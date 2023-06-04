إعلان قائمة الوطني لمعسكر إسبانيا والكهرباء تحرق النوارس بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

أصدر مدرب المنتخب الوطني كاساس قائمة المنتخب لمواجهة كولومبيا: في السادس عشر من الشهر الحالي في فالنسيا ضمن معسكر المنتخب المقرر إقامته في اسبانيا للفترة من 11الى20 حزيران الجاري كما يجري اتحاد الكرة العراقي اتصالا مع احد المنتخبات الأوربية لإجراء مباراة ودية اخرى للوطني في العشرين من الشهر الحالي وسيحدد بعد ملعب المباراة .

وضمت القائمة اللاعبين لحراسة المرمى جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب للدفاع أحمد يحيى، علي فائز، مصطفى ناظم، سعد ناطق مناف يونس، فرانس بطرس ميرخاس دوسكي همام طارق، شيركو كريم، ألاي فاضل أمير العماري أسامة رشيد كيفن يعقوب ألان محيي الدين أمجد عطوان والوسط إبراهيم بايش زيدان إقبال بشار رسن ، حسن عبد الكريم، حسين علي ، أندريه السناطي و الهجوم باشينغ عبد الله، مهند علي ميمي، أيمن حسين.

خسارة الزوراء

استعاد الكهرباء توازنة ومركزة الرابع مؤقتا بفضل فوزه المهم جدا على الزوراء بهدف دجو غو د49 ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين محققا ثاني افضل نتيجة في.المرحلة الحالية بعد تغلبه على الجوية بثلاثة أهداف لهدفين ضمن الجولة الثالثة والعشرين وقدم الفريق المستوى والاداء وكاد أن يضاعف النتيجة لو استغل اخطر فرص المباراة في الوقت القاتل لولا تصدي جلال حسن وابعد الكرة في اللحظة الأخيرة حينما استمر متفوقافي كل شيء بعد تسجيل هدف التقدم واخذ يلعب بقوة قبل أن يغلق منطقة الدفاع حفاظا على هدف الفوز والمباراة امام ارتباك الزوراء الذي افتقد لتمرير الكرة والخطورة والتركيز قبل أن يفشل في ادراك التعادل والخروج من الباب الضيق وقبلها سقط على عماة بنفس المكان من الطلاب تحت انظار جمهورة الرافض للخسارة الثانية وتراجع المستوى وابتعادة عن دورة في المنافسة بشكل غير متوقع وقبلها افتقادة للنتائج بفوز واحد وخسارتين واربع تعادلات من سبع جولات في اخطر فترات الدوري وبسببها تقلصت حظوظة في الصراع على اللقب على بعد سبع نقاط من المتصدر وأقل مباراة منه كما سيكون امام مهمة غاية في الصعوبة في مواجهة الجوية الدور القادم وسط توتر الأنصار امام الوضع المحبط واستمرار نزف النقاط ومرشح لفقدان مركزة الحالي 57 في وقت حقق الكهرباء النتيجة الأكبر من المباراة وتجاوز تحديات الفترة القلقة بثقة وعاد يذكر ببدايته في البطولة والعودة للمنافسة بثقة.

تعادل الحدود والقاسم

انتزع القاسم نقطة مهمة من مضيفة الحدود في اللقاء الذي انتهى بتعادلهما بدون اهداف الذي جرى في الشعب ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين للدوري الممتاز في افضل فترة للقاسم بين جميع فرق الدوري بدون خسارة لثماني جولات بفوزين وست تعادلات عندما تعادل ذهابا مع زاخو بهدف وبنفس النتيجة مع ضيفة نوروز ثم ذهابا بدون اهداف مع النجف وفي ملعبة فرض التعادل على الزوراء بهدف وتغلب على كربلاء بثلاثة اهداف لواحدوتعادل في الشعب مع كربلاء بدون هدف فيما تغلب على نفط ميسان بهدفين لواحد واستمر يجمع النقاط من هنا وهناك دفاعا عن موقعةوتحقيق البقاء للموسم الرابع مع ظروف مشاركة قاسية بالكاد سيكمل الموسم لكنه ظهر في الوقت المناسب من خلال دورعناصرة المثابرة وفرض النتائج في مسلسل لافت وتجاوز عقبات فرق متقدمة 33نقطة ويستحق الفريق والاعببن التحايا من جانبة تفادى الحدود الخسارة للدور الرابع ورفع رصيده الى43 ولم يرتقي لمستوى المهمة وافتقد اللعب السريع كما فشل في ترجمة الفرص ومساعدة الفريق لتحقيق النتبجة الاهم أسوة بضيفة ليقتنعا بالتعادل لمصلحة القاسم لمواصلة الدفاع عن هدف البقاء.

تعادل كربلاء ونفط ميسان

وفرض نفط ميسان التعادل على مضيفه كربلاء في اللقاء الذي انتهى بتعادلهما بهدف بعدما انتظر اصحاب الأرض18 دقيقة ليحققوا التقدم بهدف مشتاق طالب قبل عودة الضيف للمباراة عن طريق المحترف اكور د48 ولم يتمكن اي من الفريقين كسر التعادل رغم تحسن اداء اهل العمارة والظهور بفرص قريبة لكنها لم تستغل .

كما يجب كما فشل الفريق في استعادة توازنه عقب خسارة القاسم الدور الماضي ولم يقدم كربلاء المردود المطلوب رغم دخولة بمعنويات عالية بعد الفوز في الشعب على الكهرباء لكنه افتقد لعوامل تحقيق الفوز في اللـــــقاء الذي أقــــــيم بدون جمهور ويبـــــدو ذلك اثر على اداء المضيف الذي يفترض من انصاره التعامل مع الامور بعيدا عن الأجواء المشحونة الغير مسوغة مهما كانت الاسباب ومن دون تحدي التعليمات تحت اي مسوغ كان.

فوز عريض للنجف

وتجرع دهوك الهزيمة الثقيلة في ميدانةوامام جمهورة من النجف الذي تغلب علية باربعة اهداف لهدفين في أقسى ثاني نتيجة بعد خسارة النفط في العاصمة برباعية نظيفة والثانـــــية تواليا من اربع جولات والتاسعة في الدوري في اسوء فترة يمر فيها الفريق واخذ يبتعد عن وســـــــط الأحداث مع بدء الـــــــعد التنازلي للدوري وباتت الامـــــور بحاجة لمراجعة سريعة قبل أن تتضاعف الأزمة الحالية فيما عاد النجف بافضل فــــوز له ذهابا49 وزادت ثقة اللاعبين والعمل والتعاون مع المدرب والضغط على موقع الكهرباء ومواصلة الانطلاقة الجديدة للإطاحة بالمنافسين المقبلين لإنهاء الموسم في مركز متقدم.