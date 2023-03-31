إعلان قائمة ليوث الرافدين إستعداداً لنهائيات كأس العالم

الأرجنتين تضيّف مونديال الشباب بعد سحب التنظيم من إندونيسيا

بغداد- ساري تحسين

كشفت مصادر رياضية، عن البلد المستضيف لـنهائيات كأس العالم للشباب 2023 بعد سحب تنظيم البطولة من دولة إندونيسيا. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد أعل سحب تنظيم بطولة كأس العالم للشباب من دولة إندونيسيا، بسبب رفضها استضافة بعثة منتخب الكيان الصهيوني. يذكر أن منتخب شباب العراق، سيشارك في نهائيات كأس العالم 2023 بعد أن حل وصيفاً في بطولة كأس آسيا دون 20 عاماً، أمام نظيره الأوزبكي 0-1 في المباراة النهائية، إذ تنص قواعد اللعبة على بلوغ منتخبات المربع الذهبي لكأس العالم للشباب مباشرة.

موعد محدد

ووفقًا لـوسائل اعلامية في الارجنتين فإن بطولة كأس العالم للشباب ستقام في الأرجنتين، في الموعد المحدد لها سلفاً بين شهري آيار وحزيران المقبلين. وأضافت الوسيلة أن المنتخب الأرجنتيني للشباب سيشارك في المونديال بصفته ممثلا عن البلد المستضيف، وذلك بعد فشله في بلوغ النهائيات عن طريق التصفيات. وأتمت أن فيفا سيعلن بشكل رسمي منح تنظيم بطولة مونديال الشباب إلى الأرجنتين مطلع الأسبوع القادم. ومن جهة اخرى أعلنَ الجهازُ الفنيّ لمُنتخبِ الشَباب، بقيادةِ المُدربِ عماد محمد، قائمةً تضمُّ 35 لاعباً للالتحاقِ بتدريباته التي ستنطلقُ اليوم السبت عند الساعةِ العاشرة مساءً في ملعبِ المدينةِ في العاصمةِ بغداد، استعداداً لنهائيات كأس العالم التي من المزمع انطلاقها في 20 من شهر أيار المقبل. القائمةُ ضمت كلاً من اللاعبين حسين حسن امويد، محمد قاسم محمد الكرخ، عمران زكي محمد زاخو ، عباس كريم خضر، عبد الرزاق قاسم كعده، علي أكبر طاهر الشرطة ، عباس مانع رضا ، علي عباس محيسن أمانة بغداد، علي صادق محمود ، حيدر عبد الكريم، سجاد محمد فاضل ، محمد عماد محمد، طاهر مثنى حمد، حسن علي حسين الزوراء، عبد القادر أيوب، مصطفى قابيل أربيل، أحمد صباح جعير ، مصطفى باسم خميس ، كاظم رعد حاتم القوة الجوية، علي جاسم لعيبي الكهرباء، عبود رباح عبود القاسم، آدم طالب AAB البورك الدنماركي شربل عوني ويسترن الأسترالي، الاي فاضل غوتبيرغ السويدي ، زيدان إقبال مانشستر يونايتد، الكسندر اوراها كوينز بارك رينجرز، يوسف الإمام مالمو السويدي، مسلم موسى فياض، أسهر علي حسن الميناء ، محمد جميل شناع الصناعات الكهربائيّة، عباس ماجد كعيم الطلبة، سجاد محمد مهدي ، عباس فاضل عباس نفط ميسان، إسماعيل أحمد نوروز، عباس عادل نعمة الحدود. هذا ومن المؤمل أن يخوضَ منتخب الشباب معسكراً خارجياً في منتصف الشـــهر المقبل، على أن يلتحق اللاعبون المحترفون في هذا المعسكر.