إفريثينغ إفريوير آل أت وانس يهيمن على حفلة الأوسكار

هوليوود‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬هيمن‭ ‬فيلم‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭” ‬على‭ ‬حفلة‭ ‬الأوسكار‭ ‬الأحد،‭ ‬إثر‭ ‬فوزه‭ ‬بسبع‭ ‬جوائز‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬رئيسية‭ ‬بينها‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬وأفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬لبطلته‭ ‬ميشيل‭ ‬يو‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬أول‭ ‬ممثلة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬آسيوي‭ ‬تنال‭ ‬هذه‭ ‬المكافأة‭ ‬الكبرى‭. ‬وحده‭ ‬الفيلم‭ ‬الألماني‭ “‬آل‭ ‬كوايت‭ ‬أون‭ ‬ذي‭ ‬ويسترن‭ ‬فرونت‭” ‬نجح‭ ‬في‭ ‬إثبات‭ ‬وجوده‭ ‬أمام‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬الطويل‭ ‬المفعم‭ ‬بالغرابة،‭ ‬إذ‭ ‬نال‭ ‬العمل‭ ‬المقتبس‭ ‬من‭ ‬رواية‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬أوسكار،‭ ‬بينها‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬دولي‭. ‬ويروي‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭” ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬عناصر‭ ‬الحركة‭ ‬والكوميديا‭ ‬والخيال‭ ‬العلمي،‭ ‬قصة‭ ‬مالكة‭ ‬مغسل‭ ‬تدعى‭ ‬إفلين،‭ ‬تؤدي‭ ‬دورها‭ ‬ميشيل‭ ‬يو،‭ ‬أنهكتها‭ ‬مشكلاتها‭ ‬الإدارية‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬الضرائب،‭ ‬وانغمست‭ ‬فجأة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬عوالم‭ ‬موازية‭.‬

وحصد‭ ‬الفيلم‭ ‬معظم‭ ‬الجوائز‭ ‬السينمائية‭ ‬التي‭ ‬وُزعت‭ ‬قبل‭ ‬حفلة‭ ‬الأوسكار،‭ ‬بفضل‭ ‬حبكته‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭ ‬أفكار‭ ‬مؤثرة‭ ‬عن‭ ‬حب‭ ‬العائلة،‭ ‬تولى‭ ‬ترجمتها‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬لامع‭ ‬معظمه‭ ‬أعضائه‭ ‬من‭ ‬الآسيويين‭.‬

وكان‭ ‬لهيمنة‭ ‬الآسيويين‭ ‬على‭ ‬طاقم‭ ‬عمل‭ ‬الفيلم،‭ ‬رمزية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬انتقادات‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬نقص‭ ‬التنوع‭ ‬فيها‭. ‬‮ ‬وقالت‭ ‬الماليزية‭ ‬ميشيل‭ ‬يو،‭ ‬بطلة‭ ‬الفيلم‭ ‬وأول‭ ‬امرأة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬آسيوي‭ ‬تفوز‭ ‬بأوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ “‬شكراً‭ ‬للأكاديمية،‭ ‬نحن‭ ‬نكتب‭ ‬التاريخ‭”.‬‮ ‬

