مبادرة إقرأ .. نجاح مبهر

إقبال واسع على مبادرة وزارية دعماً للشباب

النجف – عزيز ال يحيى

منذ انطلاق مبادرة إقرأ قبل ايام ونحن نرى إقبالاً متزايدًا والمبادرة ثقافية فكرية معرفية اطلقها السيد احمد المبرقع وزيرالشباب والرياضة برعاية واهتمام مباشر من قبل المبرقع حيث تدعم الشباب من الذكور والاناث تشجيعًا لهم على القراءةودعمًا للثقافة الفكرية ليوصلوا رسالة للعالم نحن أمةً تقرأ والمبادرة عبارة عن كابون قيمته 25 الف دينار عراقي يستطيعمقتني الكابون الشراء به عبر اي دار نشر في معرض النجف الاشرف الدولي للكتاب بدورته الثانية ومنذ انطلاق مبادرة إقراءقبل ايام نفذت اعداد الكابون المخصصة للمبادرة وخلال ذالك وجه وزير الشباب والرياضة السيد أحمد المبرقع بمضاعفة عددكوبونات مبادرة اقرأ وذلك لتزايد الاقبال بشكل لافت على جناح وزارة الشباب والرياضة في معرض النجف الأشرف الدوليللكتاب ولا سيما من طلبة الجامعات.

دعم الشباب

وبين المبرقع، أن هذه المبادرة تهدف إلى دعم شبابنا فكرياً وثقافياً والتشجيع على القراءة، وأننا من واقع مسؤوليتنا فيدعم قطاعي الشباب والرياضة، وضعنا في اهتماماتنا رفع سقف التوعية المكتبية، التي تعد الرافد الأساسي في تزايدمستوى الوعي الفكري لدى الشباب، مقدماً شكره لشركة (كي كارد)، التي دعمت هذه المبادرة في جولتها الثانيةرعاية ابوية لأبناء شهداء العراق وتحت عنوان شهداء العراق امانة في رقاب الجميع استقبل جناح وزارة الشباب والرياضة في معرض النجف وفدًا من ابناء شهداء الحشد الشعبي لاقتناء القسيمة الشرائية ضمن مبادرة إقرأ المهداة من قبل المبرقع والذي حرصه بدوره على استحقاقهم في المبادرة وفي تصريح صحفي خاص مع مسؤول جناح الوزارة حسن كاظم قال ان (الجناح يرحب ب ابناء الشهداءوابناء الحشد الشعبي وكل ابناء الشهداء الذين ضحوا من اجل العراق وبناء العراق هذه المبادرة لهم هم من يستحقون كلالرعاية والدعم ونحن نرحب بشريحة الشباب بالعراق من الطلبة الجماعيين وطلبة الكليات كلهم مشمولين بهذه المبادرة نتمنىان نقدم شيء أكبر لشريحة الشباب). وأكد كاظم ان (توجيهات وزير الشباب والرياضة تؤكد دائمًا وأبدًا بأهتمام ورعاية الشباب ومنضمن هذه الاهتمامات مبادرة إقرأ التي تسعى الى اعادة الشباب إلى حاضنة الكتاب هذا الكتاب الورقي الذي له جمله منالخصوصية في القراءة وفي افكار القراءة المستنبطة من الكتاب الورقي والاهتمام بوعي الشباب وصرفهم ولو قليلًا عن مواقعالتواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي أخذت الشباب بعيدًا عن ساحة القراءة).

واضاف (نتمنى ان تكون هذه المبادرة تروق لجـــــــميع شباب العراق وخصوصًا طلبة الكليات والجامعات وأهلًا بهم وجناح الوزارة مفـــــــتوح ونتمنى ان نكــــون دائمًا وأبدًا عند حسـن ظــــــن الــــشباب والاهتمام بهم).