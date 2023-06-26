إلتون جون يحيي آخر حفلة موسيقية له في المملكة المتحدة

بيلتون‭ (‬المملكة‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أمام‭ ‬جمهور‭ ‬لن‭ ‬ينساه‭ “‬مطلقاً‭”‬،‭ ‬أحيا‭ ‬إلتون‭ ‬جون‭ ‬الأحد‭ ‬آخر‭ ‬حفلة‭ ‬موسيقية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ضمن‭ ‬جولته‭ ‬العالمية‭ ‬الوداعية،‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬غلاستونبري‭ ‬الموسيقي‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬إنكلترا‭.‬

وعلى‭ ‬وقع‭ ‬هتافات‭ ‬الحاضرين،‭ ‬وصل‭ ‬النجم‭ ‬البالغ‭ ‬76‭ ‬عاماً‭ ‬مرتدياً‭ ‬بزة‭ ‬فضية‭ ‬وواضعاً‭ ‬نظارات‭ ‬بزجاجتين‭ ‬حمراوين‭ ‬إلى‭ ‬المسرح،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يجلس‭ ‬أمام‭ ‬البيانو‭ ‬ويبدأ‭ ‬بعزف‭ “‬بينبال‭ ‬ويزرد‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬أغنية‭ ‬أدّاها‭ ‬جون‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬تومي‭” (‬1975‭).‬

ثم‭ ‬أدّى‭ ‬المغني‭ ‬البريطاني‭ ‬أغنية‭ “‬ذي‭ ‬بيتش‭ ‬إز‭ ‬باك‭”‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬كلمة‭ ‬قال‭ ‬فيها‭ “‬هذه‭ ‬أمسية‭ ‬مميزة‭ ‬جداً‭ ‬ومؤثرة‭ ‬لي،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الحفلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬لذا‭ ‬يهمّني‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أدائي‭ ‬جيداً‭”.‬

بعدها،‭ ‬واصل‭ ‬جون‭ ‬حفلته‭ ‬مع‭ ‬تأدية‭ ‬أغنيات‭ ‬شهيرة‭ ‬له‭ ‬بينها‭ “‬يور‭ ‬سونغ‭” ‬و‭”‬كاندل‭ ‬إن‭ ‬ذي‭ ‬ويند‭” ‬و‭”‬كروكودايل‭ ‬روك‭” ‬و‭”‬أيم‭ ‬ستيل‭ ‬ستاندينغ‭”.‬

وأهدى‭ ‬أغنية‭ “‬دونت‭ ‬لِت‭ ‬ذي‭ ‬صن‭ ‬غو‭ ‬داون‭ ‬أون‭ ‬مي‭” ‬لـ‭”‬صديقه‭” ‬جورج‭ ‬مايكل‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬سنة‭ ‬2016،‭ ‬وكان‭ ‬ليبلغ‭ ‬الستين‭ ‬الأحد‭.‬

وخلال‭ ‬الحفلة‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬على‭ ‬ساعتين،‭ ‬رافق‭ ‬إلتون‭ ‬جون‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬فرقة‭ ” ‬لندن‭ ‬كميونيتي‭ ‬غوسبل‭ ‬كواير‭” ‬وجايكب‭ ‬لاسك‭ ‬من‭ ‬فرقة‭ “‬غايبرييلز‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬أدى‭ ‬المغنّي‭ ‬البريطاني‭ ‬برفقة‭ ‬ستيفن‭ ‬سانشيز‭ ‬أحد‭ ‬أغنيات‭ ‬الفنان‭ ‬الأميركي‭ ‬الشاب‭.‬

كذلك،‭ ‬أدى‭ ‬أغنية‭ “‬تايني‭ ‬دانسر‭” ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬براندن‭ ‬فلاورز‭ ‬من‭ ‬فرقة‭ “‬ذي‭ ‬كيلرز‭”‬،‭ ‬وأغنية‭ “‬دونت‭ ‬غو‭ ‬برايكينغ‭ ‬ماي‭ ‬هارت‭” ‬مع‭ ‬رينا‭ ‬ساواياما‭.‬

