إمام يلتقي فالنتينو بعد العيد

القاهرة – الزمان

يستعد الممثل المصري عادل إمام لاستئناف نشاطه الفني بعد عيد الفطر المقبل، حيث يعود لتصوير مسلسل (فالنتينو)، الذي خرج من الموسم الرمضاني الحالي.وكان موقع “الفن” قد علم (أن صنّاع الفيلم قرروا إستكمال تصوير مشاهد العمل في فترة ما بعد عيد الفطر، وذلك بعد توقفه وخروجه من العرض في شهر رمضان الحالي، على الرغم من تصوير 40 بالمئة من أحداثه. ويتجه القائمون على المسلسل للإنتهاء من تصويره والإنتظار الى شهر رمضان 2020 لعرضه، وعدم عرضه في موسم بعيد عن رمضان خصوصاً أن ميزانية العمل كبيرة على عرضه في موسم غير شهر رمضان، وسيتم تحديد ذلك بالإتفاق مع القناة المتعاقدة على عرضه).