‭ ‬عوالم‭ ‬غريبة‭ ‬

وفي‭ ‬الفيلم،‭ ‬تصبح‭ ‬المهاجرة‭ ‬الصينية‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬دورها‭ ‬ميشيل‭ ‬يو‭ ‬بمنزلة‭ ‬الأمل‭ ‬الأخير‭ ‬للبشرية،‭ ‬إذ‭ ‬تواجه‭ ‬شريرةً‭ ‬خارقة‭ ‬تهدد‭ “‬الكون‭ ‬المتعدد‭” ‬برمّته،‭ ‬يتبين‭ ‬أنها‭ ‬الأنا‭ ‬الأخرى‭ ‬لابنتها‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬اكتئاباً‭. ‬وللتمكّن‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬يتوجب‭ ‬عليها‭ ‬استخدام‭ ‬قوى‭ ‬مختلف‭ ‬حيواتها‭ ‬البديلة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عوالم‭ ‬غريبة،‭ ‬تكون‭ ‬لبعض‭ ‬البشر‭ ‬فيها‭ ‬مثلاً‭ ‬نقانق‭ “‬هوت‭ ‬دوغ‭” ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الأصابع‭. ‬وتقاسم‭ ‬مخرجا‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭ ‬الغريب،‭ ‬دانيال‭ ‬شينرت‭ ‬ودانيال‭ ‬كوان،‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬مخرج‭. ‬وعلى‭ ‬المسرح،‭ ‬شكر‭ ‬الأول‭ ‬والديه‭ ‬على‭ ‬دعمهما‭ ‬لأفكاره‭ ‬المبتكرة‭. ‬وقال‭ “‬شكراً‭ ‬لأنكما‭ ‬لم‭ ‬تخنقا‭ ‬إبداعي‭ ‬عندما‭ ‬كنتُ‭ ‬أصنع‭ ‬أفلام‭ ‬رعب‭ ‬مزعجة‭ ‬أو‭ ‬أعمالاً‭ ‬كوميدية‭ ‬منحرفة‭”. ‬وحصد‭ ‬نجما‭ ‬الفيلم‭ ‬الآخران،‭ ‬كي‭ ‬هوي‭ ‬كوان‭ ‬وجيمي‭ ‬لي‭ ‬كورتيس،‭ ‬جائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬أداء‭ ‬تمثيلي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬ثانوي‭ ‬لدى‭ ‬الجنسين‭. ‬وقد‭ ‬انهار‭ ‬كلاهما‭ ‬بالبكاء‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬عقب‭ ‬الفوز‭. ‬وبالنسبة‭ ‬للممثل‭ ‬المتحدر‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬فيتنامي‭ ‬والذي‭ ‬يؤدي‭ ‬دور‭ ‬زوج‭ ‬إفلين،‭ ‬يشكل‭ ‬الفوز‭ ‬بالأوسكار‭ ‬رد‭ ‬اعتبار‭ ‬مدوياً،‭ ‬بعدما‭ ‬اضطر‭ ‬كي‭ ‬هوي‭ ‬كوان‭ ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬مسيرته‭ ‬التمثيلية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬نقص‭ ‬الأدوار‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬للممثلين‭ ‬المتحدرين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬آسيوي‭. ‬وكان‭ ‬جمهور‭ ‬السينما‭ ‬قد‭ ‬تعرّف‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الممثل‭ ‬حين‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬12‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬إنديانا‭ ‬جونز‭ ‬أند‭ ‬ذي‭ ‬تمبل‭ ‬أوف‭ ‬دوم‭” (“‬Indiana‭ ‬Jones‭ ‬and‭ ‬the‭ ‬Temple‭ ‬of‭ ‬Doom‭”).‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ “‬لا‭ ‬أصدق‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يحصل‭ ‬لي‭. ‬هذا‭ ‬الحلم‭ ‬الأميركي‭”. ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬اكتساح‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬أت‭ ‬وانس‭” ‬الذي‭ ‬نال‭ ‬أيضاً‭ ‬جائزتي‭ ‬أفضل‭ ‬سيناريو‭ ‬أصلي‭ ‬وأفضل‭ ‬توليف،‭ ‬فرض‭ ‬الفيلم‭ ‬الألماني‭ “‬آل‭ ‬كوايت‭ ‬أون‭ ‬ذي‭ ‬ويسترن‭ ‬فرونت‭” ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬بأربعة‭ ‬أوسكارات‭.‬

فقد‭ ‬حصل‭ “‬آل‭ ‬كوايت‭ ‬أون‭ ‬ذي‭ ‬ويسترن‭ ‬فرونت‭” (“‬كل‭ ‬شيء‭ ‬هادئ‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الغربي‭” ‬بحسب‭ ‬الترجمة‭ ‬المعتمدة‭ ‬من‭ “‬نتفليكس‭”‬،‭ ‬واسمه‭ ‬بالنسخة‭ ‬الأصلية‭ “‬Im‭ ‬Westen‭ ‬Nichts‭ ‬Neues‭”) ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬دولي،‭ ‬وعلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المكافآت‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬فئات‭ ‬التصوير‭ ‬والديكور‭ ‬والموسيقى‭ ‬الأصلية‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬إدوارد‭ ‬برغر‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬إخراج‭ ‬هذا‭ ‬الاقتباس‭ ‬الثالث،‭ ‬الأول‭ ‬بلغة‭ ‬غوته،‭ ‬من‭ ‬رواية‭ ‬الألماني‭ ‬إريش‭ ‬ماريا‭ ‬ريمارك‭ ‬الشهيرة‭ ‬عن‭ ‬أهوال‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الأولى‭ “‬شكراً‭. ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعني‭ ‬لنا‭ ‬الكثير‭”.‬‮ ‬

