أحباط محاولة إدخال أدوية غير مرخّصة إلى بغداد

إغتيال ضابطين سابقين على يد مجهولين في ديالى وكركوك

المحافظات – مراسلو (الزمان)

أفاد مصدران أمنيان، بإغتيال ضابطين في الجيش السابق على ايدي مجهولين في محافظتي ديالى وكركوك.وقال مصدر إنه (تم إغتيال ضابط في الجيش السابق وسط قضاء الخالص)، واضاف انه (لا تزال الاسباب مجهولة ،والجهات الامنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الملابسات). وفي كركوك ،انفجرت عبوة لاصقة في مركبة مسؤول أمني سابق بالمحافظة. وأفادت مصادر امنية بأن (مدير دائرة الحماية السابق في الجبهة التركمانية أحمد طاهر اسماعيل، استشهد بانفجار عبوة لاصقة في مركبته داخل منزله وسط كركوك). وألقت مفارز الشرطة الاتحادية، القبض على متهم بالإرهاب ،ضبط بحوزته أختام وهويات وأوراق مزورة ببغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس أن (قوة من الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفرزة من استخبارات اللواء، نفذت عملية أمنية جاءت إثر متابعة دقيقة لقاطع المسؤولية في حي الجامعة ،تم خلالها القبض على متهم مطلوب للمحكمة المختصة وفق المادة 4 ارهاب)، مؤكدا (ضبط مجموعة كبيرة من الأختام المزيفة وعدد من لوحات العجلات بالاضافة الى اوراق ومستمسكات مزورة بحوزة المتهم الذي تم إحالته، أصولياً مع المواد المضبوطة للجهات المختصة).

كما كما أحبطت قوات الشرطة محاولة تهريب 490 كارتون أدوية غير مرخصة إلى بغداد.واوضح البيان انه (وفق متابعة أمنية دقيقة، ألقت قوة من الفوج الأول لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية بالإشتراك مع مفارز الجهد الاستخباري وجهاز الأمن الوطني أثناء تنفيذ واجب التفتيش في سيطرة قادر كرم بقضاء طوزخوماتو في محافظة صلاح الدين ،القبض على متهم يستقل مركبة حمل نوع مرسيدس اكتروز، حاول تهريب 490 كارتون مواد طبية غير مرخصة تجاه بغداد)، وتابع ان (المتهم حاول إخفاء المواد المهربة خلف صناديق محملة بالفواكه)، مشيرا الى (إحالة المتهم والمواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه). وألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القبض على العشرات من المتسولين في بغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (للحد من ظاهرة التسول، نفذت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الداخلية، ممارسة أمنية بحق المخالفين بظاهرة التسول بمناطق متفرقة من بغداد)، واشار الى (القبض على 93 مخالفاً من جنسيات عربية واجنبية مختلفة، حيث تم إحالة جميع الملقى القبض عليهم الى مديرية شؤون الإقامة أصولياً). ونفذت قوة من الحشد الشعبي، عملية أمنية بمنطقة الهورة في قضاء الطارمية ببغداد. واوضح بيان للحشد تلقته (الزمان) امس ان (الفوج الثاني والجهد الهندسي في اللواء 12 بالحشد ، شرع بعملية دهم وتفتيش وتمشيط واسعة في منطقة الهورة بالقضاء)، مؤكدا ان (العملية تهدف البحث عن فلول داعش ومضافاتهم ولإدامة زخم الأمن بالمنطقة ومنع استغلال العناصر الاجرامية لأي جزء من القضاء). وسيطرت فرق الدفاع المدني، على تسرب غاز داخل محطة الحلافية في محافظة ميسان.وقالت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس إن (مفارزها سيطرت على حادث تسرب غاز بمحطة تسلم غاز الحلافية الواقعة على طريق الكحلاء العمارة)، وأشار إلى (عدم تسجيل إصابات بشرية).