إقالة محافظ النجف وتكليف نائبه بتسيير الأعمال

النجف – سعدون الجابري

كلف مجلس محافظة النجف هاشم الكرعاوي بمهام النائب الاول لمحافظ النجف بعد اقالة المحافظ لؤي الياسري خلال التصويت على عدم القناعة بأجوبته في جلسة الاستجواب. وقال مصدر من داخل الجلسة امس ان (المجلس قرر اقالة الياسري بعد التصويت بالاغلبية بعدم القناعة بأجوبته خلال جلسة الاستجواب)،

واضاف ان (العضو المستجوب سحر الفتلاوي تلت على الياسري 14 سؤالا)، مشيرا الى (تكليف الكرعاوي بمنصب النائب الاول للمحافظ). وكان المجلس قد اعلن عن ان كتلتين قدمتا طلبا لاستجواب الياسري. وقال مصدر اخر ان (كتلتي الوفاء والحكمة في المجلس هما من قدما طلب استجواب الياسري في داخل المجلس)، وتابع ان (هاتين الكتلتين قرأتا بيانا رسميا في داخل المجلس قبل استجواب الياسري وفتحا باب الترشيح لمنصب المحافظ قبل استجواب الياسري وهذا يعني انهما عازمتان على اقالة المحافظ من منصبه) على حد قوله.

من جانبه ، عد عضو المجلس رزاق شريف استجواب المحافظ تصرفا سياسيا. كما اتهم الياسري أعضاء بمجلس المحافظة بتزوير تواقيع استجوابه.

وهدد الياسري في تصريح امس (باللجوء الى المحكمة الاتحادية لان عملية الاستجواب والتصويت كانت سياسية ومبيتة)، واشار الياسري الى أن (هناك عملية شراء ذمم أعضاء مقابل مناصب) على حد تعبيره . مؤكدا (الاستمرار بالعمل لشهرين وفق القانون).

وكشف عضو المجلس سعد الحارس عن وجود ما اسماها بالنية المبيتة لإقالة الياسري رغم إجابته على جميع أسئلة استجوابه.

وقال الحارس في تصريح امس إن (الكتلة المستجوبة رشحت محافظاً وأعلنت رسمياً لذلك وهذا يدل على وجود نية مبيتة لإقالة الياسري رغم إجابته على جميع الأسئلة).