إليزابيث‭ ‬الثانية‭..‬الواجب‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭..‬رمز‭ ‬اجماع‭ ‬البريطانيين

الملكة‭ ‬الراحلة‭ ‬كانت‭ ‬عنوان‭ ‬صمود‭ ‬شعبها‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬وعايشت‭ ‬15‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة

لندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاما،‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لكنها‭ ‬بقيَت‭ ‬لغزاً‭… ‬أظهرت‭ ‬شجاعة‭ ‬وحسا‭ ‬بالواجب‭ ‬لا‭ ‬يتزعزع‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬السبعين‭ ‬من‭ ‬حكمها،‭ ‬واحتفظت‭ ‬عميدة‭ ‬الرؤوس‭ ‬المتوّجة‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬بشعبية‭ ‬هائلة‭.‬

خلال‭ ‬سبعة‭ ‬عقود‭ ‬من‭ ‬الحكم،‭ ‬عاشت‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬وشهدت‭ ‬تفكّك‭ ‬الإمبرطورية‭ ‬البريطانية،‭ ‬كما‭ ‬عايشت‭ ‬15‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة،‭ ‬وجسّدت‭ ‬استقرار‭ ‬الدولة‭.‬

ظهرت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬التُقطت‭ ‬لها،‭ ‬مرتدية‭ ‬سترة‭ ‬رمادية‭ ‬وتنّورة‭ ‬من‭ ‬الترتان‭ ‬في‭ ‬مقرّ‭ ‬إقامتها‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬في‭ ‬بالمورال‭ ‬الثلاثاء‭. ‬يومها،‭ ‬استقبلت‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬لتقديم‭ ‬استقالته‭ ‬ثم‭ ‬ليز‭ ‬تراس‭ ‬التي‭ ‬عيّنتها‭ ‬رسمياً‭ ‬رئيسة‭ ‬للوزراء‭. ‬وبدت‭ ‬مبتسمة‭ ‬ولكن‭ ‬ضعيفة‭ ‬للغاية‭ ‬وهي‭ ‬تتكئ‭ ‬على‭ ‬عكّازها‭.‬

جالت‭ ‬الملكة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المستعمرات‭ ‬البريطانية‭ ‬السابقة‭ ‬وزارت‭ ‬روسيا‭ ‬وكانت‭ ‬أول‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانية‭ ‬تزور‭ ‬الصين‭. ‬تجوّلت‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬مليء‭ ‬بالاضطرابات‭ ‬التاريخية،‭ ‬مرتدية‭ ‬دائماً‭ ‬ملابس‭ ‬ملوّنة‭ ‬وقبّعات‭ ‬مطابقة‭ ‬وحاملة‭ ‬حقيبة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬مرفقها‭. ‬كانت‭ ‬قائدة‭ ‬لـ15‭ ‬دولة‭ ‬عند‭ ‬وفاتها‭.‬‮ ‬

ورغم‭ ‬أنها‭ ‬توقفت‭ ‬عن‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬فترة‭ ‬حكمها،‭ ‬إلّا‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تؤدّي‭ ‬واجباتها‭ ‬البروتوكولية‭ ‬بلا‭ ‬كلل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬جنازة‭ ‬زوجها‭ ‬فيليب‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬2021‭. ‬نادراً‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬مشاعرها‭ ‬كما‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬أبداً‭ ‬عن‭ ‬آرائها،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬تشتكِ‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬المهمّة‭ ‬الملقاة‭ ‬على‭ ‬عاتقها‭.‬‮ ‬

‭- ‬ملكة‭ ‬بالصدفة‭ -‬

ولدت‭ ‬إليزابيث‭ ‬ألكسندرا‭ ‬ماري‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬نيسان‭/‬أبريل‭ ‬1926‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬ولم‭ ‬تكن‭ ‬الأميرة‭ ‬‮«‬ليليبيت‮»‬‭ ‬ذات‭ ‬الشعر‭ ‬الأشقر،‭ ‬مقدّرة‭ ‬للعرش‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬1936،‭ ‬تنازل‭ ‬عمّها‭ ‬إدوارد‭ ‬الثامن‭ ‬عن‭ ‬العرش،‭ ‬مفضّلاً‭ ‬الزواج‭ ‬من‭ ‬واليس‭ ‬سيمبسون،‭ ‬وهي‭ ‬أميركية‭ ‬مطلّقة‭ ‬مرّتين‭. ‬ثم‭ ‬أصبح‭ ‬جورج‭ ‬السادس‭ ‬والد‭ ‬إليزابيث‭ ‬ملكاً‭.‬

