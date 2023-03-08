إلهام شاهين وهالة سرحان في ضيافة دار الأزياء

بغداد – أحمد حسام الدين

ضيفت الدار العراقية للأزياء الاحد الماضي، الإعلامية المصرية هالة سرحان والنجمة المصرية إلهام شاهين،واستعرضت مدير عام الدار انعام عبد المجيد خلال اللقاء عدد من الامور والقضايا الفنية، وتحدثوا عن عروض الأزياء حيث ابدت النجمتان اعجابهما بجمال العرض الذي قدمته الدار خلال الاحتفال الخاص بمنتدى الإعلاميات العراقيات، والمشهد الدرامي الذي تم تقديمه لاستعراض لحقب تاريخ العراق العظيم وحضاراته.وابدت الضيفتان بعد تجوالهما في اروقة الدار استعدادهما لفتح آفاق للتعاون الثقافي بين العراق ومصر، ليكون هنالك عرض لأزياء الدار في دار الأوبرا المصرية. واطلعت الضيفتان على انتاج الدار، وتضمنت الجولة أيضا زيارة لمتحف الدار، وفي نهاية الزيارة قدمت الدار هدية رمزية إلى النجمتين .