إعلان (بلكي) – منهل الهاشمي

إليكم.. مخدر ماركة (بلكي) فخر الصناعة الشعبية التراثية المحلية

مخدر بلكي العام والجماعي متوفر بكل العبوات والاشكال : حبوب.. حقنة.. شراب

مخدر بلكي الشعبي الذي اثبت فاعليته في العراق بنجاح ساحق.. ماحق.. متلاحق منذ عقدين.. والى ما بعد قرنين.. حتى يبرز لك قرنين !!

(بلكي) المخدر المضمون المجرب خدّر 40 مليونا عراقيا وجعلهم يحتملون كل ما فعله بهم الساسة والمسؤولون حين اعادوا البلاد والعباد من عصر الصناعة.. الى عصر الصياعة, ومن بلاد النهرين.. الى بلاد القهرين (النظام السابق والحالي) ، ومن اغنى البلدان.. الى بلد المليون (مجدّي) وتعبان.

انه مخدر العراقيون الناجع.. الناجح الذي ادمنوا عليه منذ عقدين : بلكي هذا يسوي شي (الحاكم) .. بلكي الوضع يتغير.. بلكي يصحى ضميرهم … وبلكي.. بلكي.. بلكي , على وزن بمبي.. بمبي.. بمبي

مع مخدر بلكي عِشْ الحياة الوردية الوهمية… عيش ايامك عيش لياليك… خلّي عدوك يشمت بيك

مخدر بلكي الاسطوري الساحر.. الفاخر خيارك الافضل.. الاكمل.. والامثل, وضمانك الأبدي لراحتك الأبدية !!

مخدر بلكي … حقاً جعل الحلم حقيقة.. والجحيم نعيم

(بلكي) هو افيون الشعوب وبس … والباقي كله خس

اهااا في الختام نسيت ان اقول : بلكي هذا الموضوع يجيب نتيجة… بلكي !!

{ كاتب واكاديمي