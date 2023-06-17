إقصاء ميدفيديف وراونيتش من بطولة سيرتوخيمبوس

{ مدريد- وكالات- غاب دانييل ميدفيديف وميلوش راونيتش عن ربع نهائي بطولة سيرتوخيمبوس للتنس، بعد الخروج على يد أدريان مانارينو وجوردان طومسون على الترتيب.

وكان مثيرا للانتباه، إقصاء اللاعب الروسي ميدفيديف، والذي انتهت أول مباراة له على الملاعب العشبية هذا الموسم بالهزيمة بواقع 4-6 و6-4 و6-2 في مباراة استمرت لنحو ساعتين أمام خصم لعب معه 4 مرات مع توزيع الانتصارات بينهما.

وخسر ميدفيديف أمام مانارينو، الفائز في بطولة سيرتوخيمبوس في 2019 والذي سيلعب أمام جوردان طومسون، الفائز على روانيتش بواقع 7-6 (7-4) و6-1. وغاب الكندي، الذي تأهل إلى نهائي بطولة ويمبلدون والمصنف الثالث عالميا، عن الملاعب لمدة 22 شهرا للاصابة، وعاد بتحقيق الفوز في الدور الأول أمام ميومير كيكمانوفيتش، لكنه لم يتمكن من تحقيق الفوز أمام طومسون في ثاني مباراة رسمية منذ يوليو/تموز 2021.

بينما عزز الأسترالي أليكس دي ميناور، وضعه كرابع المرشحين للقب بالفوز على لاسو ديري بواقع 6-1 و6-7 (7-5) و6-3 ليواجه تالون جريكسبور الذي فاز على الأسترالي أليكسي بوبيرين بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-2.