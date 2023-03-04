بمشاركة 75 شركة لتصنيع المركبات والدراجات النارية من 13 دولة

إفتتاح المعرض الدولي الثامن للسيارات وقطع الغيار في أربيل

اربيل – أمجاد ناصر

افتتح مسرور البارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق ، المعرض الدولي للسيارات بدورته الثامنة ، بمشاركة 75 شركة من 13 دولة، بحضور جماهيري كبير من ابناء الاقليم والمحافظات العراقية والوافدين من مختلف دول العالم التي انبهرت بالموديلات الحديثة والمتطورة من السيارات والدراجات النارية و السيارات القديمة بموديلات حديثة فضلا الى سيارات صديقة البيئة التي تعمل بالشحن الكهربائي و نالت اعجاب الزائرين.

وقال رئيس الحكومة إقليم كردستان العراق خلال تجواله في أروقة المعرض : انا جدا سعيد بما اشاهده من تنظيم رائع و مذهل لهذا المعرض الذي رفع الستار عن السيارات الفخمة والأنيقة واجد الحماس لدى الكثير من الزائرين لقتناء مثل هذه السيارات و أتمنى للجميع أن يمتلكون سياراتهم الخاصة ، وأن يحققوا كل أمنياتهم.

سيارات صديقة

كما اشارسروك نوري مدير التواصل و التنمية المستدامة في شركة تويوتا العراق لـ(الزمان): اكثر ما يميز هذا المعروض و يثير اندهاش الزائرين عرض سيارات صديقة البيئة التي تعمل بالشحن الكهربائي و بمختلف الموديلات والتي لا تختلف عن شكل السيارات الاخرى التي تعمل بالوقود (البانزين ) وهذا ما يثير فضول زوار المعرض لانها سيارات اقتصادية اولا كما انهم يطلعون عليها خلال الافلام الاجنبية الامريكية والاوربية وحتى دول شرق اسيا الذين يستخدمون هذه السيارات وبدأت تنشر بشكل كبير لاستغنائهم عن وقود البانزين الذي ربما يشكل عبئا اقتصاديا على مقتنين السيارات لارتفاع اسعاره في الدول الغير منتجة للنفط. كما شهد المعرض استعراضا بالدراجات النارية ضمن مضمار السباق الذي تم انجازه داخل معرض اربيل الدولي ضمن بارك سامي عبد الحميد. على صعيد آخر الهيئة الوطنية للإستثمار تعلن عزمها تنفيذ اصلاحات استثمارية وتنموية مرتقبة في بغداد والمحافظات تعتزم الهيئة الوطنية للإستثمار إطلاق حزمة اصلاحات في عدد من المشاريع الإستثمارية المتلكئة في العراق. وقال رئيس الهيئة الوطنية حيدر محمد مكية إن (الحكومة ماضية في توفير مستلزمات تطبيق المنهج الإستثماري الحديث وتفعيل الإجراءات الخاصة بمعالجة العقبات التي حالت دون تنفيذ المشاريع المتلكئة خصوصا ما تعلق منها بالمجمعات السكنية في بغداد والمحافظات).

جهات قطاعية

وأكد مكية في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (هناك حزمة اصلاحات ستنفذها الهيئة الوطنية ضمن مدد زمنية محددة وبالتنسيق مع الجهات القطاعية الحكومية والهيئات الإستثمارية في المحافظات، مبينا أن الاصلاحات وضعت وفق أولويات إستراتيجية وستشمل المشاريع الإستثمارية والتنموية التي لم تنجز طيلة الفترة الماضية).