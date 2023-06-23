إفتتاح مبنى لرعاية الشرائح الفقيرة في الأنبار

الرمادي – الزمان

افتتح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الأسدي، بناية جديدة لقسم الحماية الاجتماعية في محافظة الأنبار. وقال بيان اطلعت عليه (الزمان) امس ان (الافتتاح جاء خلال خلال زيارة الاسدي الى المحافظة)، وتباحثه مع محافظ الانبار، على فرحان الدليمي، لتعزيز التعاون المشترك والدعم اللوجستي لدوائر وأقسام الوزارة في المحافظة)، وشدّد الاسدي على (ضرورة تضافر الجهود بين الوزارة والسلطات المحلية في المحافظة، وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير الأبنية المناسبة لخدمة الشرائح الفقيرة والمتعففة)، مشيراً الى (اجراء الوزير زيارة لقسم الحماية الاجتماعية للمرأة في الأنبار، حيث اطلع على آلية العمل، واوعز بحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين في الدوائر). واكدت الوزارة، استكمال البحث الاجتماعي لأكثر من مليون عائلة، متوقعة موعد إنهاء الحملة خلال شهرين. وذكر المتحدث بأسم الوزارة، نجم العقابي، في تصريح امس ان (الاجراءات مستمرة بشأن استكمال إجراءات البحث الاجتماعي للمتقدمين عبر الموقع الالكتروني البالغ عددهم مليون و700 الف عائلة)، مبيناً انه (تم بحث اكثر من مليون عائلة ويجري استكمال الأعداد المتبقية خلال الشهرين المقبلين)، واوضح العقابي ان (الوزارة عملت على اطلاق خدمة نجيك لبيتك المعنية بإستكمال إجراءات البيان السنوي الخاص بالمستفيدين، لدعم المرضى والمعاقين وكبار السن ممن لا يستطيعون الوصول الى اقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات، حيث يتم تخصيص باحث اجتماعي لإستكمال اجراءات البيان السنوي).