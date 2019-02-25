إمبراطور البنوك – محمود الفلاحي

قصة هذه العائلة عندما قرر الصائغ اليهودي امشر موسى باور بعد ان انهكه التجوال في اوربا الشرقية استقر في فرانكفورت في المانيا عام 1750 حيث افتتح محل للصيرفة في منطقة جودينسراس سرعان ما تحول الى مؤسسة كبرى وفوق باب دكانه وبيته كان يعلق درعا احمر يقرأ باللغة الالمانية روتشيلد وقد ترك الاب ابنه المسمى مايير باور وقد دربه على مهنة الصياغة والربا ولكن من هو مايير ان الشاب اليهودي تلميذ ابيه امشيل موسى باور المربي العبقري تفوق على استاذه واستطاع مضاعفة ارباح المصرف بمجموعة خطط شيطانية حملت انشطة ربوية غير مسبوقة وقف اصحاب المصارف امامها لا يدرون كيف تفتقت عنها عقلية هذا الشاب وبعد ان اصبحت لدى مايير كل الادوات اللازمة لمضاعفة راس مال الاب الذي تركه بعد وفاته وتحويل مؤسسته الربوية في فرانك فورت الى نواة لامبراطورية كبرى تحمل اسم العائلة .

فيما بعد قرر مايير التفرغ لهذا الهدف وتحويل الدرع الاحمر الذي كان لايزال فوق الباب الى رمز لاكبر امبراطورية شر عرفها العالم ولمعرفته بالدلالات السرية لهذا الدرع قرر امشيل مايير باور ان يتخذه اسما” جديدا” لعائلته وهكذا انبثقت الى الوجود عائلة روتشيلد ويعد هذا اليهودي امشيل مايير باور الذي عرف بعد فترة قليلة باسم مايير روتشيلد وعاش في الفترة ما بين 1743 – 1812 وزوجته اليهودية جوتا شنابير هما المؤسسان الحقيقيان لال رتشيلد اشهر اباطرة المال والنفوذ واخطر مؤسسي المؤامرات الشيطانية على العالم وكان للشيطان مايير عشرة ابناء خمس اناث وخمسة ذكور استطاع ان ينقل اليهم ما تعلمه من ابيه وزاد عليه من عبقريته الشيطانية بالاضافة الى وضعهم على طريق التطرف اليهودي المتوارث تمكن من تدريبهم تدريبا” عاليا” ليصبحوا من اباطرة المال والذهب وكان اقدر هؤلاء الابناء ناثان الذي اظهر مقدرة خارقة في شؤون المال حتى انه اوفده الى انكلترا وهو في عامه الحادي والعشرين بهدف السيطرة على مقدرات انكلترا الاقتصادية.

وقد تلقى ناثان روتشيلد لدى سفره مبلغ عشرين الف جنية استرليني فاستطاع اثبات مقدرته المالية بتحويلها الى ستين الف جنية خلال فترة وجيزه وبسبب كثرة الدويلات الالمانية واحتفاظ كل منهما بعملتها المستقله فقط كان يتعين على المنتقلين بين هذه الولايات تغيير العملة عند السفر من ولاية الى اخرى وهناك كانت عبقرية مايير الذي جنى ثروة من عمليات تغيير النقود او العملة لاسيما وان مايير كان قد تعلم في صباه معادلات النقود بين الدويلات فكان يتقاضى رسما” صغيرا” على كل تحويل ثم درس علم العملات هواية جاذنبية وجمع العملات النادرة واشد جماعا” اخر هو الامير فلهم الهنكاري وحصل منهم على لقب وكيل التاج الذي ساعدة في عمله بفرانك فورت وجعله يسيطر على عالم المال في المانيا. ومع اختراق مايير للقصر وحصوله على امتيازات كثيرة بلغ دخله السنوي في عام 1790 ثلاثة الاف كولدن ونمت ثروة الاسرة نموا” سريعا” خلال حروب الثورة الفرنسية وشغل مايير بتموين الجيوش وعهد اليه باخفاء اموال الامراء واحيانا” باستثمارها واستطاع مايير بدهائه ان يوطد علاقته بفردريك الثاني واصبح لابنائه وبناته نفوذا” كبيرا” بعد زواجهم من عائلات وشخصيات لها قدر كبير من القوه والنفوذ ووصلوا الى مناصب ومراكز سياسية واقتصادية كبيرة ولما حضرت الوفاة مايير روتشيلد عام 1812 وكان يقارب السبعين من عمره دعا ابناءه الى فرانكفورت وقال لهم ( تذكروا يا ابنائي ان الارض جميعها ينبغي ان تكون لنا نحن اليهود وجعلهم يقسمون امامه على الا ينفرد احدهم بعمل دون الاخرين وان يعملوا مترابطين مجتمعين ويمكن القول ان الانطلاقة القوية بمايير روتشيلد في عالم المال كانت ومن خلال الامير فردريك الثاني .