وأنهى‭ ‬جون‭ ‬الحفلة‭ ‬بأغنية‭ “‬روكت‭ ‬مان‭” ‬التي‭ ‬أدّاها‭ ‬وهو‭ ‬يعزف‭ ‬على‭ ‬البيانو‭ ‬فيما‭ ‬أُطلقت‭ ‬تزامناً‭ ‬مفرقعات‭ ‬عدة‭. ‬وخلال‭ ‬هذة‭ ‬الحفلة‭ ‬التي‭ ‬أكّد‭ ‬جون‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬ينساها‭ “‬مطلقاً‭”‬،‭ ‬شكر‭ ‬المغني‭ ‬البريطاني‭ ‬الحاضرين‭ ‬لارتدائهم‭ ‬ملابس‭ ‬تحتفي‭ ‬بـ‭”‬52‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬الحب‭ ‬والوفاء‭”. ‬وقال‭ “‬لقد‭ ‬أمضيت‭ ‬أفضل‭ ‬اللحظات‭. ‬لن‭ ‬أنساكم‭ ‬قط‭. ‬أنتم‭ ‬في‭ ‬بالي‭ ‬وقلبي‭ ‬وروحي،‭ ‬كنتم‭ ‬مذهلين‭”. ‬وكانت‭ ‬إطلالة‭ ‬إلتون‭ ‬جون‭ ‬الذي‭ ‬سيُنهي‭ ‬جولته‭ ‬العالمية‭ ‬الوداعية‭ ‬في‭ ‬حفلة‭ ‬مرتقبة‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬بتاريخ‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‭ ‬ينتظرها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬مهرجان‭ ‬غلاستونبري‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ “‬بيراميد‭ ‬ستايدج‭”.‬

وقال‭ ‬بن‭ ‬مونك‭ ‬مرتدياً‭ ‬لباساً‭ ‬مميزاً‭ ‬يحتفي‭ ‬بالمغني،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬وصلت‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬صباحا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬المميز‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬غلاستونبري‭”.‬

وقالت‭ ‬جوستين‭ ‬كلايتن‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬قرانها‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬أغنية‭ “‬يور‭ ‬سونغ‭”‬،‭ “‬لا‭ ‬أحد‭ ‬مثله‭! ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬مؤثر‭ ‬لنا‭ ‬ولعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص،‭ ‬فأغاني‭ ‬إلتون‭ ‬جون‭ ‬تحمل‭ ‬ذكريات‭ ‬لمختلف‭ ‬الأجيال‭ ‬التي‭ ‬أدّى‭ ‬المغني‭ ‬أمامها‭”. ‬وكان‭ ‬جون‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الفائت‭ ‬لمحطة‭ “‬بي‭ ‬بي‭ ‬سي‭” ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬تُطلب‭ ‬منه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬يأتي‭ “‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭. ‬أؤمن‭ ‬بالقدر‭ ‬إذ‭ ‬هي‭ ‬أفضل‭ ‬طريقة‭ ‬لإنهاء‭ ‬المسيرة‭ ‬في‭ ‬إنكلترا‭”. ‬‮ ‬

‭- ‬الجائحة‭ ‬عطّلت‭ ‬الجولة‭ ‬الوداعية‭ -‬

وكانت‭ ‬الجولة‭ ‬الوداعية‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬عنوان‭ “‬فيرويل‭ ‬ييلو‭ ‬بريك‭ ‬رود‭”‬‮ ‬بدأت‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬وكانت‭ ‬تلحظ‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬حفلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭.‬

لكنّ‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬عطلتها،‭ ‬ثم‭ ‬عملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬الورك‭ ‬خضع‭ ‬لها‭ ‬جون‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬وبعدها‭ ‬إصابته‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬الأسماء‭ ‬الكبيرة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬غلاستونبري،‭ ‬لانا‭ ‬ديل‭ ‬راي‭ ‬ولويس‭ ‬كابالدي‭ ‬وفرقة‭ “‬أركتيك‭ ‬مانكيز،‭ ‬و‭”‬أمادو‭ ‬أند‭ ‬ميريام‭” ‬وريك‭ ‬أستلي‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أغنيته‭ “‬نيفر‭ ‬غانا‭ ‬غيف‭ ‬يو‭ ‬أب‭”.‬

والجمعة،‭ ‬أحيت‭ ‬فرقة‭ “‬فو‭ ‬فايترز‭” ‬حفلة‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬مهرجان‭ ‬غلاستونبري،‭ ‬ودُعي‭ ‬قائدها‭ ‬ديف‭ ‬غرول‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬فرقة‭ “‬غَنز‭ ‬أن‭ ‬روزيس‭” ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحيي‭ ‬أول‭ ‬حفلة‭ ‬لها‭ ‬ضمن‭ ‬المهرجان‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬لتأدية‭ ‬أغنية‭ “‬بارادايس‭ ‬سيتي‭”.‬

ويستقبل‭ ‬مهرجان‭ ‬غلاستونبري‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬يحضرون‭ ‬ومعهم‭ ‬خيمهم‭ ‬وحقائبهم‭.‬

وفي‭ ‬مطلع‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬بيعت‭ ‬تذاكر‭ ‬دورة‭ ‬2023‭ ‬من‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ساعة‭ ‬تقريباً‭ ‬مع‭ ‬أنّ‭ ‬سعر‭ ‬الواحدة‭ ‬منها‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ ‬400‭ ‬يورو‭.‬