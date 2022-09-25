إلقاء زجاجة مولوتوف على السفارة الإيرانية في اليونان

امرأة تقص شعرها تضامناً مع مهسا أميني أمام مبنى السفارة الإيرانية في بروكسل في 23 أيلول/سبتمبر 2022

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اثينا (أ ف ب) – أُلقيت زجاجة مولوتوف ليل السبت الأحد على السفارة الإيرانية في أثينا دون أن تتسبب بأضرار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية الأحد.

ونقلت الوكالة عن الشرطة اليونانية قولها إنه في حوالي الساعة 1,00 صباحاً (10,00 بتوقيت غرينتش مساء السبت)، ألقى شخصان على دراجة نارية ووجوههما مغطاة زجاجة مولوتوف انفجرت على حائط السفارة.

وكان حوالي 200 شخص تجمعوا بعد ظهر السبت في ميدان سينتاغما في وسط أثينا احتجاجاً على قمع إيران للتظاهرات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني بعد أن اعتقلها شرطة الأخلاق.

وقصّت نساء إيرانيات شعرهن تضامناً مع مهسا أميني، ورفعن لافتات تحمل شعار “قولوا اسمها!”.