إمام‭ ‬مسجد‭ ‬ينقذ‭ ‬كنيسة‭ ‬العذراء‭ ‬والسيسي‭ ‬يدشن‭ ‬الكتدرائية‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

تواصل‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬تمشيط‭ ‬المنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بكنيسة‭ ‬العذراء‭ ‬بمدينة‭ ‬نصر‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬قنابل‭ ‬وضعها‭ ‬الارهابيين‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬خبير‭ ‬مفرقعات‭ ‬واصابه‭ ‬اميني‭ ‬شرطة‭ ‬عند‭ ‬محاولة‭ ‬تفكيك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬ابلغ‭ ‬امام‭ ‬المسجد‭ ‬المجاور‭ ‬للكنيسه‭ ‬انه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬حقيبه‭ ‬يشتبه‭ ‬ان‭ ‬بها‭ ‬قنابل‭ ‬انفجرت‭ ‬احداها‭ ‬فقتل‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬خبير‭ ‬مفرقعات‭ ‬واصيب‭ ‬امينى‭ ‬شرطه‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬شددت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬المصريه‭ ‬من‭ ‬اجراءاتها‭ ‬الامنية‭ ‬حول‭ ‬الكنائس‭ ‬تحسبا‭ ‬لعمليات‭ ‬ارهابيه‭ ‬جديده‭ ‬حيث‭ ‬وضعت‭ ‬بوابات‭ ‬مزوره‭ ‬باجهزه‭ ‬حديثه‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المفرقعات‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬منع‭ ‬المرور‭ ‬فى‭ ‬الشوارع‭ ‬التى‭ ‬بها‭ ‬كنائس‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬يفتح‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬والرئيس‭ ‬ابو‭ ‬مازن‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬السياسية‭ ‬اكبر‭ ‬كنيسة‭ ‬ومسجد‭ ‬بالعاصمه‭ ‬الاداريه‭ ‬الجديدة‭ . ‬فيما‭ ‬دشن‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬الأحد‭ ‬رسميا‭ ‬كاتدرائية‭ ‬“ميلاد‭ ‬المسيح”‭ ‬للأقباط‭ ‬الأرثوذكس،‭ ‬الكنيسة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وسط‭ ‬إجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة،‭ ‬غداة‭ ‬انفجار‭ ‬قنبلة‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬تفكيكها‭ ‬قرب‭ ‬كنيسة‭ ‬أخرى‭ ‬شرق‭ ‬القاهرة‭. ‬وجاء‭ ‬استهداف‭ ‬الكنيسة‭ ‬السبت‭ ‬عشية‭ ‬احتفال‭ ‬المصريين‭ ‬الأقباط‭ ‬بعيد‭ ‬الميلاد‭. ‬

وفي‭ ‬احتفال‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬تابع‭ ‬للجيش‭ ‬المصري‭ ‬داخل‭ ‬العاصمة‭ ‬الادارية‭ ‬الجديدة‭ ‬(45‭ ‬كيلومترا‭ ‬شرق‭ ‬القاهرة)‭ ‬افتتح‭ ‬السيسي‭ ‬في‭ ‬حضور‭ ‬نظيره‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬الجديدة‭ ‬وكذلك‭ ‬مسجد‭ ‬“الفتاح‭ ‬العليم”‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬المساجد‭ ‬في‭ ‬مصر‭. ‬وفي‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر،‭ ‬هنأ‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬السيسي‭ ‬بافتتاح‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬وكتب‭ ‬“متحمس‭ ‬لرؤية‭ ‬أصدقائنا‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬يفتتحون‭ ‬أكبر‭ ‬كاتدرائية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭. ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬يمضي‭ ‬ببلاده‭ ‬الى‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬اندماجا”‭.‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬تم‭ ‬بثها‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال،‭ ‬هنأ‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬مصر‭ ‬بافتتاح‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬ووجه‭ ‬تحية‭ ‬الى‭ ‬بابا‭ ‬الاقباط‭ ‬الارثوذكس‭ ‬تواضروس‭ ‬الثاني‭ ‬والى‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭. ‬وقال‭ ‬موجها‭ ‬الحديث‭ ‬الى‭ ‬الأقباط‭ ‬المصريين‭ ‬“الأخوة‭ ‬والأخوات‭ ‬الأعزاء،‭ ‬إن‭ ‬لديكم‭ ‬شهداء‭ ‬يعززون‭ ‬عقيدتكم”‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬المسيحيين‭ ‬الذين‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬اعتداءات‭ ‬استهدفتهم‭.‬

وطلب‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬حضره‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬وأعضاء‭ ‬الحكومة‭ ‬وكبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬المصريين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬الوقوف‭ ‬دقيقة‭ ‬حدادا‭ ‬على‭ ‬روح‭ ‬ضابط‭ ‬الشرطة‭ ‬الذي‭ ‬سقط‭ ‬اثناء‭ ‬محاولته‭ ‬تفكيك‭ ‬القنبلة‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭.‬

ودان‭ ‬مفتي‭ ‬الجمهورية‭ ‬المصرية‭ ‬شوقي‭ ‬علام‭ ‬الأحد‭ ‬“العملية‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬كنيسة‭ ‬أبو‭ ‬سيفين‭ ‬بعزبة‭ ‬الهجانة‭ ‬بمدينة‭ ‬نصر”،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬العبوة‭ ‬كانت‭ ‬مزروعة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬مبنى‭ ‬مسجد‭ ‬مقابل‭ ‬للكنيسة‭.‬

وفرضت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬تدابير‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬كنيسة‭ ‬“السيدة‭ ‬العذراء”‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬مدينة‭ ‬نصر‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬الانفجار،‭ ‬ولم‭ ‬تسمح‭ ‬للصحافيين‭ ‬بالاقتراب،‭ ‬بحسب‭ ‬صحافيّين‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

ونعت‭ ‬الكنيسة‭ ‬القبطية‭ ‬الأرثوذكسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬المفرقعات‭ ‬“الذي‭ ‬استشهد‭ ‬أثناء‭ ‬قيامه‭ ‬بواجبه‭ ‬بفحص‭ ‬حقيبة‭ ‬وجدت‭ ‬بجوار‭ ‬كنيسة‭ ‬السيدة‭ ‬العذراء”‭.‬