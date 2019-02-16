إلغاء السيطرات بين كردستان والموصل وكركوك

إتفاق توحيد التعرفة الكمركية يدخل حيّز التنفيذ

بغداد – الزمان

أعلنت الهيئة العامة للكمارك عن تنفيذ اتفاقية إلغاء النقاط الكمركية التي أنشأت على الحدود الاتحادية مع إقليم كردستان، والمباشرة بتوحيد الإجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية ابتداء من يوم امس السبت. وأشادت الهيئة في بيان امس إنها تشيد (بترحيب المبعوثة الأممية للعراق ورئيسة بعثة يونامي جينين هينيس بلاسخارت أمام مجلس الأمن الدولي بالاتفاقية التي أبرمت بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بشأن توحيد الكمارك في كافة المنافذ الحدودية وذكرت أثناء تقديمها إيجازاً أمام مجلس الأمن الدولي بشأن تقرير الأمين العام حول آخر التطورات في العراق أننا نرحب بهذا الاتفاق ونلفت إلى ضرورة أن يكون تنفيذ الأتفاقية من الأولويات). وجاء في بيان الهيئة (أنها ماضية بتنفيذ هذه الاتفاقية بإلغاء النقاط الكمركية التي انشأت على الحدود الاتحادية مع الإقليم وستباشر بتوحيد الإجراءات الجمركية في جميع المنافذ الحدودية ابتداء من امس السبت). وأضاف أن (الاتفاقية شملت توحيد كافة الإجراءات وبنود قانون التعرفة الكمركية واعتماد تصريحة كمركية باللغتين العربية والكردية للعمل بها في جميع المنافذ الحدودية). وأشار إلى (اهتمام المبعوثة الأممية للعراق وحرص مجلس الأمن الدولي على تنفيذ هذه الاتفاقية كون الاتفاق هو خطوة مهمة في تنشيط الاقتصاد العراقي ويدعم القطاع الخاص وينشط حركة التجارة الداخلية ويخلق استقرارا في التكاليف والأسعار) وكانت الهيئة قد أعلنت الجمعة الماضية عن البدء والمباشرة بتطبيق قرار مجــــلس الوزراء المرقم 13 لسنة 2019 المتعلق بتوحيد التعرفة والإجراءات مع إقليم كردستان وكافة المنافذ الحدودية واعتماد تصريحة كمركية موحدة باللغتين العربية والكردية وإلغاء النقاط الكمركية الحالية ابتداء من 16 شباط الجاري الذي يعتبر خطوة مهمة لتنظيم التجارة وفعاليات الاستيراد والتصدير).وبدأ امس السبت تطبيق قرار الغاء النقاط الكمركية بين محافظات اقليم كردستان العراق ومحافظتي كركوك ونينوى . وكانت الهيئة قد اعلنت الجمعة، التزامها بالاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بشأن توحيد الرسوم الكمركية في جميع المنافذ الحدودية. وقالت الهيئة في بيان أنها (ماضية بتنفيذ اتفاق إلغاء النقاط الكمركية التي انشأت بين محافظة كركوك واقليم كردستان وستباشر توحيد الأجراءات الكمركية في جميع المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم امس السبت). واضافت الهيئة أن (الأتفاق شمل توحيد جميع الاجراءات وبنود قانون التعرفة الكمركية واعتماد تصريحات كمركية باللغتين العربية والكردية للعمل بها في جميع المنافذ الحدودية).