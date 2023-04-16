إقامة مباراة واحدة من أصل 3 بكرة اليد وعقوبات تطال المتغيّبين

بغداد- الزمان

جرت مواجهة واحدة فعلية من أصل ثلاث كانت مقررة ضمن مواجهات ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد للموسم 2023-2022.

وأقيمت فقط مباراة فريق نادي الكرخ مع ضيفه الجيش وانتهت بفوز الأخير، بواقع 26-22 هدف.

بينما لم تقام مباراة فريق نادي الكوت وضيفه فريق نادي ديالى بسبب عدم حضور الأخير ليعتبر خاسراً بنتيجة 0-10.

اسباب مالية

ولنفس السبب اعتبرت لجنة المسابقات في اتحاد اليد فريق الخليج العربي خاسراً أمام مضيفه فريق نادي نفط ميسان 0-10 وذلك لأسباب مالية خاصة بالفرق المتغيبة.

وكان فريق نادي الشرطة قد فاز على الحشد الشعبي في مباراة جرت الاسبوع الماضي لحساب الدور الثامن من المرحلة الثانية بنتيجة 33-25. ومن جانبه أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد، توقيع اتفاقية تعاون مشتركة مع تونس.

وقال الناطق الرسمي عضو إتحاد كرة اليد كاظم كامل في بيان إن اتحاد كرة اليد وقع إتفاقية تعاون مشتركة تجمع العراق بنظيره التونسي أثناء حضور رئيس الإتحاد أحمد رياض لإجتماع الإتحاد العربي للعبة.

وأشار إلى الإتفاق على إقامة دورة تدريبية دولية في شهر آب المقبل على أن تسبقها دورة تدريبية دولية مخصصة لحراس المرمى ستقام بشهر تموز القادم في تونس، حيث سيتم إشراك مجموعة من مدربي حراس المرمى فيها وسيعمل أتحاد اللعبة على تهيئة الظروف اللازمة لإنجاح التواجد بهاتين الدورتين لأهميتهما في تطوير مستوى اللاعبين في قادم الأيام.ونوه إلى إن الاتفاق ناقش البحث في كيفية التعاقد مع مدرب تونسي متخصص بالفئات العمرية وأكتشاف المواهب وكذلك مدربآ لحراس المرمى للفئات العمرية بعدما تم الطلب من الأشقاء في الإتحاد التونسي بتزويدنا بالسير الذاتية لعدد من المدربين الأكفاء لكي يتسنى لإتحاد اللعبة أختيار الأفضل من بينهما حين عودة الوفد العراقي الى بغداد حيث سيعقد إجتماع موسع لبحث المزيد من التفاصيل الأخرى التي تخدم كرة اليد .

مكتب جديد

وعلى صعيد اخر جرى المؤتمر الانتخابي للاتحاد المركزي للسيارات والدراجات النارية لاختيار المكتب التنفيذي الجديد الذي يقود الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة.وأسفرت نتائج الانتخاب عن فوز رائد مجيد امين بمنصب الرئيس، ومحمد هيثم نجم نائباً أول ، وهاشم محمد حاتم نائباً ثانيا.

وبمنصب العضوية فاز كل من فلاح حسن رحيم ، وعلي محمد صالح ، وعلاء ، شاكر نايف ، وعماد حردان كاظم ، وشروق فاضل بنيان . كما تم تسمية قتيبة حسين الطائي بمنصب الأمين العام للاتحاد المركزي للسيارات والدراجات النارية.

وحضر المؤتمر الانتخابي ممثل اللجنة الأولمبية العراقية خالد كيبان وممثل وزارة الشباب والرياضة العراقية، واللجنة القانونية المشرفة على الانتخابات.