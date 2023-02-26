وثائقي فرنسي وطفلة أٍسبانية أبرز الفائزين بالدب الذهبي

إفتتاح أكبر مهرجان سينمائي في أفريقيا

{ واغادوغو, برلين (أ ف ب) – افتتح أكبر مهرجان سينمائي في إفريقيا السبت في واغادوغو بحضور رئيس وزراء مالي التي تحل ضيف شرف والتي ينتشر فيها مثل بوركينا فاسو عنف جهادي.واختير 170 عملا للتنافس في مهرجان “فيسباكو” في العاصمة واغادوغو، بما فيها 15 فيلما طويلا للفوز بتكريم “يينيغا غولدن ستاليين” وجائزة مالية مقدارها 30 ألف دولار.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لـ”فيسباكو” فيديل أيمار تاميني إن الدورة ال28 للمهرجان تدور حول موضوع “السينما الإفريقية وثقافات السلام” في سياق الأزمة.

وعلى مسرح ضخم، قدّم حوالى 60 راقصا عرض “20 مليون متطوع للدفاع عن الوطن” في إشارة إلى قوة متطوعة مدنية تدعم جيش بوركينا فاسو، قاموا بمحاكاة القتال على صوت قرع الطبول.

وأوضحت مديرة حفلة الافتتاح أن هذا العرض أراد إظهار “شجاعة” شباب بوركينا فاسو في مواجهة أزمة هجمات الجهاديين التي توسّعت من مالي لتشمل بوركينا فاسو عام 2015.

الى ذلك منح مهرجان برلين السينمائي السبت جائزة الدب الذهبي للفيلم الوثائقي “سور لادامان” للفرنسي نيكولا فيليبير والذي يتناول موضوع سفينة تستضيف أشخاصاً يعانون اضطرابات نفسية في باريس.ويأتي فوز “سور لادامان”، وهو الأول من ثلاثية عن عالم الطب النفسي، بعد عقدين على النجاح الكبير الذي حققه “إيتر إيه آفوار” لمخرج الأفلام الوثائقية نفسه البالغ 72 عاماً.وأوضح نيكولا فيليبير بعد تسلمه جائزته، أن “سور لادامان” غير المرفق بأي تعليق صوتي والذي تركّز فيه الكاميرا على وجوه المرضى في هذه السفينة التي يتمتعون فيها بحرية كبيرة، “محاولة لقلب الصورة السائدة عمن يعانون الجنون”.واعتبر مخرج هذا الفيلم الوثائقي الطويل الذي تتصف فيه الحدود بين مقدمي الرعاية والمرضى بالضبابية، أن “الأشخاص الأكثر جنوناً ليسوا من يُعتقد أنهم كذلك”.ويظهر المرضى في الفيلم وهم يشاركون في ورش عمل علاجية أو فنية، لكنهم ينسون أيضاً حالاتهم المرضية لبناء حياة مشتركة، فيساعدون مثلاً في الشؤون المتعلقة بالموازنة.

وقالت الممثلة الأميركية كريستن ستيوارت (32 عاماً) التي باتت أصغر رئيسة للجنة التحكيم في تاريخ “البرليناله”، إن “مهمة هذا المهرجان هي الذهاب إلى أبعد من المألوف”. وأضافت قبل تقديم الجائزة أن “المعايير غير الظاهرة التي وضعتها الصناعة والأكاديمية حول ماهية الفيلم لا تتطابق” والشريط الفائز.كما نال الفرنسي فيليب غاريل (74 عاماً)، جائزة الدب الفضي لأفضل مخرج عن فيلم “لو غران شاريو” Le Grand Chariot وهو عمل أشبه بوصية فنية صوّره المخرج مع أبنائه.كذلك، منحت لجنة التحكيم، التي ضمت أيضاً المخرجين الحائزين جائزة الدب الذهبي سابقاً، رادو جودي وكارلا سيمون، والممثلة الفرنسية الإيرانية غلشيفته فراهاني، جائزة أفضل أداء تمثيلي للفتاة الإسبانية صوفيا أوتيرا البالغة 8 سنوات، عن دورها في فيلم “20000 سبيشيز أوف بيز”.

وقد تسلمت الممثلة الناشئة، والدموع في عينيها كالكبار، جائزتها هذه، وهي مكافأة يقدمها مهرجان برلين لأفضل أداء تمثيلي من دون تحديد الجنس.في الفيلم الذي وقعته الإسبانية إستيباليس أوريسولا، تؤدي أوتيرا دور طفلة تبلغ تسع سنوات، وُلدت ذكراً وتعتبر نفسها فتاة. وحضرت مسألة الهوية والعبور الجنسي، التي يتطرق إليها عدد متزايد من صانعي الأفلام، مرات عدة في قائمة الجوائز.فقد حصلت النمسوية ثيا إيره، الناشطة جدا في مجال حقوق المتحولين جنسيا، على جائزة أفضل دور ثانوي، عن أدائها في فيلم “تيل ذي إند أوف ذي نايت”، كما نال المفكر بول ب. بريسيادو، وهو شخصية رئيسية في هذه المسألة، جائزة في الفئات الموازية في المهرجان عن فيلمه الأول (“أورلاندو، سيرتي السياسية”).

بعيداً عن المنافسة، سمحت هذه النسخة الثالثة والسبعين لمهرجان برلين السينمائي بالعودة إلى الوضع الطبيعي. فبعد نسختين مصغرتين بسبب قيود الجائحة، أقيم المهرجان الذي استمر 11 يوماً بحلّة كاملة هذا العام، مستقطباً بعضاً من أشهر الأسماء في عالم السينما من أمثال الممثلتين كيت بلانشيت وهيلين ميرن، والمخرج ستيفن سبيلبرغ الذي حصل على جائزة الدب الذهبي الفخرية.