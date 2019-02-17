إعمــل بصدق – كامل كريم الدليمي

بـودي ان اعـرج على قول مشهور ومتداول كثيراً يقول : (اعمـل بصمت ودع عملك يتكلـم ) ، ولتلكَ الكلمات دلالة وإرشاد في أن واحد ، دلالة على ان التفاني والصدق والاخلاص في العمل ستكون صفة لصيقة بالشخص المتفاني في عمله وملف تعريفي له ، حيث يتداوله الناس ببساطة تغنيه عن ان يقدم نفسه او يتكلم عن انجازاته ، فأعماله هي من ستدل عليه وسيصبح علامة مضيئة ومميزة بين اقرانه ، والعكس صحيح فمن لايعمل لايمكن ان يكون شخصاً فاعلاً او جزءاً من حركة مجتمعية منتجة ، وسيبقى يتحدث عن نفسه دون جدوى لانه لايمتلك اعمالاً تؤهله ان يكسب رضى ومحبة الناس.

وما يهمنا هو الاخلاص والصدق في اطلاق الوعود الانتخابية والبرامج الحكومية التي على اساسها تم اختيار الشخصيات كأعضاء برلمان وتشكيلة حكومية ، ليمثلوا شعبهم وينفـذوا وعـودهم التي اطلقوهـا ، وللأسف فالتجربة العراقية على مستوى الانتخابات واطلاق الـوعـود الكاذبة التي اصبحت صفة مميزة للانتخابات العراقية كانت تجربة بائسة لايمكن ان نعتد بها اضعفت الثقة مابين المواطن والمرشح ، بل ومن كثرة الوعود الكاذبة انحسرت نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة بشكل كبير قياساً لما قبلها من انتخابات ، وتلك اشارات تنذر بالخطر والخروج عن مسار المشروع الديمقراطي الذي يفترض ان يؤمن عيشاً كريماً للمواطن وليس العيش في وعـود كاذبة ودوامة أوهام لا وجود لها الا في مخيلة المرشح ومروجيهم ومن يعتقد منهم بأن وعودهم الكاذبة ستعوض العجز والنقص الذي يشعرون به كمرشحين أويصنــــــع لهم مركزاً اعتبارياً أو مكانة اجتماعية .

قد يتناسى البعض أن الوعود الانتخابية والبرامج الحكومية تعتبر (عهد أمام الله وألتزاماً مع الناس) ، وهو ما يفرض على المُرشّح المسؤول ألا يُبالغ في الوعود الانتخابية ويزعـم أنه في مقـدوره فعل كل شيء ويقطع على نفسه وعـوداً والتزامات قــد لا يستطيع الأيفاء بها ، وعليهم التذكر أن صوت الناخب أمانة ومسؤولية سيُسأل عنها المنتخب حفظها أم ضيعها، وعليه أن يعدها مسؤولية عظيمة وليست نُزهة يرتاح فيها اربع سنوات ثم يعود من جديد إلى الناخبين يستجدي عواطفهم من أجل التصويت عليه مرة أخرى لكي يُمثلهم وينوب عنهم ولا يخونهم ؛ لذلك فإن المرشح المقـدر لمسؤوليته ينبغي أن يكون صادقـاً مـع المواطنين ولا يكثر من الوعود لأن (من وعدك بكل شيء لم يعدك بشيء) كما يقال …

ولعـل قولـه تعالـى: (وأوفـوا بالعهد إن العهد كـان مسؤولا) ، يُلـزم من وعـد بالأيفاء فالوعود الكاذبة تُسيء الى الشخص المرشح والى الحزب وسمعته ، فحينما يعلم الناخبون أنه حزب كذاب ولا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يُكتب عند الناس كذابا، وعلى وجه الخصوص إذا كان لهذا الحزب تجربة سابقة في تسيير تلك الجماعة ولم يف بوعوده السابقة ، فالكذب له إشارات وعلامات ظاهرة وباطنة تعرف في الوجه وفي السلوك ، فالمعروف عند الناس بالكذب لن يُصدقَ حتى ولو أقسم على وعوده بأغلظ الأيْمان .. والصادق عند الناس مصدق حتى ولو لم يتكلم !!!

فكـم من احزابنا وشخصياتنا كُتب عليها الناس انهم كـذابـون ويصعب تصديقهم كونهم اطلقـوا وعــوداً كاذبة واوهمـوا الناس بها ورسموا للمجتمع احلاماً وردية وعند حصولهـم على المقاعد او المناصب فلن ينعم بها سواهم وعوائلهم بمميزاتها لتترك الناس تغرق في مصائبهم دون الالتفات لهم او حتى محاولة حل تلك المشاكل بدلاً من الذهاب الى العمل الدؤوب من اجل تحقيق وعودهم وبرامجهم الانتخابية .

ومـا دمنا نعيش في ظل هـذة العقول التي تتبختر في فلك الانتصار والتمدد ولا تؤمن بالعملية الديمقراطية ولا بحقوق الشعب ولعدم أهليتها في ان تكون جزءاً من حركات سياسية فاعلة وماسكة لزمام الامور.. لـذا نحن بحاجة الى دعم المشروع الديمقراطي في العراق من خلال تفعيل السلطة القضائية والسلطة الرابعة لمتابعة تنفيذ الوعود المطلقة اثناء الحملات الانتخابية ومصداق ترجمتها لبرامج عمل (سياسية ، حزبية أو حكومية) تخدم المجتمع والجمهور، وبعكسه فمن حـق الجمهور وفقاُ للقانون المطالبة بتوجية عقوبات بحق من لاينفذ برنامجه ووعوده بتهمة ( الحنث بالعهد) الذي ابرم بين مواطن منح صوته مقابل مرشح وعـد بتنفيذ الوعود وتنصل ، وقد تصل الى الأتهام بـ (النصب والأحتيال) ، ولا يقتصر ذلك على السياسيين وأعضاء البرلمان بل وتشمل المراقبة ايضاً الحكومة وعملها في تنفيذ البرنامج الحكومي الذي على اساسه منحها ممثلو الشعب في البرلمان ثقتهم .. أذا ما أستطعنا في العراق أعادة صياغة ” العقد الأجتماعي ” بين الناخب وممثلوه في البرلمان والحكومة وفق معادلة (العمل = الثقة ) ومحاسبه من أخـل بها ، فأننا سنضمن تعزيز بناء المشروع الديمقراطي وتشجيع العمل الخدمي المبني على وعود قابلة للتحويل لبرامج عمل وتنفيذها ، لا تستغفل المواطن ولا تسرق صوته على أن تُدعـم تلك الاجراءات بمنظومة عمل صادقة..) فالنجاة في الصدق (أن كنتم صادقيين ).