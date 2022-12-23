إقرار ميزانية أمريكية بقيمة 1,7 ترليون دولار تتضمن 45 مليارا لأوكرانيا

واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬أبو‭ ‬طوق‭ ‬

أقر‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الأميركي‭ ‬الخميس‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الميزانية‭ ‬الفدرالية‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬45‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‭.‬‮ ‬

وتم‭ ‬تبني‭ ‬الميزانية‭ ‬التي‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمتها‭ ‬1700‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬ب68‭ ‬صوتا‭ ‬مقابل‭ ‬29‭. ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تعتمد‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬الجمعة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تجنب‭ ‬شلل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يعتمد‭ ‬الكونغرس‭ ‬بمجلسيه‭ ‬النص‭.‬

ويأمل‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬الذي‭ ‬يغطي‭ ‬السنة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تنتهي‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الخلافات‭ ‬حول‭ ‬تفاصيل‭ ‬دقيقة‭ ‬قد‭ ‬تبقيهم‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬التي‭ ‬تهددها‭ ‬عاصفة‭ ‬شتوية‭ ‬قد‭ ‬تسبب‭ ‬فوضى‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭. ‬وقال‭ ‬زعيم‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬تشاك‭ ‬شومر‭ ‬قبل‭ ‬التصويت‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬تمرير‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬هذا‭ ‬لأنه‭ ‬سيفيد‭ ‬العائلات‭ ‬والمحاربين‭ ‬القدامى‭ ‬وأمننا‭ ‬القومي‭ ‬وحتى‭ ‬سلامة‭ ‬مؤسساتنا‭ ‬الديموقراطية‮»‬‭.‬‮ ‬

في‭ ‬الواقع‭ ‬يتضمن‭ ‬المشروع‭ ‬تعديلا‭ ‬لقانون‭ ‬يعود‭ ‬تاريخه‭ ‬إلى‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭. ‬وقد‭ ‬أصبح‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬التدخل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬استغل‭ ‬غموض‭ ‬النص‭ ‬القديم‭ ‬ليشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نائبه‭ ‬مايك‭ ‬بنس‭ ‬كان‭ ‬بإمكانه‭ ‬وقف‭ ‬تولي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬الحكم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬به،‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬اقتحام‭ ‬مبنى‭ ‬الكونغرس‭ (‬الكابيتول‭) ‬في‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2021‭. ‬ووصف‭ ‬ترامب‭ ‬المرشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬2024‭ ‬النص‭ ‬الخميس‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬فظيع‭ (…) ‬ومليء‭ ‬بالكوارث‭ ‬اليسارية‭ ‬وبخيانات‭ ‬واشنطن‭ ‬وبالتسويق‭ ‬لمصالح‭ ‬خاصة‮»‬‭.‬

يفترض‭ ‬أن‭ ‬تمول‭ ‬هذه‭ ‬الميزانية‭ ‬عمل‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬الفدرالية‭ ‬الأميركية‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬والسياسة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وغيرها،‭ ‬حتى‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬‮ ‬‭ ‬وإقرار‭ ‬النص‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ليس‭ ‬موضع‭ ‬شك‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أغلبية‭ ‬ديموقراطية‭ ‬فيه‭ ‬لبضعة‭ ‬أيام‭ ‬أخرى،‭ ‬وغداة‭ ‬زيارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأوكراني‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬الذي‭ ‬رحبت‭ ‬به‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الكونغرس‭.‬

ودعا‭ ‬كيفن‭ ‬ماكارثي‭ ‬زعيم‭ ‬الجمهوريين‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أعضاء‭ ‬كتلته‭ ‬إلى‭ ‬التصويت‭ ‬ضد‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأجيل‭ ‬التصويت‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬هامش‭ ‬أوسع‭ ‬عند‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬الأعياد‭ ‬عندما‭ ‬تتولى‭ ‬الأغلبية‭ ‬الجمهورية‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المنبثقة‭ ‬عن‭ ‬انتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية،‭ ‬مهامها‭.‬‮ ‬

لكن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الجمهوريين‭ ‬تجاهلوا‭ ‬هذه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬وأعطوا‭ ‬الديموقراطيين‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬صوتا‭ ‬لتمرير‭ ‬النص‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭.‬

وكاد‭ ‬خلاف‭ ‬حول‭ ‬قضية‭ ‬الهجرة‭ ‬يطيح‭ ‬النص‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭.‬

فقد‭ ‬تواجه‭ ‬الديموقراطيون‭ ‬والجمهوريون‭ ‬حول‭ ‬سياسة‭ ‬الحدود‭ ‬التي‭ ‬أقرت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬ترامب‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬الهجرة‭ ‬ويريد‭ ‬المحافظون‭ ‬الإبقاء‭ ‬عليها‭. ‬لكن‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬المفاوضات‭ ‬الشاقة‭ ‬وراء‭ ‬الكواليس‭ ‬مهدت‭ ‬الطريق‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬النص‭ ‬الخميس‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬السناتور‭ ‬الديموقراطي‭ ‬كريس‭ ‬مورفي‭ ‬لصحافيين‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬اختلاف‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬بشأن‭ ‬سياسة‭ ‬الهجرة‭. ‬لن‭ ‬نحل‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الميزانية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬السماح‭ ‬لهذا‭ ‬الخلاف‭ ‬بوقف‭ ‬المساعدات‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬المخصصة‭ ‬لإبقاء‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬خلال‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬البارد‭ (…) ‬أمر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تصوره‭ ‬إطلاقا‮»‬‭.‬