إفطار جماعي في مكتبة غيلدهول

} لندن – وكالات – شهدت مكتبة غيلدهول العريقة المختصة بالتاريخ، بالعاصمة البريطانية لندن، أول إفطار جماعي يقام للمسلمين الصائمين في شهر رمضان المبارك منذ تأسيسيها في عام 1420 بعد الميلاد.ووجهت إدارة المكتبة، التي تأسست قبل 600 عامًا، الدعوة للمئات من الجالية المسلمة في بريطانيا لتناول أول وجبة إفطار لهم داخل أركان المكتبة العتيقة في مشهدٍ غير معتاد. وقبل بدء فعاليات الإفطار الجماعي، رُفع أذان المغرب داخل أركان المكتبة العريقة بالتعاون مع شباب من الجالية المسلمة في بريطانيا.وأظهرت مقاطع -وثقها المسلمون الحاضرون- تناول المئات وجبة الإفطار داخل قاعات المكتبة العريقة ضمن مبادرة “الإفطار المفتوح” كجزء من كجزء من مبادرة إفطار جماعي تقام في أماكن مختلفة من بريطانيا طيلة أيام شهر رمضان الكريم.وفي جو سادته أجواء الطمأنينة والسكينة، تناول أبناء الجالية المسلمة في بريطانيا وجبة الإفطار بعد ساعات طويلة من الصيام.

وأظهرت اللقطات التي جرى تدولها بكثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي اصطفاف الحضور في مجموعات وأمامهم وجبات الإفطار، في الوقت الذي يرتفع فيه الأذان بالمكتبة التاريخية، في مشهد حرص الكثيرون على توثيقه.وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم إعجابهم بالإفطار الجماعي الذي أقيم في مكتبة جيلدهول العريقة. وكان متحف فيكتوريا وألبرت ، أحد أكبر متاحف فنون التزيين في العالم ويقع في لندن، قد شهد مساء 24 اذار الماضي، أول إفطار جماعي في رمضان الجاري بحضور نحو 500 شخص.وتناول الصائمون وجبة الإفطار في “غرفة رافائيل” التي تضم سبعة تصاميم رسمها الإيطالي والمهندس رفائيلو سانزيو دا أوربينو المعروف باسم رفائيل. مكتبة غيلدهول هي مكتبة عريقة ومختصة بالتاريخ تقع في العاصمة البريطانية لندن وتعد القلب التاريخي لها.تأسست عام 1425 داخل منزل صغير من قبل جون كاربنتر (كاتب المدينة) وجون كوفنتري وكانت تضم عددًا من الكتب الدينية.