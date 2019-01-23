العمل شيد بدور اللجان الطبية الفاعل في انجاز معاملات المعين المتفرغ

إفتتاح دورات تدريبية جديدة في القسم العراقي الكوري – بغداد – قصي منذر

اشاد النائب الاداري لرئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة علي جعفر الحلو بدور اللجان الطبية المختصة المكلفة من وزارة الصحة بفحص ومعاينة المرضى من الاشخاص ذوي الاعاقة في دائرة التاهيل/ قسم التاهيل الطبي المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية مشيرا الى (الدور الفاعل والمهم في انجاز معاملات المعين المتفرغ وفق اـــــلمادة 19 من القانون رقم 38 لسنة 2013 والمادة 18 الخاصة بالرقم المروري من القانون ذاته وغيرها من المواد التي تحتاج للفحص الطبي بغية اصدار القرار اللازم لذلك حسب الضوابط والتعليمات القانونية . واكد الحلو حصول ذوي الاعاقة على التامين الصحي المجاني من خلال تزويدهم بكتاب تاييد موضحا فيه الحالة الصحية للمستفيد لاعفائهم من دفع اي مبالغ مالية لقاء مراجعتهم المؤسسات الصحية في جميع المحافظات، لافتا الى ان اللجان الطبية هي المسؤولة بالدرجة الاساس عن الفحص الطبي وتحديد حاجة ذوي الاعاقة الى الامتيازات التي يستحقونها وفق القانون المذكور آنفاً).

لجان طبية

واضاف ان (لعمل اللجان الطبية الاثر البالغ في انجاز الاحالات بوقت قياسي مشيدا بالدور الذي تقوم به من خلال فحص اكثر من 200 حالة مرضية يومي الأربعاء والخميس اسبوعيا في دائرة التاهيل الطبي والمجتمعي والمهني والتربوي في مقرها المؤقت في بناية دائرة الصحة والسلامة المهنية وخاصة ما يتعلق بالمادة 19 للمعين المتفرغ بشقيها الراتب واجازة الموظف/ والمادة 18 الخاصة بمنح الرقم المروري المعفي من الضريبة والكمرك فضلا عن يوم الثلاثاء الخاص بفحص الحالات المرضية المتفرقة والتي تخص باقي امتيازات القانون المذكور).

وافتتحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورات تدريبية جديدة في بداية العام الحالي للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات دائرة العمل والتدريب المهني لمختلف الورش المهنية والتعليمية وبمدد مختلفة. وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني المهندس عمار عبد الواحد ان القسم العراقي الكوري للتطوير الفني باشر بتقديم خدماته التدريبية والتعليمية مطلع العام الحالي لعدد من الجهات المستفيدة منه، مشيرا الى ان القسم استقبل 41 متدربا في دورة تأهيلية لقيادة الحاسوب ويتلقى المشاركون فيها دروساً في (السوفت وير والهاردوير، والاوفيس والوورد، والاكسيل والباور بوينت والاكسس وغيرها). واضاف ان القسم افتتح ايضا ورشة للتصوير الفوتوغرافي والفيديوي شارك فيها (14) متدربا، إذ تقام هذه الورشة من خلال التعاون بين دائرة العمل والتدريب المهني ومنظمة الهجرة الدولية لتطوير واقع التدريب ورفع مهارات ومعارف المتدربين بغية تأهيلهم للانخراط في سوق العمل. واشار الى قيام القسم بقبول ومباشرة 51 متدربا في دورة تعلم اللغة الانكليزية للمستويين (المبتدئ والمتوسط) ستستمر شهرين يحصل فيها المتدربون على دروس وفق منهاج مركزي معتمد على ايدي ملاك متطور. ويأتي تنفيذ البرنامج السنوي للتدريب تحقيقا للخطة الموضوعة من قبل دائرة العمل والتدريب المهني المتضمنة اقامة دورات للباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بياناتها لاكسابهم مهارات فنية وعملية تساعدهم على الدخول في سوق العمل العراقي.

دورة تطويرية

واقامت الوزارة دورة تطويرية لمفتشي الاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي لدعم نشاط لجان تفتيش العمل بهدف شمول جميع الطبقة العاملة بمظلة الضمان الاجتماعي. ونقل البيان عن مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عمار عبد الواحد قوله ان قسم تفتيش العمل نظم دورة تختص بعــــــــمل اللجان التفتيشية وآلية عملــــــــها الميـــــداني واهـــــــــم المعــــــــوقات التي تواجهها للمدة من 13-17 / 1 / 2019) ) لافتا الى ان الدورة ناقشت كيفية ايجاد السبل الكفيلة بتطوير عمل تلك اللجان ومعالجة المشاكل والخروقات التي ترافقها من خلال ما تم طرحه من قبل الحاضرين).

واوضح ان (الدورة تطرقت الى مراقبة مدى تطبيق احكام قانوني العمل والتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبهما، فضلا عن مراقبة تطبيق عقود العــــــــمل الفردية والجماعية ومدى ملاءمتها تشريعات هذه القوانين). وبين انه (جرى التأكيد خلال الدورة على متابعة العمالة الأجنبية وتقديم المعلومات الموضوعية والإرشادات الفنية الى أطراف علاقة العمل بخصوص الوسائل الكفيلة بتنفيذ الأحكام القانونية، وتوفير آلية لتلقي الشكاوى من العمال والتحقيق فيها لضمان عدم انتهاك حقوق الطبقة العاملة).