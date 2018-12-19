إقالة‭ ‬محافظ‭ ‬النجف‭ ‬بعد‭ ‬استجواب‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭ ‬

‭ ‬بغداد‭ ‬‭- ‬النجف‭ – ‬الزمان‭ ‬

صوت‭ ‬مجلس‭ ‬محافظة‭ ‬النجف،‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬اقالة‭ ‬المحافظ‭ ‬لؤي‭ ‬الياسري‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬بعد‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬القناعة‭ ‬بأجوبته،‭ ‬إثر‭ ‬استجوابه‭ ‬بقضايا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالفساد‭. ‬وتضمنت‭ ‬جلسة‭ ‬المجلس‭ ‬الاربعاء‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬هاشم‭ ‬الكرعاوي‭ ‬نائباً‭ ‬اول‭ ‬للمحافظ‭ ‬بدلاً‭ ‬عن‭ ‬عباس‭ ‬العلياوي‭.‬وكان‭ ‬مجلس‭ ‬النجف‭ ‬قد‭ ‬صوت‭ ‬بالأغلبية،‭ ‬اليوم‭ ‬الاربعاء،‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬‏القناعة‭ ‬بأجوبة‭ ‬المحافظ‭ ‬لؤي‭ ‬الياسري‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استجوابه‭.‬من‭ ‬جهته‭ ‬اعتبر‭ ‬محافظ‭ ‬النجف‭ ‬المقال،‭ ‬ان‭ ‬اقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬استهدافاً‭ ‬واضحاً‭ ‬لشخصه‭. ‬وفي‭ ‬النجف‭ ‬نفذ‭ ‬اللواء‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬استباقية‭ ‬ضمن‭ ‬محور‭ ‬بادية‭ ‬محافظة‭ ‬النجف‭ ‬وذكر‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الحشد‭ ‬ان‭ ‬“قوة‭ ‬مشتركة‭ ‬من‭ ‬اللواء‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬وقيادة‭ ‬شرطة‭ ‬النجف‭ ‬نفذا‭ ‬عملية‭ ‬أمنية‭ ‬استباقية‭ ‬من‭ ‬محورين‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬القادسية‭ ‬ومنطقة‭ ‬العراية‭ ‬بعمق‭ ‬‮٢٥‬كم‭ ‬باتجاه‭ ‬ناحية‭ ‬شبجة‭ ‬والثانية‭ ‬من‭ ‬الخندق‭ ‬الامني‭ ‬باتجاه‭ ‬البادية‭ ‬الغربية‭ ‬“‭. ‬واضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬“العملية‭ ‬تأتي‭ ‬تحسباً‭ ‬لاي‭ ‬تهديد‭ ‬امني‭ ‬قد‭ ‬يهدد‭ ‬أمن‭ ‬محافظة‭ ‬النجف‭ ‬“‭. ‬فيما‭ ‬كشفت‭ ‬هيئة‭ ‬النزاهة‭ ‬عن‭ ‬المشاريع‭ ‬المتلكئة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬بابل‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬أحد‭ ‬فرقها،‭ ‬الذي‭ ‬انتقل‭ ‬للمحافظة،‭ ‬من‭ ‬رصدها‭ ‬وتوثيقها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مكتب‭ ‬تحقيق‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬المحافظة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬بالتحري‭ ‬والتحقيق‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬الإعمار،‭ ‬والخدمات‭ ‬والاستثمار‭ ‬المتلكئة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات،‭ ‬موضحةً‭ ‬أن‭ ‬عددها‭ ‬بلغ‭ ‬(262)‭ ‬مشروعاً،‭ ‬بكلفة‭ ‬إجمالية‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬(756,934,835,422)‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭. ‬وكشفت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لها‭ ‬أنه‭ ‬“تم‭ ‬فتح‭ ‬قضايا‭ ‬جزائية‭ ‬في‭ ‬160‭ ‬مشروعاً‭ ‬منها،‭ ‬وصلت‭ ‬مبالغها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من(511)‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬فتح‭ ‬قضايا‭ ‬جزائية‭ ‬في‭ ‬102‭ ‬مشروع‭ ‬متلكئ‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬وتجاوزت‭ ‬مبالغها‭ ‬(245)‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“أكثر‭ ‬من‭ ‬21%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المشاريع‭ ‬المتلكئة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬(56‭ ‬مشروعاً)‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسب‭ ‬إنجازها‭ ‬1%‭ ‬“‭. ‬وقال‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬“الكلف‭ ‬الأعلى‭ ‬للمشاريع‭ ‬المتلكئة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬مديرية‭ ‬البلديات،‭ ‬إذ‭ ‬تجاوزت‭ ‬(202)‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬لإنشاء‭ ‬معامل‭ ‬اسفلت‭ ‬وفرز‭ ‬وتدوير‭ ‬النفايات‭ ‬وتأهيل‭ ‬وإكساء‭ ‬شوارع‭ ‬وإنشاء‭ ‬حدائق‭ ‬ومتنزهات‭ ‬وملاعب‭ ‬خماسية،‭ ‬أما‭ ‬مشاريع‭ ‬الكهرباء‭ ‬فقد‭ ‬تخطت‭ ‬كلفها‭ ‬(101)‭ ‬مليار‭ ‬دينارٍ‭ ‬لتجهيز‭ ‬وفحص‭ ‬وتنفيذ‭ ‬وتشغيل‭ ‬الشبكة‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وإيصال‭ ‬التيار‭ ‬إلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬والقرى‭. ‬

مع‭ ‬فك‭ ‬اختناق‭ ‬محولات‭ ‬وتنفيذ‭ ‬محطات‭ ‬متنقلة،‭ ‬والماء‭ ‬والمجاري‭ ‬قرابة‭ ‬(90)‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬لتأهيل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬مد‭ ‬شبكات‭ ‬ماء‭ ‬ومجاري،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تجهيز‭ ‬وتشغيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مجمعات‭ ‬الماء‭ ‬بسعاتٍ‭ ‬مختلفة”‭.‬