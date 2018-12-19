إقالة‭ ‬محافظ‭ ‬النجف‭ ‬بعد‭ ‬استجواب‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬فساد‭ ‬

بغداد - النجف – الزمان
صوت مجلس محافظة النجف، الأربعاء على اقالة المحافظ لؤي الياسري من منصبه بعد التصويت على عدم القناعة بأجوبته، إثر استجوابه بقضايا تتعلق بالفساد. وتضمنت جلسة المجلس الاربعاء التصويت على انتخاب هاشم الكرعاوي نائباً اول للمحافظ بدلاً عن عباس العلياوي.وكان مجلس النجف قد صوت بالأغلبية، اليوم الاربعاء، على عدم القناعة بأجوبة المحافظ لؤي الياسري خلال جلسة استجوابه.من جهته اعتبر محافظ النجف المقال، ان اقالته من منصبه استهدافاً واضحاً لشخصه. وفي النجف نفذ اللواء الثاني في الحشد الشعبي عملية أمنية استباقية ضمن محور بادية محافظة النجف وذكر بيان صادر عن الحشد ان “قوة مشتركة من اللواء الثاني في الحشد الشعبي وقيادة شرطة النجف نفذا عملية أمنية استباقية من محورين الاول من ناحية القادسية ومنطقة العراية بعمق ٢٥كم باتجاه ناحية شبجة والثانية من الخندق الامني باتجاه البادية الغربية “. واضاف البيان ان “العملية تأتي تحسباً لاي تهديد امني قد يهدد أمن محافظة النجف “. فيما كشفت هيئة النزاهة عن المشاريع المتلكئة في محافظة بابل التي تمكن أحد فرقها، الذي انتقل للمحافظة، من رصدها وتوثيقها بالتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، في إطار جهودها بالتحري والتحقيق في مشاريع الإعمار، والخدمات والاستثمار المتلكئة في جميع المحافظات، موضحةً أن عددها بلغ (262) مشروعاً، بكلفة إجمالية وصلت إلى (756,934,835,422) مليار دينار. وكشفت الهيئة في تقرير لها أنه “تم فتح قضايا جزائية في 160 مشروعاً منها، وصلت مبالغها إلى أكثر من(511) مليار دينار، فيما لم يتم فتح قضايا جزائية في 102 مشروع متلكئ حتى الآن، وتجاوزت مبالغها (245) مليار دينار، لافتاً إلى أن “أكثر من 21% من إجمالي المشاريع المتلكئة في المحافظة (56 مشروعاً) لم تتجاوز نسب إنجازها 1% “. وقال التقرير أن “الكلف الأعلى للمشاريع المتلكئة كانت من نصيب مديرية البلديات، إذ تجاوزت (202) مليار دينار لإنشاء معامل اسفلت وفرز وتدوير النفايات وتأهيل وإكساء شوارع وإنشاء حدائق ومتنزهات وملاعب خماسية، أما مشاريع الكهرباء فقد تخطت كلفها (101) مليار دينارٍ لتجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل الشبكة الكهربائية، وإيصال التيار إلى عدد من الأحياء السكنية والقرى.
مع فك اختناق محولات وتنفيذ محطات متنقلة، والماء والمجاري قرابة (90) مليار دينار، لتأهيل وتنفيذ مشاريع مد شبكات ماء ومجاري، فضلاً عن تجهيز وتشغيل العديد من مجمعات الماء بسعاتٍ مختلفة”.