إفسحوا لطلبة الدراسات العليا فرص التفكير – فارس البياتي

تشير العديد من الدراسات والأبحاث إلى أن من أكثر العوامل التي تؤدي إلى نجاح الطلاب في الدراسات العليا هي القدرة على التفكير النقدي والإبداعي والاستقلالي. ومن أجل تطوير هذه القدرات، يجب أن يتم إعطاء الطلاب فرصة للتفكير والتعبير عن آرائهم بحرية دون تحجيم التفكير.عندما يكون هناك إطار من القيود المفروضة على التفكير والتعبير، فإنه يمكن أن يعوق ذلك تطور الفكر والإبداع والاستقلالية وبالتالي، يمكن أن يؤثر ذلك سلبًا على جودة البحث العلمي والإنتاج الأكاديمي، لذلك يجب على المؤسسات التعليمية والمشرفين على الطلاب في الدراسات العليا أن يتيحوا للطلاب فرصة للتفكير والتعبير عن آرائهم بحرية، وذلك عن طريق تشجيع الحوار الحر والمناقشة المفتوحة في الفصول الدراسية وورش العمل.يجب أن تشجع المؤسسات التعليمية الطلاب على البحث والتفكير بشكل مستقل، وتوفير الأدوات والموارد اللازمة لدعم هذه العملية، بما في ذلك المكتبات والمختبرات والمواد التعليمية عالية الجود، ومن الضروري أيضًا أن يتم تشجيع الطلاب على التعاون وتبادل الأفكار مع بعضهم البعض، وذلك عن طريق إنشاء مجموعات دراسية وورش عمل تفاعلية، بشكل عام يجب أن تركز المؤسسات التعليمية على تطوير مهارات التفكير النقدي والإبداعي للطلاب في الدراسات العليا، وذلك عن طريق إعطاء الطلاب فرصة للتفكير وأما كيفية تحقيق أهداف فرصة التفكير وعدم تحجيم التفكير لدى طلبة الدراسات العليا، فأنه يمكن اتباع الخطوات:

1- تشجيع الحوار الحر والمناقشة المفتوحة: يجب على المؤسسات التعليمية أن تشجع الطلاب على الحوار الحر والمناقشة المفتوحة في الفصول الدراسية وورش العمل، حيث يمكن للطلاب التعبير عن آرائهم وتبادل الأفكار مع بعضهم البعض.

2- تشجيع البحث والتفكير بشكل مستقل: يجب أن تشجع المؤسسات التعليمية الطلاب على البحث والتفكير بشكل مستقل، وذلك عن طريق توفير الأدوات والموارد اللازمة لدعم هذه العملية.

مجموعات دراسية

3- إنشاء مجموعات دراسية وورش عمل تفاعلية: يمكن إنشاء مجموعات دراسية وورش عمل تفاعلية لتشجيع التعاون وتبادل الأفكار بين الطلاب.

4- توفير الموارد التعليمية عالية الجودة: يجب توفير المكتبات والمختبرات والمواد التعليمية عالية الجودة لدعم البحث والتفكير الإبداعي للطلاب.

5- تشجيع التفكير النقدي: يجب تشجيع الطلاب على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي، وذلك عن طريق توفير فرص للتفكير النقدي وتحليل المعلومات المختلفة.

6- دعم الإبداع: يجب تشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي وتقديم الأفكار الجديدة والمبتكرة، وذلك عن طريق توفير فرص للابتكار وتجربة الأفكار الجديدة.

7- إنشاء بيئة تعليمية محفزة: يجب إنشاء بيئة تعليمية محفزة تشجع الطلاب على التفكير والابداع. أما مهمة الأساتذة أن يستوعبوا مهمة إعطاء الفرصة للطلبة بالتفكير وعدم تحجيم تفكيرهم عن طريق اتباع بعض الإرشادات:

1- توفير بيئة داعمة للتفكير الإبداعي: يمكن للأساتذة توفير بيئة تعليمية تشجع الطلاب على التفكير الإبداعي، مثل توفير المساحة الكافية للاستكشاف والتجربة، وتشجيع الحوار الحر والمناقشة المفتوحة.

2- تشجيع التفاعل والتعاون بين الطلاب: يجب أن يشجع الأساتذة التفاعل والتعاون بين الطلاب، حيث يمكن للطلاب أن يتبادلوا الأفكار ويعملوا معًا على حل المشاكل والتحديات.

3- توفير فرص للابتكار والتجربة: يمكن للأساتذة توفير فرص للطلاب للابتكار والتجربة، مثل إعطاء مشاريع بحثية وتحديات خلاقة، حيث يمكن للطلاب التفكير بحرية والتعبير عن أفكارهم الجديدة.

-4الاستماع والتفاعل مع الطلاب: يجب أن يستمع الأساتذة ويتفاعلوا مع الطلاب، وذلك عن طريق الاستماع لأفكارهم وتقديم الملاحظات والتوجيهات البناءة.

5- تشجيع الطلاب على البحث والتفكير بشكل مستقل: يجب أن يشجع الأساتذة الطلاب على البحث والتفكير بشكل مستقل، وذلك عن طريق توفير الدعم والموارد اللازمة لهم.

6- الحفاظ على الحيادية والعدالة: يجب أن يحافظ الأساتذة على الحيادية والعدالة في تقييم أفكار الطلاب ومشاريعهم.

ولا بد من تقديم النصح لطلبة الدراسات العليا لأجل التفكير في إيجاد الحلول وعدم القبول للحلول الجاهزة المتوفرة غالبا نتيجة تطور وسائل التواصل التكنولوجية ومنها:الاطلاع على الأبحاث السابقة: يجب على الطلاب البحث عن الأبحاث السابقة المتعلقة بالموضوع الذي يدرسونه، حيث يمكن للأبحاث السابقة أن توفر إشارات أولية للحلول الممكنة. تطوير مهارات التفكير النقدي: يجب على الطلاب تطوير مهارات التفكير النقدي، حيث يمكن لهذه المهارات أن تساعد الطلاب على التفكير بطريقة مختلفة وابتكار حلول جديدة. البحث عن المشاكل المحتملة: يجب على الطلاب البحث عن المشاكل المحتملة التي قد تواجههم في موضوع الدراسة، وذلك لتحديد الحاجة إلى الحلول الجديدة. التفكير بالابتكار: يجب على الطلاب التفكير بالابتكار وتقديم الأفكار الجديدة والمبتكرة، التجريب والتجربة: يجب على الطلاب التجربة والتجريب للبحث عن الحلول الجديدة، البحث عن الدعم والموارد: يجب على الطلاب البحث عن الدعم والموارد التي يحتاجون إليها لإيجاد الحلول الجديدة، مثل المكتبات والمواد التعليمية عالية الجودة والمختبرات والورش العمل. التعاون والتبادل الأفكار: يجب على الطلاب التعاون والتبادل الأفكار مع بعضهم البعض، وذلك عن طريق إنشاء مجموعات دراسية وورش عمل تفاعلية.أن تطوير أساليب التفكير لدى الطلبة يمكن أن يساعد على الإبداع، فالطلاب الذين يمتلكون أساليب تفكير إبداعية ومرنة، يمكنهم التفكير بشكل جديد ومختلف حيال المشاكل والتحديات التي يواجهونها، وبالتالي يتمكنون من ابتكار حلول جديدة ومبتكرة.

{ الأمين العام للرابطة الدولية للباحث العلمي