وانتزع‭ ‬برندان‭ ‬فرايرز‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬أدائه‭ ‬المؤثر‭ ‬كمدرّس‭ ‬بدين‭ ‬منعزل‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬وايل‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬فيلم‭ “‬غييرمو‭ ‬ديل‭ ‬توروز‭ ‬بينوكيو‭” (“‬Guillermo‭ ‬del‭ ‬Toro’s‭ ‬Pinocchio‭”)‬،‭ ‬وهو‭ ‬نسخة‭ ‬قاتمة‭ ‬عن‭ ‬قصة‭ ‬الأطفال‭ ‬الشهيرة‭ “‬بينوكيو‭” ‬حول‭ ‬الدمية‭ ‬الحية‭ ‬ووالده‭ ‬نحات‭ ‬الخشب‭ ‬المسن،‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬رسوم‭ ‬متحركة‭.‬

وكانت‭ ‬صفعة‭ ‬ويل‭ ‬سميث‭ ‬للفكاهي‭ ‬كريس‭ ‬روك‭ ‬التي‭ ‬عكرت‭ ‬صفو‭ ‬حفلة‭ ‬الأوسكار‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬دعابات‭ ‬الفكاهي‭ ‬جيمي‭ ‬كيميل‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬تقديم‭ ‬الأمسية‭. ‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬كيميل‭ ‬بلهجة‭ ‬الدعابة‭ “‬إذا‭ ‬أقدم‭ ‬أيّ‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المسرح‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬عنيف‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال،‭ ‬ستفوزون‭ ‬بأوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬وستتمكنون‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬خطاب‭ ‬لمدة‭ ‬19‭ ‬دقيقة‭”.‬‮ ‬

وتعرّضت‭ ‬الأكاديمية‭ ‬لانتقادات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الفائت‭ ‬لكونها‭ ‬سمحت‭ ‬لسميث‭ ‬بتسلم‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬على‭ ‬المسرح‭ ‬بعد‭ ‬صفعه‭ ‬كريس‭ ‬روك‭. ‬وصدر‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬قرار‭ ‬بمنعه‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬الحفلة‭ ‬لمدة‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭.‬‮ ‬

ولم‭ ‬تتخلل‭ ‬الحفلة‭ ‬أية‭ ‬مشاكل،‭ ‬وكان‭ ‬بدايتها‭ ‬قوية،‭ ‬إذ‭ ‬حلقت‭ ‬طائرتان‭ ‬مقاتلتان‭ ‬تابعتان‭ ‬لمشاة‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية‭ ‬فوق‭ ‬هوليوود،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ “‬توب‭ ‬غَن‭: ‬مافريك‭” ‬الجماهيري‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬إنعاش‭ ‬دور‭ ‬السينما‭ ‬وإعادة‭ ‬المشاهدين‭ ‬إلى‭ ‬الصالات‭ ‬بعد‭ ‬أزمة‭ ‬الجائحة‭.‬

ومن‭ ‬المحطات‭ ‬البارزة‭ ‬الأخرى‭ ‬خلال‭ ‬الأمسية،‭ ‬وصلتان‭ ‬غنائيتان‭ ‬للنجمتين‭ ‬ليدي‭ ‬غاغا‭ ‬وريهانا،‭ ‬وقد‭ ‬أدت‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬الأغنية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬مرشحة‭ ‬عنها‭. ‬كذلك‭ ‬استمتع‭ ‬الجمهور‭ ‬برقصة‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬السينما‭ ‬الهندية‭ ‬على‭ ‬أنغام‭ ‬أغنية‭ “‬ناتو‭ ‬ناتو‭”‬‮ ‬من‭ ‬فيلم‭ “‬آر‭ ‬آر‭ ‬آر‭” ‬التي‭ ‬حازت‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭.‬

ويترقب‭ ‬المنظمون‭ ‬إحصاءات‭ ‬المشاهدة‭ ‬التفلزيونية‭ ‬ليعرفوا‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الحفلة‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬استقطاب‭ ‬الجمهور‭ ‬مجدداً‭.‬‮ ‬

ورغم‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬المشاهدين،‭ ‬بفعل‭ ‬الصفعة‭ ‬الشهيرة‭ ‬خصوصاً،‭ ‬سجلت‭ ‬حفلة‭ ‬الأوسكار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬ثاني‭ ‬أسوأ‭ ‬نسبة‭ ‬مشاهدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحدث‭. ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬قطاع‭ ‬السينما‭ ‬برمته،‭ ‬يسعى‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الأبرز‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬المكافآت‭ ‬الهوليوودية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يثبتوا‭ ‬أن‭ ‬مكانها‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬محفوظاً‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭.‬