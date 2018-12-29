المحادثات تدخل المراحل الأخيرة وسط تفاؤل بالتوصّل إلى إتفاق نهائي والغضبان:

إكسون موبيل تنفّذ مشروعاً كبيراً يتيح تصدير 6.5 ملايين برميل يوميًا

بغداد – الزمان

اعرب وزير النفط ثامر الغضبان عن امله في نجاح المفاوضات مع شركتي إكسون موبيل الأمريكية و(سي إن بي سي) الصينية بشأن انجاز مشروع كبيرسيساعد العراق في زيادة طاقة تحميل الخام من مرافئ تصدير النفط إلى 6.5 ملايين برميل يوميا.

واوضح الغضبان خلال مؤتمر صحفي امس الأربعاء إن (العراق في المراحل الأخيرة من المحادثات مع إكسون موبيل و سي إن بي سي بشأن مشروع طاقة كبير في الجنوب لكننا لا نزال في المفاوضات وليست لدي توقعات بشأن التوصل إلى اتفاق نهائي)، مستدركًا (لكنني متفائل بالتوصل إلى اتفاق نهائي).

طاقة تحميل

وأشار إلى أن (هذا الاتفاق سيساعد العراق في زيادة طاقة تحميل الخام من مرافئ تصدير النفط إلى 6.5 ملايين برميل يوميا)، موضحا أن (المشروع كبير ويتضمن تحديث خطوط أنابيب وتطوير حقول وتوسيع دائرة الإنتاج).

وبشأن الصادرات النفطية من حقول كركوك نحو ميناء جيهان التركي،قال الغضبان إنها( ستظل بحدود ثمانين ألفا إلى تسعين ألف برميل يوميا، حيث يجري تحويل معظم الخام المنتج لتغذية المصافي في الشمال).

من جهته، قال مدير شركة نفط الشمال فريد الجادر إن (الإنتاج الراهن من حقول كركوك يبلغ نحو 370 ألف برميل يوميا)، مضيفاأن (فريقا فنيا تابعا لشركة بي بي يعمل الآن في كركوك وسيعد دراسة لمراجعة خطط زيادة الإنتاج بنهاية 2019).

وتابع ان (شركة بي بي تعمل حاليا في شركة نفط الشمال على وضع الدراسات الفنية لإعادة تقويم كامل الإنتاج وكيفية زيادته من حقول كركوك)، متوقعًا ان (تشهد نهاية العام المقبل الانتهاء من تقديم الدراسات النهائية قبل أن يتم الاتفاق مع الشركة). الى ذلك أكد عباس الغضبان دعم الحكومة ووزارة النفط لعمل مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق. وقال خلال المؤتمر الصحفيالذي عقدته المبادرة امس لإستعراض تقريرها السنوي ، ان (العراق يعلن التزامه الكامل بكل ما يتطلب من اجراءات ونشاطات تدعم استمرار العراق بعمل المبادرة وانهاء تعليق عضويته، والايفاء بجميع متطلبات مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية).

واضاف (أننا جادون في توفير المعلومات الحقيقية المتعلقة بعمل ونشاطات الوزارة الاستخراجية والتصديرية لجميع المنظمات الدولية المعنية وللرأي العام العراقي والعالمي)، مشيراً الى (اصدار التوجيه الى الشركات النفطية العراقية بضرورة الالتزام بجميع المعايير المطلوبة لنشاط المبادرة وتوفير المعلومات لوسائل الاعلام من خلال نشر البيانات عبر الموقع الالكتروني للوزارة).

وتابع (أننا نعلن بكل شفافية عن نشاطاتنا التعاقدية او المالية المتعلقة بعمليات تصدير النفط الخام والغاز السائل والمكثفات ، لاسيما وان الوزارة توفر اكثر من 90 بالمئة من ايرادات الموازنة العامة للبلاد من خلال تصدير النفط الخام)، موضحا ان (عمليات تصدير النفط الخام وتحديد التسعيرة للنفوط العراقية تتم وفق نظام محترف بحضور وزير النفط والوكلاء المعنيين والمفتش العام ومدير شركة التسويق والمعنيين بالشركة وتحدد الاسعار للشهر التالي ولا توجد لدينا صفقات مشبوهة كما روج لذلك البعض) ، داعياً لجنة الطاقة في مجلس النواب العراقي واعضاء المبادرة لـ(حضور الاجتماعات الخاصة بالتسعيرة والتخصيص للاطلاع على الآليات المتبعة في تسويق النفط العراقي) . من جانبه قال المدير التنفيذي وممثل العراق لدى مبادرة الشفافية للصناعات الإستخراجيةعلاء رسول محي الدين خلال المؤتمر ان (المبادرة أعدت تقريرها السنوي لعام 2016 الذي تضمن اجمالي الايرادات من القطاع الاستخراجي لوزارة النفط والكميات المنتجة من النفط الخام والصادرات للعام نفسه واصدرته في 24 كانون الاول الجاري وفق معايير المبادرة)، موضحا ان (مبادرة الشفافية هي منظمة دولية تهدف الى تعزيز مبدأ الشفافية في ما يتعلق بالايرادات الحكومية المتأتية من الموارد الطبيعية وتقرير مبدأ المحاسبة في الدول المعنية). وكان مجلس مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية قد وافق على قبول العراق عضواً في المبادرة في كانون الثاني2010 وتم نشر اول تقرير في كانون الاول 2011 وفي 12 كانون الاول 2012 تم اعلان العراق بلدا متوافقا مع المبادرة .في غضون ذلك أعلنالمتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد عن مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي بحسب الإحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية- سومو.

حقول نفطية

وقال جهاد في بيان امس إن (مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليون و895 الف و342 برميلا، بإيرادات بلغت 6 مليارات و175 مليونا و617 الف دولار”) ، مضيفاأن (الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان بلغت 261 الف و466 برميلا، بايرادات بلغت 14 مليونا و149 الف و494 دولارا، والمصدرة من حقل القيارة النفطي 157 الف و150 برميلا، بايرادات بلغت 5 مليون و578 الفا و825 دولارا). ولفت جهاد الى أن (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 61.150 دولاراً).