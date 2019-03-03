إقتلوا الكُتاب والأدباء – محمد علي شاحوذ

نحن شعب عريق بنينا اولى الحضارات في العالم وشرّعنا أول قانون في البشرية،فأجدادنا اكتشفوا الحرف والكتابة والقلم والورقة،والسيف والرمح،وهم من وضعوا أسس العلوم المختلفة كالرياضيات والجغرافية والطب والزراعة والأدب والشعر،واكتشفوا علوم الروحانيات و البصريات والكيمياء والبارود والعطور والساعة وقاموا بتقسيم السَنة الى أشهر و الشهر الى ايام و الأيام الى ساعات و اخترعوا نظام التقويم الذي لا يزال العالم يعمل به حتى وقتنا هذا ،و اخترعوا العجلة ،كما اخترعوا الأطوال والأوزان والمكاييل،وغيرها الكثير، فهل نحن بحاجة الى المزيد من المثقفين من العلماء و الكُتاب والادباء والشعراء؟. ماذا نفعل بهم وبأفكارهم،وأقلامهم؟،ونحن مجتمع كلنا مثقفون بارعون،كل فرد منا قرأ الاف من الكتب و الصحف والمجلات،وما أن ننتهي من قراءة كتاب حتى نبدأ بقراءة غيره،وكلنا نقدس العقل والمنطق ونرفع لواء العلم والمعرفة ونحارب الجهل والخرافة ونلعن الشعوذة والسحر،وكلنا نرتاد المقاهي والملتقيات الادبية،ونذهب لشارع المتنبي كل يوم جمعة،وكلنا نحفظ عن ظهر قلب كل أشعار العرب ونوادرهم. ماذا نفعل بمفكرين وشعراء وكُتّاب جدد وقد كان منا المتنبي والسياب والجواهري والبياتي واحمد مطر وجواد سليم وحسن فائق،وغيرهم العشرات من الذين سطروا أروع الملاحم الادبية ولم يتركوا موضوعا الا وكتبوا فيه؟؟،وماذا نفعل بالمزيد من الفنانين التشكيليين،ونحن نمتلك الكثير من الشواهد من النصب والتماثيل واللوحات التي تزين الساحات العامة،وماذا يعني ظهور وجوه ادبية جديدة،ونحن شعب نعاني من القهر والكبت والضياع؟،وماذا ستنفعنا روايات جديدة،ونحن نفتقد الى العدالة والنزاهة والحقيقة ؟،وبم ستنفعنا القصص الطويلة والقصيرة في وطن يعاني تخمة في قصص حقيقية عنوانها الابرز،السرقات والعمولات والاحتيال والصفقات وشراء الذمم والضمائر؟،وفِيمَ اقامة مؤتمرات وملتقيات فكرية وندوات ثقافية وسط هذا المستنقع الضخم من التحلل الاخلاقي والفكري؟.

إلامَ كل هذه الضجيج من الاصوات المطالبة بحرية التعبير واحترام الآراء،وبإمكان فاسد واحد ان يقتل جميع المثقفين والادباء برصاصة واحدة دون أن يجرؤ احد على اتهامه ولو همسا؟ ،وما فائدة الثقافة والادب،وهناك جيوش من المعدومين،والمسحوقين،والمحرومين؟،وهل بوجود مثقفين جدد سيختفي الفقر،ونقضي على البطالة،وينتهي الفساد؟،وهل سيأكل جياعنا ورق الكتب بدلا من الخبز؟،وهل سنقضي على الفساد المستشري بقصائد الشعر؟،وهل سنعمر مدننا المدّمرة بروايات الشباب؟. لنريح انفسنا وللابد من كل ما له صلة بالمثقفين والادباء،وأقترح قتلهم كلهم أجمعين،ولنترك أرواحهم ترقد بسلام في السماء بعيدا عن منغصات الحياة،ولنصنع من جثثهم صابونا نغسل به ايادي القتلة النظيفة التي توسخت بدماء المثقفين الملوثة بجراثيم الوعي!!.