حينها،‭ ‬انتقلت‭ ‬الفتاة‭ ‬الصغيرة‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭. ‬هناك،‭ ‬درست‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬مع‭ ‬شقيقتها‭ ‬مارغريت‭ ‬وتلقّت‭ ‬برنامجاً‭ ‬مكثّفاً‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬والقانون‭ ‬الدستوري‭. ‬كما‭ ‬تعلّمت‭ ‬اللغة‭ ‬الفرنسية‭ ‬التي‭ ‬تحدثتها‭ ‬بطلاقة‭. ‬ومع‭ ‬قرب‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬انضمّت‭ ‬إلى‭ ‬جيش‭ ‬الاحتياط‭ ‬كسائقة‭ ‬في‭ ‬ال19‭ ‬من‭ ‬عمرها‭. ‬في‭ ‬ال21‭ ‬من‭ ‬عمرها،‭ ‬تزوّجت‭ ‬من‭ ‬الضابط‭ ‬فيليب‭ ‬مونتباتن،‭ ‬نجل‭ ‬أمير‭ ‬يواني،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬بريطانيا‭ ‬تمر‭ ‬بأزمات‭ ‬نقص‭ ‬مواد‭ ‬أساسية‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭.‬

في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬1952،‭ ‬علمت‭ ‬بوفاة‭ ‬والدها‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬إلى‭ ‬كينيا،‭ ‬فاتخذت‭ ‬حياتها‭ ‬منعطفاً‭ ‬مختلفاً‭ ‬تماماً‭.‬

عادت‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬حيث‭ ‬تُوّجت‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬1953‭ ‬الملكة‭ ‬الأربعين‭ ‬منذ‭ ‬وليام‭ ‬الفاتح‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1066‭.‬

‭- ‬من‭ ‬دون‭ ‬كلل‭ -‬

بعدما‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬ال25‭ ‬صاحبة‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬وأستراليا‭ ‬ونيوزيلندا‭ ‬وجنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وباكستان‭ ‬وسيلان‭ (‬الآن‭ ‬سريلانكا‭)‬،‭ ‬وعدت‭ ‬رعاياها‭ ‬‮«‬بأن‭ ‬تستحق‭ ‬ثقتهم‭ ‬طوال‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

أشرفت‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعرف‭ ‬الكلل‭ ‬خلال‭ ‬تسعين‭ ‬عاماً،‭ ‬على‭ ‬مئات‭ ‬الالتزامات‭ ‬كل‭ ‬عام‭: ‬من‭ ‬حفلات‭ ‬تدشين‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعها‭ ‬واستقبالات‭ ‬في‭ ‬باكنغهام‭ ‬وتقديم‭ ‬أوسمة‭ ‬وجوائز‭… ‬كانت‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬مرة‭ ‬تُظهر‭ ‬اهتماماً‭ ‬مهذّباً‭. ‬ولكن‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬قلّصت‭ ‬أنشطتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬بعد‭ ‬دخولها‭ ‬المستشفى‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭.‬

على‭ ‬المستوى‭ ‬العلني،‭ ‬كانت‭ ‬تظهر‭ ‬باردة‭ ‬بعض‭ ‬الشيء‭ ‬مع‭ ‬أبنائها‭ ‬الأربعة‭: ‬تشارلز‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1948،‭ ‬وآن‭ ‬المولودة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1950،‭ ‬وأندرو‭ ‬الذي‭ ‬وُلد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1960،‭ ‬وإدوارد‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1964‭.‬‮ ‬

جسّدت‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬المتديّنة‭ ‬والاقتصادية‭ ‬للغاية،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ثروتها‭ ‬الهائلة،‭ ‬الاستقرار‭ ‬داخل‭ ‬الأسرة‭ ‬التي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬تتعرّض‭ ‬لانتقادات‭ ‬الصحافة‭.‬

فقد‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭ ‬العائلية،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1992‭ ‬الذي‭ ‬أطلقت‭ ‬عليه‭ ‬صفة‭ ‬Annus‭ ‬Horribilis‭ (‬العام‭ ‬المريع‭)‬،‭ ‬عندما‭ ‬تحطّمت‭ ‬زيجات‭ ‬تشارلز‭ ‬وآن‭ ‬وأندرو،‭ ‬واشتعلت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭.‬

بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1997،‭ ‬انتُقدت‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬بسبب‭ ‬بقائها‭ ‬صامتة‭ ‬وبعيدة‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بالمورال،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬البلاد‭ ‬بأكملها‭ ‬تبكي‭ ‬الأميرة‭ ‬الراحلة‭.‬‮ ‬

‭- ‬محايدة‭ ‬سياساً‭ -‬

شكّل‭ ‬سوء‭ ‬التفاهم‭ ‬هذا‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬رعاياها‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬واجهها‭ ‬النظام‭ ‬الملكي‭. ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الملكة‭ ‬قدّمت‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بعض‭ ‬التنازلات،‭ ‬عبر‭ ‬إلقاء‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬في‭ ‬ذكرى‭ ‬وفاة‭ ‬أميرة‭ ‬ويلز،‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬زواج‭ ‬ابنها‭ ‬تشارلز‭ ‬من‭ ‬كاميلا،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬تحضر‭ ‬حفل‭ ‬الزفاف‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2019،‭ ‬تسبّب‭ ‬أندرو‭ ‬الذي‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬اعتُبر‭ ‬ابنها‭ ‬المفضّل،‭ ‬بإحراج‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬بسبب‭ ‬صداقته‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬المتموّل‭ ‬الأميركي‭ ‬جيفري‭ ‬إبستين،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬جعله‭ ‬يواجه‭ ‬اتهامات‭ ‬خطيرة،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬انتحر‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬السجن‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يقبع‭ ‬للاشبتاه‭ ‬في‭ ‬استغلاله‭ ‬قاصرين‭ ‬جنسياً‭. ‬وأُجبر‭ ‬أندرو‭ ‬على‭ ‬التقاعد‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬العامة،‭ ‬كما‭ ‬تجنّب‭ ‬محاكمة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬اتفاق‭ ‬ودّي‭.‬

