إغلاق 150 مؤسسة تجارية في إيران لعدم احترام الحجاب

طهران‭ – ‬الزمان‭ ‬

أغلقت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬مؤسسة‭ ‬تجارية‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬احترام‭ ‬الموظفات‭ ‬إلزامية‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأحد‭.‬

جاء‭ ‬هذا‭ ‬الإغلاق‭ ‬غداة‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬خطّة‭ ‬جديدة‭ ‬وضعتها‭ ‬الشرطة،‭ ‬تستند‭ ‬إلى‭ ‬كاميرات‭ ‬المراقبة‭ ‬والتعرّف‭ ‬على‭ ‬الوجه،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فرض‭ ‬ارتداء‭ ‬النساء‭ ‬للحجاب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬إلزامياً‭ ‬منذ‭ ‬الثورة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬1979‭. ‬ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬تسنيم‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬سعيد‭ ‬منتظر‭ ‬المهدي‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬للأسف،‭ ‬اضطرت‭ ‬الشرطة‭ ‬إلى‭ ‬إغلاق‭ ‬137‭ ‬متجراً‭ ‬و18‭ ‬مطعماً‭ ‬وقاعة‭ ‬استقبال‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتحذيرات‭ ‬سابقة‮»‬‭ ‬متعلّقة‭ ‬بوجوب‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬التشديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتزايد‭ ‬عدد‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬يتحدّين‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الإلزامي،‭ ‬خصوصاً‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬التظاهرات‭ ‬التي‭ ‬اندلعت‭ ‬على‭ ‬أثر‭ ‬وفاة‭ ‬الشابة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬اعتقالها‭ ‬لانتهاكها‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭ ‬الصارمة‭. ‬وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬أنّ‭ ‬أصحاب‭ ‬السيارات‭ ‬سيتلقّون‭ ‬أيضاً‭ ‬رسالة‭ ‬تحذير‭ ‬إذا‭ ‬خالفت‭ ‬راكبة‭ ‬قواعد‭ ‬اللباس‭. ‬وهم‭ ‬يخاطرون‭ ‬بأن‭ ‬يتم‭ ‬حجز‭ ‬سيارتهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تكرار‭ ‬المخالفة‭.‬

وأضاف‭ ‬منتظر‭ ‬المهدي‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ24‭ ‬الماضية،‭ ‬تمّ‭ ‬تسجيل‭ ‬عدّة‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬حالات‭ ‬عدم‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مفتّش‭ ‬الشرطة‭ ‬وتمّ‭ ‬إبلاغ‭ ‬أصحاب‭ ‬السيارات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الرسائل‭ ‬النصية‮»‬‭.‬‮ ‬