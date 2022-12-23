إلغاء شروط المساءلة والعدالة للقبول في الدراسات العليا

بغداد – ساري تحسين

الغت اللجنة المحلية للمساءلة والعدالة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،شروط المساءلة للقبول في الدراسات العليا. واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع رئيس اللجنة جاء فيها (اعلمتنا دائرة البحث والتطوير بموافقة الوزير على الغاء شرط المساءلة والعدالة للقبول في الدراسات العليا ،وسيتم تضمين الموافقة حسب ضوابط التقديم والقبول في الدراسات داخل العراق للعام الدراسي المقبل)، مشددا على (عدم مفاتحة اللجنة لبيان موقف طلبة الدراسات العليا دخل البلاد من اجراءات المساءلة والعدالة). من جهة اخرى ،اوضحت وزارة التربية، سبب عدم اكمال طباعة المناهج الدراسية.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح امس ان (عدم وجود الموازنة اعاق عملية طبع المناهج الدراسية، اذ أن التربية طبعت 50 بالمئة من المناهج الدراسية فقط)، واشار الى ان (الوزارة بدأت منذ الان بمناقشة ملف طباعة المناهج الدراسية للعام المقبل)، واستطرد بالقول ان (العام الجاري ،يمثل عام الاستقرار الدراسي، والوزارة متجهة الى رصانة التعليم)، مؤكدا (وجود أكثر من 26 ألف مدرسة حكومية في العراق، فضلا عن وجود أكثر من 500 مدرسة دخلت الخدمة نهاية العام الجاري)، وتابع ان ( أكثر من ألف مدرسة ستدخل الخدمة نهاية العام المقبل)، واشار الى ان (الوزارة شكلت لجنة عليا بشأن استقرار الملاكات التدريسية، وهناك تقدم في ملف تثبيت المحاضرين المجانيين).