إفتتاح شارع محاذ لسريع الشعلة وطريق مغلق منذ 2008

بغداد تباشر اليوم بصرف رواتب دوائر فك الإرتباط

بغداد – الزمان

تباشر محافظة بغداد اليوم الاحد بتوزيع رواتب موظفي دوائر فك الارتباط بعد إنجاز المتعلقات المالية الخاصة بها . وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحافظ فلاح الجزائري وجه الدائرة الإدارية والمالية في المحافظة بالإسراع في انجاز رواتب مديريات فك الارتباط وتوزيعها بين الدوائر المرتبطة بالمحافظة اليوم). بدوره ، اكد مدير الدائرة عادل كاظم ان (الدائرة تسلمت كتاب الاشعار الوارد من وزارة المالية بشان تمويل الرواتب الخاصة بمديريات التربية الستة ومديرية بلديات بغداد وديوان المحافظة)، مشيرا الى ان (توزيع رواتب باقي المديريات التي تشمل صحتي الرصافة والكرخ والرياضة والشباب ودوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومديرية زراعة الرصافة سيكون تباعا خلال الأسبوع الجاري). واكد الجزائري ان (المحاضرين من ذوي الاختصاص التربوي سيكون لهم الأولوية في التعيين على ملاك التربية). وبشأن ذاته اعلن الجزائري عن الشروع بتوزيع دفعات جديدة من التعويضات للمتضررين جراء العمليات الإرهابية. ونقل البيان عن الجزائري خلال زيارته التفقدية لدائرة التعويضات الفرعية للاطلاع على واقع سير العمل فيها (اننا داعمين وبقوة لهذه الدائرة اهتماماً منا بشريحة الشهداء والجرحى والمتضررين جراء العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية)، مؤكدا ان (الأسبوعين المقبلين ستشهد توزيع دفعات جديدة من التعويضات للمتضررين من جراء العمليات الإرهابية). الى ذلك اعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعادة فتح طريق رئيسي مغلق منذ 2008وقالت القيادة في بيان امس ان (الجهد الهندسي في القيادة افتتح طريقا في منطقة الاعلام محلة 831 والذي سيخفف من الزخم المروري الحاصل في المنطقة). بدورها ، اعادت امانة بغداد افتتاح شارع خدمي محاذ لطريق صلاح الدين للمرور السريع ضمن قاطع بلدية الشعلة .وقالت مديرية العلاقات والإعلام بالامانة في بيان امس ان (دائرة بلدية الشعلة اعادت افتتاح الشارع الخدمي الايسر المحاذي لطريق صلاح الدين للمرور السريع بهدف فك الاختناقات المرورية وتأمين انسيابية حركة السير وتخفيف الضغط على الطريق السريع الذي يشهد اعمال صيانة مستمرة).

واضاف ان (الشارع يخدم مناطق الحرية والدولعي حيث اصبح بامكان مستخدمي الطريق الدخول المباشر لهذه المناطق)، وتابع البيان ان (ألامانة مستمرة بتنفيذ خطتها بالتعاون مع قيادة العمليات لرفع الكتل الكونكريتية وفتح الشوارع المغلقة وتنفيذ جهد خدمي موازي لتأهيل تلك المواقع)، مشيرا الى ان (دوائر البلدية قامت برفع الكتل الكونكريتية المحيطة بالدوائر الحكومية والمواقع التجارية التي كانت تسبب الاختناقات المرورية واخرها مول بغداد بمنطقة الحارثية ودوائربمنطقة الصالحية).