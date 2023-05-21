إقامة ورشة عمل لحكام الدرجتين الأولى والثانية

بغداد- الزمان

أقامت لجنةُ ودائرة الحكام التابعة للاتحادِ العراقيّ لكرة القدم ورشةَ عمل لحكام الدرجتين الأولى والثانية في مقرّ الاتحاد بحضور 32 مشاركاً.وخصصت ورشةُ العمل على شرح حالاتٍ عن الالتحامات ومنطقة الجزاء، وجرى تقسيم الحكام على مجموعاتٍ نقاشيةٍ لغرض توسيع الرؤى في فِهم قانون كرة القدم، وإعطاء القرارات الصـــحيحة وتوحيدها من خلال عرض الفيديوهات التي وصلت حديثاً على منصة FUFA RED.وتمت خلال الورشة متابعةُ الحالة البدنية من خلال قياس أوزان الحكام الشباب حتى يكون الاهتمامُ باللياقةِ البدنية من أولوياتهم.كما تمت مناقشةُ منهاج الورشةِ المقبلة والتي ستكون بشكلٍ أوسع في الأسبوع المُقبل.