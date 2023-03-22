إقبال وآلاي وأوراها يبدون رغبتهم بتمثيل منتخب الشباب في كأس العالم

بغداد- الزمان

التقَى، المديرُ الإداري لمنتخبِ الشباب “نديم كريم” لاعبَ مانشستر يوناتيد إقبال زيدان ولاعبَ كوينز بارك رينجرز الكسندر اوراها في مقرّ سكن المنتخب الوطنيّ الذي يعسكر في بغداد استعداداً لملاقاةِ روسيا ودياً في السادس والعشرين من الشهر الحالي .

وتباحث كريم مع اللاعبين إقبال زيدان والكسندر اوراها بشأن رغبتهما بتمثيلِ منتخب الشباب في نهائياتِ كأس العالم، وإمكانية انضمامهما إلى قائمةِ المنتخب في تدريباته قريباً، وعرضَ عليهما أن يتواجدا مع المنتخبِ الشبابيّ في المرحلةِ المقبلة بطلبٍ من الجهاز التدريبيّ للمنتخب، خصوصاً أن مدرب منتخب الشباب “عماد محمد” يسعى إلى أن لا يكون منتخبنا رقماً تكميلياً في نهائياتِ كأس العالم ، وهذا لا يأتي إلا بالاستعانةِ بجميع الأسماء التي يمكن أن تحققَ الإضافةَ الغنيّة لهذا المنتخب، بالإضافةِ إلى الأسماء التي تواجدت في نهائياتِ كأس آسيا.

من جانبهما، أبدَى اوراها وزيدان رغبتهما التامة بتمثيل منتخبِ الشباب، خصوصاً بعد مشاهدةِ تألق المنتخب في نهائياتِ كأس آسيا والمستويات المتميزة التي قدمها، والرؤية العالية التي يتمتع بها اللاعبون، وضمان التأهل إلى كأس العالم، فضلاً عن حصوله على وصافة كأس آسيا. وقد عبّر اوراها وزيدان عن سعادتهما بالنتائج التي تحققت لهذا المنتخب، وأبديا رغبتهما التامة بالتواجد معه. كما وعد زيدان واوراها بإقناع أنديتهما التي ينتميان لها بحضور أحد المعسكرات التدريبيّة أو المباريات الوديّة.

على صعيدٍ متصل، اتصلَ المدير الإداري لمنتخب الشباب نديم كريم بلاعب غوتبيرغ السويدي الاي فاضل الذي أثنَى على الأداء المذهل لمنتخبِ الشباب في نهائيات كأس آسيا، ووعدَ بالتواجد قريباً مع المنتخب إن طلب منه ذلك. كما عبّر فاضل عن سعادتهِ بالدعوةِ وبالتواصل الدائم مع إدارةِ المنتخب والجهاز التدريبيّ من أجل التواجد مع منتخبِ الشباب في المرحلةِ المُقبلة.