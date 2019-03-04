إلى إستاذي مع أطيب التحيات – كاظم المقدادي

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إلى إستاذي مع أطيب التحيات – كاظم المقدادي

ما زلت استقبل العشرات  من رسائل التهنئة من تلامذتي الاعزاء ، منهم من أصبحوا  اساتذة زملاء ، ومنهم على مقاعد الدراسة مجتهدون وإجلاء  .

وفي عيد المعلم / كان لزاما علي ان استحضر صورة وروح وقامة استاذي الجليل / معلم اللغة العربية ، في مدرسة  المسعودي الابتدائية (الجعيفر الرحمانية) .. انه الاستاذ موحان …/ ما أهيبه ، وما أروعه .. ان دخل علينا  فنحن له  آذان صاغية ، وان خرج ننتظره لحصة ثانيةً .. / انه وببساطة صانع حب اللغة ومجتهدها  ، شارحها ومبسطها ، في كل عروضها وفلسفتها / جعل مني نبيها صاغيا ، متوقد الذهن لا شاردا ، محبا للقراءة واعيا ،  منفذا لواجباتي البيتية ، طائعا ولَم أكن يوما متذمرا .

في  نهاية السنة السادسة ، هيأ معلمنا الكبير موحان ، احتفالية الامتحان ، وكانت فوق الطاولة هديتان ، كتاب وقلم باندان اي قلم حبر وكان نصيبي منها كتاب دار الهلال ( جبران خليل جبران )  … كتاب حول مجرى حياتي ،  وجعلني قارئا نهما ، وكاتبا عاشقا .. مازلت محتفظا به ، رافقني الى باريس وعمان / هو كتاب واحد ، لكنه كان سببا ليضيف الي المئات من كتب الاجداد  … في اللغة ، و الآداب ، والاعلام ، والسياسة ، والفلسفة ، والاقتصاد .

انه جبران خليل جبران .. نبي اللغة السلسة  الساحرة .. تعلمت منه جزالة الجملة الأدبية ، توهجها وإحساسها .. في (الأجنحة المتكسرة) و (دمعة وابتسامة ) .. كان زميلي التلميذ الثاني قد حاز  هدية قلم حبر جذاب ، وكنت حينها اطمح بالقلم  دون الكتاب ، غير اني اكتشفت  فيما بعد ان الكتاب يطيل تاريخه في المعنى ، وبالعقول والأفكار  .. وكان علي ان اقرأ مئة كتاب وكتاب ، كي أهتدي فيما بعد الى تجربة الكتابة في الصحافة والاسفار .

(ان  الانسان يشعر  بنفسه  غريبا جدا في عالم  يفتقر الى المعنى )  .. هكذا هو  معنى وجودنا  في فلسفة سارتر / و الذي يلتقي مع طروحات الفلاسفة الذين سبقوه من العقلانيين ، ديكارت ، وسبينوزا .. والمحدثين ، كانت ، و هيغل ، وماركس ../  والمعنى نبصره شامخا  ، في نص ادبي و علمي جميل .. وله طعم الوجود …&

دمتم  / د كاظم المقدادي

{ ملاحظة/ الصورة اعلاه لي وانا تلميذ في متوسطة العطيفية.. التقطها لي المرحوم المهندس جاري واخي ناهض عبد الوهاب.

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