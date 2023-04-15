مواطن من أصحاب الإحتياجات يوزع ألف سلة غذائية

إقامة مأدبة إفطار لأيتام ميسان بذكرى إلاستشهاد

العمارة – علي قاسم الكعبي

اقام محافظ ميسان علي دواي مأدبة إفطار للأيتام من أبناء الشهداء والعوائل المتعففة الأخرى من أبناء المحافظة. وقال بيان مكتب المحافظ ان (المادبة اقيمت في مبنى محافظة ميسان بذكرى شهادة الامام علي كافل الايتام)، واضاف ان (هذه المادبة هي تقليد سنوي يقام ضمن النشاطات الرمضانية للحكومة المحلية والهادفة لدعم العوائل المتعففة .مشيرا إلى ان المحافظ قدم للأيتام كسوة العيد لهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك).

ووزع مواطن ميساني معوق فاقد القدمين الف سله غذائية على المتعففبن في ميسان الموطن رسول ابو سجاد الكعبي معوق فاقد القدمين بسبب القصف الاميركي عند عودته من النجف الاشرف في عام 2006 لم تؤثر الاعاقة على الجانب الانساني عنده حيث قام بتوزيع سلات غذائية على المتعففين والفقراء في شهر رمضان المبارك بدون دعم من اي جهة سياسية او مسؤول سياسي.

برنامج ألكتروني

وكشفت مديرية تربية ميسان عن تنفيذها برنامجا الكترونيا يرسل تفاصيل رواتب ب الموظفين في المديرية الى الموظف نفسة دون مراجعة المديرية وقال مدير اعلام التربية تحرير اسماعيل للزمان ان تربية ميسان كانت الاولى ببن المديريات العامة في العراق بتفعيل تجربة الحوكمة الإلكترونية بإرسال تفاصيل الراتب الى المنتسبين وهم في منازلهم. ونقلت اسماعيل عن مدير قسم الشؤون المالية في تربية ميسان ضياء عبد الحسين الدراجي قوله انه (تم إطلاق تجربة حديثة تتوافق مع مشروع الحوكمة الالكترونية في العراق كأول بادرة تعتمد على ارقام الهاتف لكل منتسب في المديرية لإطلاعه على تفاصيل ومتغيرات راتبه الشهري من المرحلة والدرجة والعلاوة والاستقطاعات من جلال رسالة تصل اليه عبر برنامج الواتس آب واكدت بان البرنامج سيعمل بة بدءاً من شهر نيسان الجاري)، وبينت اسماعيل ان (البرنامج سيخفف عن كاهل الموظفين المراجعة وتحقيقاً للشفافية و الانسيابية في الأداء، لافتة بأن الخطوة التالية ستكون ربط حاسبة قسم المالية مع شعب قسم الموارد واي امر يصدر من الموارد ينفذ مباشرة وتدرج بياناته في حاسبة قسم المالية دون بذل جهد من قبل الموظف او فقدان للبريد).