أظهرت‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العاطفة‭ ‬تجاه‭ ‬أحفادها‭ ‬الثمانية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬وليام‭ ‬وهاري،‭ ‬ولدي‭ ‬تشارلز‭ ‬وديانا‭. ‬لكن‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬نأى‭ ‬هاري‭ ‬بنفسه‭ ‬عن‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة،‭ ‬وغادر‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬متهماً‭ ‬العائلة‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬داعمة‭ ‬وبالعنصرية‭ ‬تجاه‭ ‬زوجته‭ ‬ميغان،‭ ‬المختلطة‭ ‬الأعراق‭.‬

في‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬شكّلت‭ ‬وفاة‭ ‬فيليب‭ ‬زوج‭ ‬الملكة‭ ‬لمدة‭ ‬سبعة‭ ‬عقود‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬يعدّ‭ ‬‮«‬الصخرة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬إليها،‭ ‬محنة‭ ‬إضافية‭ ‬للملكة‭ ‬المعزولة‭ ‬في‭ ‬قلعة‭ ‬وندسور‭ ‬حيث‭ ‬عاشت‭ ‬أشهراً‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الحجر‭ ‬بسبب‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭.‬

في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬نفسه،‭ ‬أمضت‭ ‬ليلة‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬حيث‭ ‬نصحها‭ ‬أطباؤها‭ ‬بالراحة‭. ‬وبناءً‭ ‬على‭ ‬نصيحتهم،‭ ‬وافقت‭ ‬الملكة‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬95‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬جدول‭ ‬أعمالها‭. ‬وبعدما‭ ‬استأنفت‭ ‬التزاماتها‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬العام‭ ‬2022،‭ ‬تبيّن‭ ‬أنها‭ ‬مصابة‭ ‬بكوفيد‭-‬19‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬في‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬احتفل‭ ‬البريطانيون‭ ‬لمدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بمرور‭ ‬70‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬حكم‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭. ‬ولكنها‭ ‬ظلّت‭ ‬شبه‭ ‬غائبة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬اليوبيل‭ ‬البلاتيني،‭ ‬فلم‭ ‬تظهر‭ ‬إلّا‭ ‬مرّتين‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬على‭ ‬شرفة‭ ‬قصر‭ ‬باكنغهام‭ ‬أمام‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الناس‭.‬

طوال‭ ‬هذه‭ ‬السنوات،‭ ‬احتفظت‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬بآرائها‭ ‬لنفسها‭ ‬ولم‭ ‬تجرِ‭ ‬أيّ‭ ‬مقابلات‭. ‬مثلاً،‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬أحد‭ ‬رأيها‭ ‬بشأن‭ ‬اختيار‭ ‬البريطانيين‭ ‬التصويت‭ ‬لصالح‭ ‬خروج‭ ‬بريطانيا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاءات‭ ‬الأسبوعية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تجريها‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬كانت‭ ‬تلتزم‭ ‬الحياد‭ ‬السياسي‭ ‬الصارم‭. ‬جلالتها‭ – ‬أو‭ ‬‮«‬سيدتي‮»‬‭ (‬Ma’am‭) – ‬ملكة‭ ‬ولكنّها‭ ‬لا‭ ‬تحكم‭.‬

صورها‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬كلّ‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬المعدنية‭ ‬إلى‭ ‬التماثيل‭ ‬التي‭ ‬تجسّدها‭ ‬ملوّحة‭ ‬بيدها‭. ‬وعرفت‭ ‬الملكة‭ ‬كيف‭ ‬تحبِّب‭ ‬الناس‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة،‭ ‬إن‭ ‬عبر‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬مع‭ ‬جيمس‭ ‬بوند‭ – ‬الذي‭ ‬أدّى‭ ‬دوره‭ ‬دانيال‭ ‬كريغ‭ – ‬لمناسبة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬الصيفية‭ ‬للعام‭ ‬2012‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يظهرها‭ ‬وهي‭ ‬تشرب‭ ‬الشاي‭ ‬مع‭ ‬دب‭ ‬بادينغتون‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفالات‭ ‬باليوبيل‭.‬

لم‭ ‬يعرف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البريطانيين‭ ‬طوال‭ ‬حياتهم‭ ‬ملكة‭ ‬غيرها،‭ ‬وقدّروا‭ ‬شخصيّتها‭ ‬المألوفة‭ ‬والمطمئنة‭. ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬حكمها،‭ ‬كانت‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬بين‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭.‬