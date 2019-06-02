إلغاء‭ ‬الإنتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الجزائر

الجزائر‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

ألغى‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬بالجزائر‭ ‬الأحد،‭ ‬الإنتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تموز/‭ ‬يوليو،‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬ملفي‭ ‬المرشحين‭ ‬الوحيدين‭ ‬لخلافة‭ ‬الرئيس‭ ‬المستقيل‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يدعو‭ ‬الرئيس‭ ‬الإنتقالي‭ ‬الى‭ ‬إنتخابات‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬فترته‭ ‬المحددة‭ ‬بتسعين‭ ‬يوما‭. ‬وكما‭ ‬كان‭ ‬منتظرا‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬رفض‭ ‬ملفي‭ ‬مرشحين‭ ‬غير‭ ‬معروفين،‭ ‬وألغيت‭ ‬الإنتخابات‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬بانتظار‭ ‬ان‭ ‬يعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإنتقالي‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬تاريخا‭ ‬جديدا‭ ‬لإجرائها‭.‬

أعلن‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري،‭ ‬أعلى‭ ‬هيئة‭ ‬قضائية‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الأحد‭ ‬«استحالة»‭ ‬إجراء‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مقرّر،‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬ملفي‭ ‬المرشحين‭ ‬الوحيدين‭ ‬لخلافة‭ ‬الرئيس‭ ‬المستقيل‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بوتفليقة‭.‬

وأكد‭ ‬البيان‭ ‬«اجتمع‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬أيام‭ ‬26‭ ‬و‭ ‬29‭ ‬ايار/مايو،‭ ‬والاول‭ ‬من‭ ‬حزيران/يونيو‭ ‬2019،‭ ‬للتداول‭ ‬حول‭ ‬ملفات‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤه‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬تموز/يوليو‭ ‬2019،‭ ‬وفصل‭ ‬برفض‭ ‬ملفي‭ ‬الترشح‭ ‬المودعين‭ ‬لديه‭ ‬بقرارين‭ ‬فردين»‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬«استحالة‭ ‬لاجراء‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية»‭ ‬مطالبا‭ ‬ب»إعادة‭ ‬تنظيمه‭ ‬من‭ ‬جديد»‭. ‬وأضاف‭ ‬المجلس‭ ‬أنه‭ ‬«يعود»‭ ‬لرئيس‭ ‬الدولة‭ ‬الانتقالي‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬«استدعاء‭ ‬الهيئة‭ ‬الانتخابية‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬واستكمال‭ ‬المسار‭ ‬الانتخابي‭ ‬حتى‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬وأدائه‭ ‬اليمين‭ ‬الدستورية»‭.‬

وتنتهي‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬في‭ ‬التاسع‭ ‬من‭ ‬تموز/يوليو،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬الدستوري‭ ‬كلفه‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الرئاسة‭ ‬حتى‭ ‬تسليم‭ ‬السلطة‭ ‬للرئيس‭ ‬المنتخب‭.‬

وعزا‭ ‬المجلس‭ ‬قراره‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬«الدستور‭ ‬أقر‭ ‬ان‭ ‬المهمة‭ ‬الأساسية‭ ‬لمن‭ ‬يتولى‭ ‬وظيفة‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬هي‭ ‬تنظيم‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية،‭ ‬فإنه‭ ‬يتعيّن‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬الملائمة‭ ‬لتنظيمها‭ ‬وإحاطتها‭ ‬بالشفافية‭ ‬والحياد،‭ ‬لأجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المؤسّسات‭ ‬الدستورية»‭.‬

ويرفض‭ ‬الجزائريون‭ ‬الذين‭ ‬يواصلون‭ ‬احتجاجاتهم‭ ‬منذ‭ ‬22‭ ‬شباط/فبراير‭ ‬عبر‭ ‬تظاهرات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬قبل‭ ‬رحيل‭ ‬كل‭ ‬وجوه‭ ‬النظام‭ ‬الموروث‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬بوتفليقة،‭ ‬وأولهم‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬ولكن‭ ‬أيضا‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬بدوي‭. ‬ويطالبون‭ ‬بإنشاء‭ ‬هيئات‭ ‬انتقالية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬انتخابات‭ ‬حرة‭ ‬وعادلة،‭ ‬وهو‭ ‬المطلب‭ ‬الذي‭ ‬رفضه‭ ‬الفريق‭ ‬أحمد‭ ‬قايد‭ ‬صالح‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬والرجل‭ ‬القوي‭ ‬في‭ ‬الدولة،‭ ‬ما‭ ‬جعله‭ ‬أيضا‭ ‬هدفا‭ ‬للمحتجين‭ ‬الذي‭ ‬يدعون‭ ‬الى‭ ‬رحيله‭.‬

وجددوا‭ ‬هذه‭ ‬المطالب‭ ‬في‭ ‬تظاهرة‭ ‬الجمعة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬شعاراتها‭ ‬«لا‭ ‬انتخابات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ ‬العصابات»‭.‬