فقد كان الامير فريدريك الثاني من اكثر الرجال ذلك العصر ثراء” وهذا الاخير كان بحاجة لرجل لايعرف الا لغة المال ليستخدمة فوجد في روتشيلد ضالته كما وجد فيه مطيته التي سيركبها لتحقيق مخططاته ومؤامرته واقامة الامبراطورية التي يحلم بها لابنائه الذين دربهم ليصبحوا جميعا” جنودا” يسعون لخدمة وتحقيق مؤامرة اليهود الشيطانية كما حاكها ابوهم وخطط لها ولالقاء الضوء على بعض تلك الاهداف لابد من الاشاره لاجتماع عقده مايير روتشيلد في عام 1773 جمع له اثنا عشر شخصا” من اغنى اغنياء اليهود كلهم ينتمون الى ما يعرف حتى يومنا هذا باسم جماعة النورانيين بغية اقناعهم بضرورة تكويين شراكه للسيطرة على ثروات الامم الطبيعية والبشر على السواء والحديث عن هذا الاجتماع الذي اشار اليه الاميريكي وليم جايكار رئيس اتحاد الجمهور المسيحي عام 1958 وقبل ان نتطرق لاجتماع مايير روتشيلد الذي سيؤسس بكل ما هو ات بالنسبة لمستقبل اليهود على الارض وتحت اشراف وتخطيط وتنفيذ ابناءه يجدر بنا التوقف عند النورانيين اليهود لنتعرف على كيفية ظهورهم كجماعة شيطانية ودور مايير روتشيلد في تاسيسها وقيادتها وتمويلها والاخطر رسم مخططاتها الرهيبة لاحكام قبضة اليهود على العالم ويستدعي هذا المخطط الذي رسمه وايزنهاوبت تدمير جميع الحكومات والاديان الموجودة على ان يتم الوصول الى هذا الهدف عن طريق تقسيم الشعوب التي سماها الجويين وهو لفظ بمعنى القطعان البشرية ويطلقه اليهود على البشر من الديانات الاخرى الى معسكرات متنابذه تتصارع الى الابد حول عدد من المشاكل التي تتولد دون ما توقف اقتصادية وسياسية وعنصرية واجتماعية وغيرها.

ويقتضي المخطط تسليح هذه المعسكرات بعد خلقها ثم يجري تدبير حادث في كل فترة لتنقض هذه المعسكرات على بعضها البعض فتضعف نفسها محطمه الحكومات الوطنية والمؤسسات الدينية وفي ميدان الفنون والاداب والعلوم والاقتصاد والصناعة اسس عندئذ محفل الشرق الكبر ليكون مركز القيادي السري للرجال المخطط الجديد واستعمل الرشوه والمال والجنس للوصول الى السيطره على الاشخاص الذين يشغلون المراكز الحساسه على مختلف المستويات في جميع الحكومات وفي مختلف مجالات النشاط الانساني ويجب عندما يقع احدهم في شراكة ان يستنزف بالعمل في سبيلهم عن طريق الابتزاز السياسي او التهديد بالخراب المالي او يجعله ضحية لفضيحة عامة كبرى او الايذاء الجسدي او حتى الموت ويوجد في العالم اليوم ثلاث مدارس متخصصه بذلك الاولى في بلدة غورنستون في اسكوتلندا والثانية في بلدة سالم في المانيا والثالثة في بلدة انافريتا في اليونان وقد درس الامير فليب زوج ملكة انكلترا الزابيث الثانية في المدرسة الاولى وبتدبير من عمه اللورد لويس ماونتباتن الذي اصبح بعد الحرب العالمية الثانية القائد الاعلى للبحرية البريطانية ويتم السيطرة على الصحافة وكل اجهزة الاعلام الاخرى ومن ثم تعرض الاخبار والمعلومات على هذه الشخصيات ولما كانت فرنسا وانكلترا اعظم قوتين في العالم في تلك السنوات اصدر وايزهابت اوامره الى الجماعة لكي يثيروا الحروب الاستعمارية لاجل انهاك بريطانية وامبراطوريتها وينظموا ثورة كبرى لانهاك فرنسا ومن المبادئ التي تسعى اليها هذه الجماعات الغاء الحكومات الوطنية والغاء الارث والغاء الملكية الخاصة والغاء الشعور الوطني ان البنوك في العالم تتحكم فيها تلك الراسمالية وتكون من العلاقات القوية فيما بين تلك المصارف بحيث يصعب لاي دولة عندما تنهج نهجا” يخالف ما يسعون اليه من الوصول الى اي تسهيلات في عملية المصارف الكبرى في الدول الكبرى ذات الاقتصاد.

ان الدولة الوحيدة منذ عام 1975 سحبت احتياطي العملة من الذهب وبقية العملات في البنك الفدرالي الامريكي بحيث لايوجد للدولار الامريكي غطاء مثل بقية العملات بل قوته في التعامل الدولي وفي رصيده من شركات النفط في دول العالم وكان ذلك بعد ان تم الاتفاق مع المملكة العربية السعودية على احتكار شركات الامريكية لانتاج وتصدير النفط ان الحكومة السابقة العراقية عندما اممت النفط في عام 1972 قد دفعت مبالغ باهظة لان تعويض تلك الشركات كان من منتجات النفط حيث ان كان سعر النفط عند الاتفاق احد عشر دولارا وبعد الاتفاق اصبح خمسة وعشرين دولارا وبذلك جنت شركات النفط تعويضا مضاعفا.