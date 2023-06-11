إفتتاح غرب آسيا: 3 مواجهات تقام اليوم في بغداد وكربلاء

بغداد- البعثة الإعلامية للبطولة

تفتتح اليوم الاثنين منافسات بطولة غرب اسيا للمنتخبات الأولمبية دون 23عاماً بكرة القدم، التي يضيفها العراق للمدة من 12 ولغاية 20 من شهر حزيران الجاري، حيث تقام مباراتان في ملعب المدينة الرياضية ببغداد، تجمع الأولى منتخبي عمان ولبنان في الساعة السادسة والنصف، تعقبها في الساعة التاسعة والنصف مباراة المنتخب العراقي ومنتخب الأردن، فيما تقام في ملعب كربلاء في الساعة الثامنة مساءً مباراة منتخبي سوريا وفلسطين. وكان الأولمبي العراقي قد انهى وحداته التدريبية في ملعب الزوراء في العاصمة بغداد استعداداً لمواجهة نظيره الأردني ضمن منافسات البطولة، وكذلك الحال بالنسبة لمنتخب الأردن الذي هو الاخر اكمل استعداداته لهذه البطولة، بعد ان اجرى يوم امس مرانه على ملعب الزوراء، حيث يلعب المنتخب الأولمبي العراقي ونظيره الأردني اضافةً الى منتخب الامارات ضمن المجموعة الأولى التي تلعب مبارياتها في ملعب المدينة في بغداد، فيما تلعب منتخبات فلسطين وسوريا وايران في المجموعة الثانية والتي تقام منافساتها في ملعب كربلاء الدولي، وتضم المجموعة الثالثة منتخبات عمان ولبنان واليمن التي تقام منافساتها في بغداد ايضاً، ويصعد ابطال المجموعات الثلاث الى دور نصف النهائي بالإضافة الى افضل منتخب يحتل المركز الثاني، ليكون العدد اربعة منتخبات، تلعب بطريقة خروج المغلوب، فيما تنتقل المنتخبات الفائزة الى نهائي البطولة.

وفي المؤتمر الفني الخاص بالبطولة الذي أقيم في فندق بغداد وجمع مدربي المجموعة الأولى التي تضم الى جانب الاولمبي العراقي ، منتخبات الأردن والامارات، اول المتحدثين كان مدرب الأولمبي العراقي راضي شنيشل قائلا ان (بطولة غرب اسيا محطة اعداد جيدة للنهائيات الاسيوية المؤهلة لاولمبياد باريس)، مبينا ان (الفترة القليلة توثر على التحضير وتهيئة اللاعبين حيث ان قاد الفريق عشر وحدات تدريبية فقط بسبب ارتباط جميع اللاعبين مع انديتهم ونتمنى الاستفادة من خدمات اللاعبين بعد انتهاء مباريات الدوري في شهر اب المقبل والعمل على تجمع اللاعبين في بغداد ومن بعدها اقامة معسكر تدريبي خارجي فضلا عن اجراء مباريات ودية على مستوى عال). وعن توقعاته لمباريات مجموعته اوضح شنيشل (لقد اطلعت على اسلوب لعب منتخبي الامارات والاردن عبر مواقع التواصل واصبحت لدينا فكرة واضحة ولكل مباراة ظروفها)، وفي سؤال عن نيته استقطاب لاعبين جدد للمنتخب اوضح شنيشل ان (ابواب الاولمبي ما تزال مفتوحة وهناك مجموعة من اللاعبين تلعب في الدوريات الاوروبية سيتم العمل على استقطابها بعد الانتهاء من منافسات غرب اسيا والهدف من ذلك زرع روح المنافسة بين اللاعبين لاسيما في المراكز).

من جانبه قال مدرب الاولمبي الاردني عبد الله زمع ان (جميع الفرق المشاركة تعاني من قلة فترة الاعداد، وبالنسبة لنا كانت هناك بطولة تنشيطية والتي اثرت على تفرغ اللاعبين وجرى تكثيف الوحدات التدريبية في الايام الخمسة الاخيرة)، وعن مباراته الاولى ان (مباراتنا الاولى ستكون صعبة لاننا سنواجه البلد المضيف اصحاب الارض والجمهور ولاسيما اننا شاهدنا عشق العراقيين لكرة القدم اثناء كاس الخليج 25 ومدى حرصهم لمتابعة منتخبهم الوطني متمنيا ان يقدم الفريقان مباراة تسعد الحاضرين).

واكد مدرب المنتخب الاماراتي دنيس سلفا ان (العامل البدني لمنافسيه اقوى بكثير من لاعبيه لذلك حرص على معالجة هذا الامر خلال فترة الاعداد وان هدف الاتحاد الاماراتي صنع جيل جديد وترحيله للخط الاول منوها ان فريقه يضم عناصر متميزة يتوقع لها مستقبل عربيا وقاريا)،

مشيرا الى انه (سيعمل على الاستفادة من الانتظار ومتابعة لقاء العراق والاردن لغرض تسجيل نقاط القوة والضعيف لديهما وكيفية التعامل معهما في الدور المقبل)، واضاف انها (المرة الاولى التي يزور فيها العراق وقد لمس الترحيب والضيافة منذ وصوله الى مطار بغداد الدولي وانه تابع المباريات الاخيرة لكاس الخليج في البصرة وقد اعجب كثيرا بالمشاهد الفنية للمباريات وكذلك الحضور الجماهيري المميز والاقوى في المنطقــــــة).