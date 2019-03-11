مواطنون يتمنون عبر (الزمان) إيجاد حلول لمشكلة الإختناقات

إفتتاح مزيد من الشوارع المغلقة في بغداد

بغداد – قصي منذر

اعلنت امانة بغداد عن اعادة افتتاح الكثير من الشوارع المغلقة ورفع مزيدا من الحواجز الكونكريتية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ,فيما رحب اهالي منطقة الكرادة بأعادة افتتاح جميع شوارع المنطقة المغلقة كخطوة تسهم بأعادة الحياة وتنشيط الحركة التجارية فيها . وقال الاهالي لـ (الزمان) امس ان (الجهات المعنية اعادت فتح جميع الشوارع المغلقة في الكرادة كما خلت الارصفة من البسطات وبدت المنطقة اكثر نظافة وحيوية),واضافوا ان (هذه الجهود تسهم بفك الاختناقات المرورية التي تحدث بشكل مستمر في المنطقة كما تسهم في اعادة الحياة وتنشيط الحركة التجارية فيها التي عانت طوال السنوات الماضية من التراجع المستمر بسبب الطوق الامني المفروض على المنطقة نتيجة تعرضها لهجمات ارهابية). وتظاهر العشرات من اصحاب البسطات السبت الماضي احتجاجا على ازالتها في الكرادة. وقال شهود عيان إن (العشرات من اصحاب البسطات تظاهروا احتجاجا على ازالتها في الكرادة)، واضافوا ان (الناشط غالب الشابندر تقدم المتظاهرين الذين رفعوا شعار قطع الاعناق ولا قطع الارزاق)، وافادوا ان (ملاكات امانة بغداد باشرت بحملة لازالة التجاوزات والبسطات والعشوائيات من المنطقة). من جانبها ,اكدت امانة بغداد قطع جزء من شارع الكرادة خارج ،داعية المواطنين الى سلك طرق بديلة. وقالت الامانة في بيان امس (انها وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة ستقوم بقطع جزء من شارع كرادة خارج تحديدا المقطع القريب من تقاطع المسبح وبطول 70 مترا)،داعية المواطنين الى (اتخاذ طرق بديلة تلافياً لحدوث زحام مروري يسبب إرباكا في حركة السير),واضافت ان (ذلك جاء للضرورة القصوى لاصلاح تخسف في خط مجاري).

افتتاح شارع

كما اعلنت الامانة عن اعادة افتتاح شارع فرعي مغلق منذ عام 2003 يؤدي لشارع 14 رمضان بمنطقة المنصور.

واشارت الامانة في بيان امس الى ان (دائرة بلدية المنصور افتتحت زقاق 30 ضمن محلة 611 بمنطقة الداوودي في المنصور يؤدي الى شارع 14 رمضان المغلق منذ عام 2003). واضاف انه (سيسهم في فك الاختناقات المرورية بشكل كبير في المنطقة),واوضح البيان ان (ملاكات الدائرة أزالت تجاوزات أصحاب المطاعم المطلة على الشارع وكذلك المخازن والمولدات),مؤكدا (الاستمرار في تنفيذ خطتها بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد لإعادة افتتاح جميع الشوارع المغلقة ورفع الكتل الكونكريتية في المناطق). وافاد مصدر برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بمبنى وزارة الزراعة.وقال المصدر في تصريح امس إن (قوة أمنية مشتركة من مديرية المرور وعمليات بغداد باشرت بحملة رفع الكتل المحيطة بالزراعة ضمن منطقة الكرادة قرب ساحة الفردوس). وكان مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اعلن عن المباشرة برفع الحواجز الكونكريتية من شارع الأمانة العامة للمجلس وأمام فندق الرشيد ومبنى البرلمان . فيما طالب مواطنون الحكومة بوضع حلول عاجلة وجذرية لموضوع الاختناقات المرورية التي باتت تشكل ظاهرة مزعجة تعوق وصولهم الى اماكن عملهم.

شوارع قديمة

وقال عدد من سائقي المركبات لـ (الزمان) امس ان (اغلب شوارع بغداد متهالكة وقديمة وباتت لا تسع حجم المركبات بشكل متزايد نتيجة عدم وجود اجراءات رادعة تحد من استيراد العجلات),واضافو انه (في الكثير من دول العالم توضع خطط لتحديد الطاقة الاستيعابية للشوارع وتحديد عدد السيارات الا ان هذا الاجراء غائب عن انظار المسؤولين في العراق ومازالت عمليات استيراد العجلات بتزايد مستمر دون ترحيل الموديلات القديمة وبالتالي ينعكس ذلك سلبا على التقاطعات والشوارع الرئيسة ويحدث اختناقات مرورية),واكدوا ان (هناك سيطرات ومطبات اصطناعية لا فائدة منها سوى احداث طوابير من العجلات او وجود تخسفات تدفع اغلب سائقي المركبات الى تخفيف السرعة لعبورها مما يؤثر على حركة السير فضلا عن ان عمليات اعادة تأهيل الطرق السريعة بطيئة ولا ترتقي الى المستوى المطلوب في مراحل الانجاز),مطالبين الحكومة بـ(اعداد دراسة شاملة بشأن هذا الموضوع لفك الاختناقات المزعجة من خلال الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال وكذلك العمل على اجراء توسعة للشوارع وتعبيد المتهالك منها ليلا حتى لا يؤثر ذلك على حركة السير اضافة الى رفع الكثير من السيطرات وازالة المطبات). وادى قطع ساحة جسر الطابقين امس الاول الى حدوث زخم مروري وشلل شبه تام بحركة السير في الشوارع القريبة من الساحة حيث ابدى الكثير من المواطنين امتعاضهم على خلفية ذلك وانه لا يوجد مسوغ لقطع الساحة رغم انه مفاجئ حيث يعوق ذلك وصولهم بالوقت المناسب لاماكن عملهم.