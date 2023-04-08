إلى رئيس الوزراء – محمد المولى

خمسة امنيات عند اقتراب العيد يطلبها منك مواطن بسيط :

1. هدية 000مئة الف لكل عائلة مع حصة إضافية خارج السياق من وزارة التجارة 2. اطلاق العلاوات والترفيعات للموظفين مباشرة من تاريخ الاستحقاق

مثلما حدث مع المتقاعدين

3. تقليل غرامات ورسوم امانة بغداد والمحافظات التي تستهدف المواطن الذي يرغب بمعاملة اصولية ضمن التصميم الاساس وقربه بيت اخر او شخص اخر تم التغاضي عنه لانه متجاوز لذا فهي ليست رسوم وغرامات بل عقوبة لكل من يسير بالاتجاه الصحيح

4.مزيد من قروض المختلفة للمصارف بتسهيلات اعلى وروتين اقل .

5.ان نشهد تصميم وتنفيذ لمدينة وليس مجمع ضمن حدود بغداد بطاقة 500.000وباقي المحافضات بطاقة 250.000 توزع على مختلف الشرائح كمرحلة اولى وليس كما يحدث توزيع ليس مدروس وخصوصا بعد زوال شرط 57 للتحويل او السكن لبغداد