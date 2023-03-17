إعلام العراقية يختتم مؤتمره الدولي بمشاركة عربية واسعة

أكاديميون يبحثون متطلبات التنمية المستدامة في ضوء التقنيات الذكية

بغداد – قصي منذر

اقامت كلية الاعلام بالجامعة العراقية، المؤتمر العلمي الثامن والدولي الثاني تحت شعار الاعلام العربي ومتطلبات التنمية المُستدامة في ضوء التقنيات الذكية. وعرض المؤتمر الذي حضرته (الزمان) يومي 15 و16 من الشهر الجاري، كلمة لعميد الكلية ايثار طارق، وجلسات حوارية اختتمت بتوزيع الدروع والهدايا بين الحاضرين.

توظيف تقنيات

واشار بيان امس الى ان (المؤتمر شهد مناقشات عدد من التدريسيين في العراق ومصر ولبنان والاردن واليمن وفلسطين والجزائر، لمجموعة من القضايا العلمية المهمة منها تحديات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في انتاج المحتوى الاخباري وانعكاسه على الممارسة المهنية للقائمين بالاتصال، وانعكاسات تقنيات الذكاء الاصطناعي وادواته على الممارسة الصحفية مثل صحافة الروبوت، وتحديات مشاريع التخرج في كليات الإعلام بالجامعات الاردنية، وكذلك جرائم التزييف العميق كإحدى خوارزميات الذكاء الاصطناعي)، واوضح الباحثون في الجلسة (دور الاعلام الى جانب برامج التنمية الشاملة ومجريات بحوث الاعلام والاختراقات في ظل الاتصال الحديث وتربية الطفولة وسط البيئة الرقمية)، وتطرقوا الى (التوظيف الدعائي للاخبار المزيفة في المواقع الاخبارية الدولية ازاء الحرب الروسية الاوكرانية، وتحول الخطاب الاعلامي المعاصر وتوظيف البرامج الرقمية في الجامعات الاردنية وتفعيل المشاركة السياسية للشباب في الجزائر)، وبحث المؤتمر خلال جلساته (تأثير استخدام فيسبوك على اللغة العربية، وتأثير الصحافة الرقمية على المضامين الصحفية، ومدى اسهام مواقع التواصل بالعمل التطوعي في اليمن ودور الذكاءالصناعي في تنمية المعرفة العلمية لطلبة بغداد وزيادة الوعي الرياضي والتقني وكذلك مصداقة الصورة الاعلامية في الانفوكرافيك، فضلاً عن حرب المعلومات وتحديات التربية في المجال الرقمي)، واوضح البيان ان (المناقشات شملت تطوير المهارات الاتصالية وتوظيف التقنيات الحديثة وثقافة المواطن الرقمية وتزييف الاعلام وتسليع مشاهير الاعلانات، واتجاهات الصحفيين العراقيين إزاء توظيف التقنيات الرقمية في انتاج المحتوى الاخباري). في غضون ذلك، افتتحت كلية الكوت الجامعة، المعرض الثاني للكتاب في واسط. وقال مدير عام تربية واسط، احمد شهاب حمد في تصريح لـ (الزمان) ان (الكلية افتتحت المعرض بحضورعميد الكلية فاخر المحمداوي، وعدد من التدريسيين في الجامعة والتربويين)، مؤكداً ان (المعرض شمل الكتب العلمية والانسانية بمختلف الاختصاصات)، واضاف حمد ان (افتتاح المعرض جـــــــاء لدعم متطلبات الثقافة والتنوير للمجتمع الواسطي).

مؤتمر علمي

على صعيد متصل، اقامت الجمعية العراقية للعلوم الاحصائية، مؤتمراً علمياً تحت شعار النمذجة ركيزة في قياس التغيرات البيئية في العراق. واوضح رئيس الجمعية مهدي العلاق في تصريح ان (الجمعية اقامت المؤتمر بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكّان وكلية الرافدين الجامعة وكلية الادارة والاقتصاد بجامعة البصرة)، لافتاً الى (افتتاح المؤتمر من محافظ البصرة اسعد العيداني نيابة عن رئيس الوزراء، ومناقشة دعم العراق على تجاوز الاثار البيئية).