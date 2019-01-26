وفد بريطاني يزور العراق لتعزيز فرص الإستثمار

إقتصاديون أردنيون برئاسة وزير الصناعة في بغداد

عمان – رند الهاشمي

يزور وفد إقتصادي اردني بغداد حاليا، فيما دعت غرفة تجارة بغداد في بيان امس أعضاء مجلسها والهيئة الاستشارية الى الحضور الى فندق بغداد الدولي عصر اليوم للقاء الوفد الصناعي والتجاري من الأردن برئاسة وزير الصناعة والتجارة الأردني وبحضور وزاري ودبلوماسي من البلدين. وكشفت وزارة التخطيط عن مقترح لزيارة وفد من رجال اعمال بريطانيين الى العراق. وذكر بيان امس ان (وزير التخطيط نوري صباح الدليمي استقبل الجمعة، في ديوان الوزارة السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت، والوفد المرافق لهما، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة، وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين). وبين خلال اللقاء (رؤية الوزارة للتنمية المستدامة لعراق 2030 ، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساهم بها القطاعات البريطانية بمختلف تخصصاتها) مشدداً على (أهمية توفير بيئة ملائمة للاستثمار والتنمية، وتذليل الصعوبات التي تعيق عمل الشركات الدولية المتخصصة في العراق). ودعا الدليمي إلى (أهمية زيادة الدعم المقدم للعراق، والمساهمة في إعادة استقرار واعمار المناطق التي شهدت دماراً هائلاً في بناها التحتية، مثمناً في ذات الوقت الجهود النوعية للبعثة البريطانية في العراق، ومساهماتها في مختلف الملفات التنفيذية الحكومية). من جانبهم أشاد اعضاء الوفد البريطاني، برؤية الوزارة وانفتاحها الدولي، مؤكدين (نقلهم رسائل التعاون الايجابية مع العراق للمجتمع الدولي) فيما أكد (عدم ادخاره لأي جهد من شأنه خدمة العراق). وتم خلال اللقاء بحث مقترح الدعوة التي قدمها وزير التخطيط للوفد البريطاني، المتمثلة بدعوة رجال الاعمال البريطانيين لزيارة العراق والتعرف على الفرص الاستثمارية التي يمكن تنفيذها).