إعلان قائمة الوطني لخليجي 25 ونتائج متفاوتة بالممتاز

الناصرية- باسم الركابي

أعلنَ مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، خيسوس كاساس، قائمةَ اللاعبين النهائيّة المستدعاة لبطولةِ خليجي 25 والتي تألفت من (23) لاعباً هم كل من جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، مناف يونس ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، زيد تحسين ، الاي فاضل ، حسين عمار ، ضرغام إسماعيل ، أحمد يحيى ، محمد علي عبود ، أمير العماري ، ريوان أمين ، إبراهيم بايش ، حسين علي ، أحمد ياسين ، حسن عبد الكريم ، حسين جبار ، اسو رستم ، علاء عباس ، مؤمل عبد الرضا ، شيركو كريم.

ومن المؤمل أن ينطلق معسكر المنتخب الوطنيّ غد الثلاثاءفي البصرة كما تتخلله مواجهة وديّة أمام المنتخبِ الكويتي في الثلاثين من الشهر نفسه في ملعبِ الميناء.

الدور12

قبل الدخول في نتائج وتفاصيل مباريات ضمن الدور الثاني عشر للدوري الممتاز مهم ان نتوقف عند التغيرات التي حصلت في جدول الترتيب العام الاسبوع وأبرزها تقدم الزوراء للصدارة وتراجع الجوية للموقع الرابع بعد خسارته أمام الوسط بهدف لهدفين في يوم رائع كان للوسط وفي ان يدخل للمنافسة بقوة بعدما حسن موقعه كما تحسن موقع الطلاب والشرطة اضافة الى تغيرات شهدها النصف الثاني من الجدول ومهم ان تتغير المواقع عندما تتاثر بنتائج المواجهات والاهم ان تخرج عن التقليد وسيطرة الجماهيرية والعاصمة التي لازالت تواجة اصعب الاختبارات وتقع بفخ ملاعب المحافظات التي استمرت تشكل التحدي وتقف امام مساعيها في التحرك لمراكز المقدمة عندما تنازل الكهرباء عن الصدارة في ملعب القاسم وفشلت جهود الجوية في النجف بالعودة للريادة وقبلها عاد بتعادل سلبي من دهوك وقبلهما خسر الزوراء من النجف وما تريده فرق المؤخرة تدارك الامور ومعالجة مخاطر التراجع والعمل للهروب من المواقع المخيفة ولان الاستمرار فيها يعني الاقتراب من فقدان البقاء في البطولة بعدما تأكد نزول اربع فرق للاولى.

الدور الثاني عشر

امن فريق الصناعة كامل النقاط بفوزه الاول في البطولة الذي حققه على فريق الديوانية بثلاثة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جرى في العاصمة ورفع رصيده 5 ليترك اخر مراكز الترتيب لضيفه الديوانية والاهم كسر عقدت النتائج ووضع حد لمعاناته وايقاف مسلسل تسع هزائم بانتزاع فوزاصعبا بعد احد عشر مواجهة تعادل فيها مرتين قبل ان تنال منه الكثير في مشاركة لازالت صعبة ومعقدة وبعيدة عن رغبة البقاء لكن مهم ان تاتي النتيجة ولو من بعيد وتكسر النحس على امل ان يتغير بعض الشيء من الواقع المخيب وان تتحسن الامور بعد العودة للمنافسات عند انتهاء خلبجي 25 حيث توقف مباريات الدوري ولسان حال المدرب واللاعبين يقول يجب علينا ان نستمر وان لانستسلم من هذه الاوقات بعد تلقي الدعم من الديوانية الذي بقي للمباراة12 على التوالي دون فوز قبل العودة بالهزيمة العاشرة .

فوز نفط ميسان

واستعاد ميسان توازنه وتمكن من نفض غبار هزيمته الثقيلة من النجف بتغلبه على القاسم بثلاثة اهداف لواحد في لقاء شهد تألق وسام سعدون بتسجيل هدفين عندما عزز التقدم د45 بالهدف النوعي والجميل ثم قتل المباراة بهدفه الشخصي الثاني والثالث للفريق د 54 بعدما افتتح حسن مطر التسجيل د32 ليرفع رصيده21 ويتقدم مؤقتا للخامس وقبلها صالح الانصار بعدما تدارك سقوط الاسبوع الماضي في فوز اكثر من مهم وجاء بوقته قبل الذهاب للراحة الإجبارية وخرج بحالة مقبولة بعدما حظي بفرصة مواجهة غير سهلة قبل ان يؤكد قدرات عناصره في تغير مسار الامور بسرعة وتقديم ما مطلوب من اللاعبين بدورهم المطلوب.

تعادل الحدود والنجف

وعانى الحدود والنجف وتعادلا بدون اهداف بعدما فشلا في ترجمة الفرص خاصة في اخر الوقت قبل ان تفشل مساعي اصحاب الارض في استعادة نغمة الفوز وتعويض نكسة نوروز حينمالجأ للدفاع اغلب للوقت ليتراجع موقعا للثامن 18ويامل ان تاتي نتائج امس الاحد لتكملة مواجهات الدور المذكور لمصلحته من أجل تحسين موقعه بعد مواجهة النجف الصعبة ما يعكس تراخي الفريق وعدم استقرار مستواه مؤخرا و أخذت تكبر بوجهه الصعوبات من جانبه قدم النجف اداء واضح وكان الافضل اغلب الوقت وكان بمقدوره حسم الامور في اخر الوقت بعدما تقدم للهجوم حينما تراجع الحدود الذي يبدو كان يبحث عن التعادل أمام قوة النجف الذي استمر بالظهور داخل وخارج ميدانه بوضع مستقر .

الدرجة الاولى

حافظ الامانة على صدارته للمجموعة الاولى ضمن دوري الدرجة الاولى يفوزه على سامراء المتـــــعثر كثيرا بهدفين ليحقق الفوز الخامس16بفارق نقطتين عن الوصيــــــف البيشمركة ويجدد الثقة بلاعبــــــيه لقطع منافسات المجموعة بافضلية الاداء والنتائج والبقاء دوما في الجاهزية والمضي قدما من أجل تحقيق هدف العودة مباشرة للممتاز بعدما ترك مكانه الموسم الحالي .

المجموعة الثانية

وسع ديالى الفارق اربع نقاط مع اقرب منافسيه الميناء والمصافي بفوزه المهم على المصافي بهدف في اللقاء الذي جرى في بغداد ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري الدرجة الأولى قبل الحفاظ على سجله بدون خسارة بعدما حقق الفوز الخامس وثلاث تعادلات ويسير ويتقدم بخطى ثابتة داخل وخارج ملعبه وهو المهم في ان تلعب وتتوازن وتقدم ما يعزز العلاقة مع جمهورك وهو ما يقوم به لاعبو ديالي في تقديم افضل ما لديهم سعيا لمواصلة البقاء في افضل وأهم المواقع في ظل النجاحات التي يقدمها منذ بداية البطولة .

فيما تاخر المصافي مرة ثانية من مجموع مبارياته لكنه لازال منافسا في ظل إمكانات مؤسساتية نفطبةبعد العودة للبطولة الموسم الحالي .