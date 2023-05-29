خواطر حول مايحدث حولنا

إمتداد لعبة المحرّرين .. إلى أين ؟ – عبد الله عباس

( وقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، قبل ايام ، مرسوما يمدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق ‘ وقال بيان بايدن نشره موقع البيت الأبيض،”لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق” وأضاف أن هذه العقبات”تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا. لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق ) عندما قرأ هذا النص ‘ ومر معناه و محتواه مر الكرام ‘ ولم يتكلم (أعداء الوجود الامريكي في العراق ) حتى من قبيل (حفظ ماء الوجه ) بكلمة .

أنها حكاية الغرب

قبل البدء بالكلام عن الموقف ‘‘أروي لكم حكاية طريفة حصلت في احد المدارس الاعدادية في مدينة كركوك في العراق بداية الستينات سمعتة من زملائي كانوا طلاب في تلك المدرسة ‘ حيث كان لهم مدرس اللغة العربية ‘ ذو مزاج خاص في التدريس والتعليقات اثناء التدريس ‘ حدث في احد الايام وهو في الصف ان ازعجه سؤال احد الطلاب فقال المدرس : ( أجلس ياحيوان …! )‘ وبعد برهه عندما هدأ من حالتة العصبية اقترب من الطالب كانه يريد أن ياخذ بخاطره وقال له : ( لاتزعل من كلامي ترى الانسان حيوان ناطق … كلنا حواوين … وفي المقدمة مدير المدرسة …!!) وعن لسان الطلبة انتشر كلام المدرس وقوله ( ان مدير المدرسة حيوان ..) فواجهه المدير معاتبا : كيف تنطق بهذا الكلام عني امام طلاب المدرسة ‘ ونتيجة لاشداد المناقشة بينهم عاد المدرس الى حالة فقدان التوازن و ذهب الى الصف الذي اعلن فية موقفة تجاه مدير المدرسة وبعد ان طلب السماح من المدرس الذي كان يدرس في نفس الصف وجه كلامه الى الطلبة : ( قلنا قبل ايام في هذا الصف ان الانسان حيوان ناطق ‘ فاكدت ان مدير المدرسة حيوان و انتم كلكم حيوانات ناطقة وكلنا حتى عبدالسلام عارف الذي يحكم العراق !) وخرج من الصف تاركا الطلبة والمدرس بين الحيره والضحك .

تحالف الثعالب القدماء

والجدد لتخريب العالـم مع استقبال العالم لعام 2018 خرجت علينا وزيرة التنمية الاقتصادية البريطانية انذاك (بيني مورداونت ) منبهتا أن العالم قد يشهد عام 2018 أسوأ كارثة إنسانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ‘ رغم أن تصريح الوزيرة يفهم منه تقصد الكوارث الطبيعية او ما شابه ‘ ولكن من يعرف تأريخ مصدر قرار الامبراطورية التي كانت تعتقد لاتغيب عنها الشمس في التخريب و شعارها سيء الصيت ( فرق تسد ) والمروج الاول منذ بداية القرن الواحد والعشرين لـ ( الشعبوية ) و يقراء خلف السطور المخطط المخابراتي للندن بداء بترويج حادثة تسمم العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريال وابنته وبدء انطلاق حملة مكثفة من كل الاجهزة الاعلامية والمعلوماتية البريطانية والامريكية ضد روسيا والتجاوب الغريب والسريع من الدول الاوروبية في حملة طرد الدبلوماسيين الروس من عواصمهم ‘ نتج عن كل ذلك حرب اوكرانيا المدمر بذلك ظهر ان تنبيه الوزيرة لاتقصد الا التعاون المركزي لتخريب العالم لمزيد من نشر الفوضى فيها…! والعالم يتذكر الحملة الشعواء لرئيسة وزراء بريطانيه مارغيت تاتشر عام 1990 ضد العراق حيث تظهر الوثائق التي رُفعت عنها السرية ان تاتشر بحثت مع ديك تشيني وزير الدفاع الامريكي حينذاك، امكانية ضرب العراق بالسلاح الكيمياوي ‘ وبعد ذلك المهرج البريطاني الاخر توني بلير كيف لعبوا دورهم الشرير لزيادة حماس الادارة الامريكية لتحطيم واحتلال العراق .

تأريخ وحشية الحيوانات

الحاكـــمة في الغــــــــــرب

لو جاء وصف بعض حكام هذه المنطقة بنعوت الوحشية والارهاب من اي مصدرمن المصادر المضاده والمعارضين لهولاء الحكام ومقارنة هذه النعوت مع تأريخ تصرفاتهم وهم يحكمون شعوبهم ممكن يعتبر فيه المشروعية ‘ ولكن أن ياتي ممن هم امتداد لوحوش الاجرام عبر التأريخ وسجل تصرفاتهم وتعاملهم مع البشرية في العالم وليس داخل حدود بلدانهم فقط ‘ و يعتبرون بكل نذالة انهم رغم هذا التأريخ الاسود حماة البشرية وامن واستقرار العالم لاتفسير له الا الضحك على الذقون والقول ان البشرية تحكمها مجموعة وحوش وحيوانات وحشية في الهجوم ومن فصيلة الثعالب في الحيل والخداع ‘ هذا الان ‘ وعندما نتفحص تأريخ الحديث نقرأ انهم وليس غيرهم ‘ نفذوا جرائم قتل اربعة ملايين انسان ( وليس حيوانات ) في فيتنام و عام 1991 وفي ليلة واحدة فقط قتلوا 407 انسان في ملجأ العامرية في بغداد بالقنابل المدمرة كان بينهم 269 امرأه 54 طفل .

هناك وثائق ومصادر معلوماتية دقيقة اكدت ان المخابرات الامريكيه والبريطانيه خططوا عام 2014 لاسقاط الطائرة الماليزية المدنية وكانت على متنها 280 انسان ليس لهم علاقة بالازمات الاقليمية ولاالدولية ‘ اسقطوها فقط ليتهموا روسيا ان لها يد في الدفاع عن موقف استقلالية القرار الاوكراني ان مخططي ومنفذي هذه الجرائم هم الحيوانات الوحشية ‘ واخطر منهم هم الحيوانات الغبـــــــية الذين : بعضـــــــهم يحلمون انه من الممكن ان يحصلوا على حقوق باشراف هولاء الوحوش وبعضهم يعتـــــــقدون ان بالحق حماة الامم من خلال تعين خيال مأته اســـــمه ( ألامين العام للامم المتــــــحدة ) أذا من حق بايدن فقط وليـــــس غيره يقرر : هل العراق مستقر ..؟

رجل حامل هم العراقيين : ( لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق )‘ هل لديكم معلومه عن الامر التنفيذي التاريخي ذي الرقم 13303.

ومختصر مفيد : في لحظة عودة الوعي ( حسب تسمية الراحل توفيق الحكيم ) قال الفرنسي الكبير .. فرانسوا ميتران نصاً : ( كنا نعتقد اننا نستعد للدخول في القرن الحادي والعشرين ‘ فاذا بنا نكتشف اننا عدنا الى القرن التاسع عشر ) …. والسلام عليكم.