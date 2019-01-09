إفتتاح المرحلة الأولى لمشروع البطاقة الألكترونية الذكية – بغداد – الزمان

افتتح وزير التجارة محمد هاشم العاني امس الاربعاء المرحلة الاولى لمشروع البطاقة الالكترونية الذكية، مؤكدا حرص الوزارة على تحديث نظام البطاقة التموينية واعداد اليات جديدة تاخذ في نظر الاعتبار انهاء اشكاليات نظام البطاقة التموينية والاعتماد على البطاقة الالكترونية لجمع كل المعلومات والبيانات. ونقل بيان امس عن العاني القول خلال حفل افتتاح المرحلة الاولى من مشروع البطاقة الالكترونية الذكية بدعم ومساهمة منظمة الاغذية العالمي التابع للامم المتحدة ان (نظام البرنامج المحكم سيوقف حالات التلاعب التي تحصل اثناء عمليات النقل والتجهيز فضلا عن جدية الوزارة لتحديث قاعدة البيانات ومشاركة المواطن في عمليات التحديث بعد وضع الحلول التكنولوجية الحديثة التي تلبي المتطلبات وتجعل المواطن على دراية بما يجهز له من مواد الحصة التموينية).. واعرب عن امله في ان (يكون هذا المشروع فرصة جديدة للارتقاء بنظام البطاقة التموينية ليواكب التطورات الحديثة ومنع حالات التلاعب في اعداد المشمولين فضلا عن اختيار افضل الحلول لمواجهة المشاكل).

نظام الكتروني

من جانبها اكدت ممثلة برنامج الغذاء العالمي في العراق سالي هايدوك ان (البرنامج يهدف الى الوصول الى نظام الكتروني يسهل على المواطن استلام مفردات البطاقة التموينية فضلا عن عمله لتسهيل عمليات التدقيق والسيطرة على البيانات). واوضحت مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ابتهال صابط ان (تطبيق البرنامج هو نظام لتطوير البطاقة التموينية من خلال ادخال بصمة الاصابع ضمن قاعدة بيانات البطاقة التموينية حيث ستكون التجربة لفترة ستة أشهر في فرع تموين بغداد المتنبي وفرع تموين دهوك وعلى نموذج من الوكلاء من خلال تحديث البيانات عند مراجعة المواطن لهؤلاء الوكلاء عن طريق كراس تعريفي يوزع على العائلات بعدها يتم حضور العائلة من الاعمار فوق الـ 12 سنة لغرض اخذ بصمة الاصابع وتحديث قاعدة بيانات العائلات القديمة بادخال البصمة عليها ومن ثم تجهيزهم بمفردات الحصة التموينية وفق نظام البطاقة الالكترونية الجديدة). واشار الى انه (بعد انتهاء فترة التجربة سيجري استبيان على تلك التجربة لتحديد نقاط القوة والضعف والمعوقات للبرنامج وايجاد الحلول الناجعة حتى يتم تطبيق المشروع بشكل كامل في جميع المحافظات).