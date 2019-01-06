إمام‭ ‬مسجد‭ ‬ينقذ‭ ‬كنيسة‭ ‬العذراء‭ ‬والسيسي‭ ‬يدشن‭ ‬الكتدرائية‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط

القاهرة – مصطفى عمارة
تواصل قوات الامن تمشيط المنطقة المحيطة بكنيسة العذراء بمدينة نصر للبحث عن قنابل وضعها الارهابيين فى تلك المنطقة بعد مقتل خبير مفرقعات واصابه اميني شرطة عند محاولة تفكيك عدد من القنابل بعد ان ابلغ امام المسجد المجاور للكنيسه انه عثر على حقيبه يشتبه ان بها قنابل انفجرت احداها فقتل على الفور خبير مفرقعات واصيب امينى شرطه فى السياق ذاته شددت قوات الامن المصريه من اجراءاتها الامنية حول الكنائس تحسبا لعمليات ارهابيه جديده حيث وضعت بوابات مزوره باجهزه حديثه لاكتشاف المفرقعات كما تم منع المرور فى الشوارع التى بها كنائس ومن المنتظر ان يفتح الرئيس السيسى والرئيس ابو مازن وعدد من الشخصيات السياسية اكبر كنيسة ومسجد بالعاصمه الاداريه الجديدة . فيما دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد رسميا كاتدرائية “ميلاد المسيح” للأقباط الأرثوذكس، الكنيسة الأكبر في الشرق الأوسط، وسط إجراءات أمنية مشددة، غداة انفجار قنبلة أدت الى مقتل ضابط شرطة كان يحاول تفكيكها قرب كنيسة أخرى شرق القاهرة. وجاء استهداف الكنيسة السبت عشية احتفال المصريين الأقباط بعيد الميلاد.
وفي احتفال أقيم في فندق تابع للجيش المصري داخل العاصمة الادارية الجديدة (45 كيلومترا شرق القاهرة) افتتح السيسي في حضور نظيره الفلسطيني محمود عباس الكاتدرائية الجديدة وكذلك مسجد “الفتاح العليم” الذي يعتبر من أكبر المساجد في مصر. وفي تغريدة على تويتر، هنأ الرئيس الاميركي دونالد ترامب السيسي بافتتاح الكاتدرائية وكتب “متحمس لرؤية أصدقائنا في مصر يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يمضي ببلاده الى مستقبل أكثر اندماجا”.
وفي رسالة عبر الفيديو تم بثها خلال الاحتفال، هنأ البابا فرنسيس مصر بافتتاح الكاتدرائية ووجه تحية الى بابا الاقباط الارثوذكس تواضروس الثاني والى الرئيس السيسي. وقال موجها الحديث الى الأقباط المصريين “الأخوة والأخوات الأعزاء، إن لديكم شهداء يعززون عقيدتكم” في اشارة الى المسيحيين الذين سقطوا في اعتداءات استهدفتهم.
وطلب الرئيس المصري في بداية الاحتفال الذي حضره رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين المصريين في مختلف القطاعات، الوقوف دقيقة حدادا على روح ضابط الشرطة الذي سقط اثناء محاولته تفكيك القنبلة مساء السبت.
ودان مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام الأحد “العملية الإرهابية التي استهدفت كنيسة أبو سيفين بعزبة الهجانة بمدينة نصر”، مشيرا الى أن العبوة كانت مزروعة على سطح مبنى مسجد مقابل للكنيسة.
وفرضت قوات الأمن تدابير أمنية مشددة في محيط كنيسة “السيدة العذراء” في حي مدينة نصر حيث وقع الانفجار، ولم تسمح للصحافيين بالاقتراب، بحسب صحافيّين من وكالة فرانس برس.
ونعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيان ليل السبت ضابط شرطة المفرقعات “الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه بفحص حقيبة وجدت بجوار كنيسة السيدة العذراء”.