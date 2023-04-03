إستحداث تخصص الإتصال الرقمي في جامعة ذي قار

إعلام بغداد يختتم دورة لتطوير مهارات الموظفين

بغداد – ابتهال العربي

اختتمت كلية الاعلام في جامعة بغداد، فعاليات دورة التطوير الاعلامي الاولى لموظفي القطاع الحكومي. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكلية اختتمت فعاليات الدورة ضمن المنهاج التدريبي الشامل برعاية هيئة الاعلام والاتصالات بالتنسيق مع فريق الاعلام الحكومي في رئاسة الوزراء، لتطوير موظفي الاعلام والعلاقات العامة في قطاع الاعلام الحكومي)، واوضح ان (وحدة التعليم المستمر في الكلية بالتعاون مع الجهة المنظِمة للبرنامج تسعى الى تعزيز مهارات المكاتب الاعلامية في دوائر الدولة بالخبرات الاكاديمية والمهنية، بما يسهم في رفع مستوى عملهم لتطويرعملية الاتصال الحكومي مع الجمهور المستهدف)، مشيراً الى (مشاركة عدد من الموظفين من دوائر وزارات الدفاع و التخطيط و الاعمار والاسكان، والصحة و الموارد المائية والتعليم والتربية و المجمع العلمي العراقي ومجلس الدولة وديوان الوقف الشيعي والسني، وهيئة المنافذ الحدودية و هيئة الاعلام والاتصالات ومؤسسة السجناء السياسيين)، واضاف ان (عميد الكلية عمار طاهر، قدم شهادات اجتياز الدورة للمشاركين، بعد إجراء اختبار بمفردات الدورة التي تلقوها).

اعلام رقمي

مبيناً ان (هيئة الاعلام والاتصالات تستمر بخطة المنهاج التدريبي لتطوير مهارات العاملين في القطاع الحكومي). واستحدثت كلية الاعلام في جامعة ذي قار، تخصص الاعلام الرقمي بما ينسجم مع تحقيق المستوى الابداعي لمنتسبيها من الطلبة والاكاديميين. وقال عميد الكلية هادي فليح حسن في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الكلية تسعى لإعداد خريج قادر على ممارسة العمل الاعلامي اكادمياً بمستوى عالي من الجودة و الاتقان و تشجيع البحث العلمي و مواكبة التطورات التكنولوجية في مجالات الاعلام، والمساهمة الفعالة في دعم و تقييم المهنة و اخلاقياتها لخدمة المجتمع، فضلاً عن مواكبة نظام الجودة المعتمدة عالمياً)، ونوه الى (اهمية قسم الصحافة في الكلية لكونه يتعلق بتخريج الفرق الاعلامية المتسلحة بالثقافة المهنية والفنية القادرة على الولوج في سوق العمل بقدرات وتأهيل عاليين عبر تنويع مصادر المعرفة المُتخصصة للمتخرجين في القسم، بضمن المجالات والميادين كافة لتحقيق الثقافة والمعرفة الموسوعية للصحفيين الجدُد ومزج القدرات والمعارف التحريرية بالجوانب الأخرى الفنية والتقنية منها وصولاً الى تحقيق مفهوم الصحفي الشامل الخبير بمجالات عمله المتعددة والمتنوعة وتنمية روح النقد والتقويم والمراجعة لدى الصحفيين بوساطة منظومة معرفية يتزود بها الطلبة بهدف منحهم الحصانة الثقافية لحماية قيم المجتمع وهويته وتكريس ثوابته وتعزيز ثقافة حرية التعبير واحترام حقوق الإنسان والمجتمع واحترام الحريات العامة والشخصية بوصفها من مبادئ العمل الصحفي الحر، و تعزيز روح التفكير العلمي المنطقي لدى الصحفيين الشباب وتخريج ملاكات إعلامية كفوءة ومؤهلة للعمل في المؤسسات الاعلامية المختلفة)، مبيناً انها (تضم ثلاثة اقسام علمية الصحافة والإذاعة والتلفزيون، وقسم الاعلام الرقمي)، واوضح ان (اغلب الطلبة يقبلون الى قسم الاذاعة والتلفزيون بسبب انتشار وتأثير تقنية البث الفضائي)، مضيفاً ان (القسم يضم عدداً من التدريسيين الاكاديميين والمهنيين ، ممن يمتلكون الشهادة الاكاديمية والممارسة التطبيقية في المؤسسات الاعلامية)، واشار الى (وضع إستراتيجية تعمل على تطوير التخصص في مجال الاذاعة والتلفزيون على المستويات المهنية والمهاراتية والاكاديمية، الى جانب التركيز على الجوانب العملية بوصفها وسائل معرفية وثقافية، وتعزيز دورهما في خدمة المجتمع وتطويره فكرياً وثقافياً).

جوانب مهنية

مشيراً الى ان (الاهداف الخاصة بهذا المجال تتعلق بالتنمية والارتقاء العملي وتعزيز الجوانب المهنية فيه عن طريق رفده بالفرق المُؤهلة من خريجي القسم، وتوطيد العلاقة بين القسم وميادين العمل المختلفة كالسياسة والاقتصاد والقانون والاجتماع، لوضع آلية تحقّق التكامل)، وتابع ان (الكلية تعتمد تدريب الطلبة على اساسيات الكتابة الصحفية وتعليمهم على الاســـاليب الحديثة والتقنيات لممارسة الفنــون الصــحفية الاســـاســية مثل التحرير و التصوير الرقمي و التصميم و الادارة والتخطيط، وتعليمهم اخلاقيات مهنة الصحافة ومعاييرها ومهارات البحث العلمي بما يمكّنهم من اجراء البحوث العلمية، وتطوير مهارات الحاسوب وبرمجيات الاتصال الحديثة).