اطلالة

إلى الرئيس السوداني مع التحية – حسين الجاف

بعد السلام لكي تختتم حياتك الشخصية والسياسية والعسكرية نهاية سعيدة، وهذا ما لا اتوقعه شخصيا، اقول لك آن الاوان لتغادر كرسي الحكم الوثير وتلجأ الى الصندوق الاثير.. لا صندوق 99 بالمئة الذي سبق ان استندت اليه بعد انقلابك على الديمقراطية السودانية عام 1989 في غفلة من الزمن. ففترة 30 سنة من الحكم اعتقدها اكثر من كافية لشخص مثل حضرتكم الكريم، وانت فيما يقال محدود المواهب والكفاءات بحسب ما تبثه عنكم اجهزة الدعاية لمعارضي حكمك.. فقد بلغ السيل الزبى وقد طمى الخطب حتى غاصت الركب.. كما يقول الشاعر اللبناني الراحل ابراهيم اليازجي.. فاحسن وقت للمغادرة مغادرة، الحكم، هو الان وانسب زمن للرحيل هو الزمن الحالي، فغادره لترقد بسلام وتتنعم بحب واحترام شعب السودان الشقيق.. في السنين المتبقية من عمرك وتعيش بطمأنينة وراحة بال.. فالخروج الآمن المشرف احسن مليار مرة من الاخراج المشين.. مثل ما حصل للقذافي الذي كان يهدد المعارضين في كل خطبة اثناء المظاهرات بانه سوف يلاحقهم حتة حتة وزنقة زنقة.. بحيث صارت عبارته الاخيرة موضع تندر واستهزاء كل من سمعه وهو يرددها..على اية حال فيا سيدي الرئيس لا مناص لك، الان، سوى ان تنحني لريح التغيير القوية التي سوف لا تبقي ولا تذر وتخرج بكرامة فالتظاهرات تتسع ونافذة الخروج من الازمة بدأت تضيق ساعة بعد اخرى.. ولاسيما بعد سقوط نحو اربعين شهيدا بين المتظاهرين المطالبين بشروط حياة افضل ينعمون فيها بالحرية والديمقراطية وبالخبز الصحي الرخيص والسكن المناسب.. والحل الامثل في رأيي المتواضع هو حل مجلسي الوزراء والبرلمان وتشكيل حكومة محايدة للاشراف على اجراء انتخابات نزيهة.. واترك مصير السودان الغالي لحكم الصندوق الذي سوف يمثل ارادة اهلنا هناك بالتأكيد. في انتخابات اهل الاخلاص والكفاءة لادارة بلد يعتبر من سلال خبز الانسانية الكبيرة، لما افاض الله عليه من ثروات زراعية وحيوانية ومياه، وقبل ذلك من عقول كبيرة وواعية.. فبلد انجب سر الختم خليفة وعبد الخالق محجوب وعمر الحاج موسى وبابكر النور عثمان وهاشم العطا وفاروق عثمان حمد الله ومحمد مفتاح الفيتوري والفريق الاول الركن عبد الرحمن سوار الذهب الذي قام بانقلاب عسكري على نظام نميري الدموي وسلم الحكم الى شعب السودان، ليختار ممثليه من خلال صناديق الاقتراع عام 1986 فضرب بذلك مثلا عظيما لما ينبغي ان يكون عليه القائد العسكري الوطني والمخلص تجاه آمال وتطلعات شعبه المجاهد. واخيرا اقول لفخامتكم وان الايام حبلى بما لا يفرحكم والخروج الآمن هو الحل. حفظ الله سوداننا الغالي واهله من اهوال الانقسام وغياب السلام والوئام.