إعفاء رئيس جامعة المثنى وعميد كلية التراث ومعاونه العلمي من مناصبهم

بغداد – كمال مصطفى صالح

وجه وزير التعليم العالي قصي السهيل بانهاء تكلييف حسن عوده الغانمي من مهام رئيس جامعة المثنى واعادته الى تدريسي في جامعة بابل كلية القانون. وتكليف عامر علي حسين العطوي التدريسي في جامعة وارث الانبياء الاهلية بمهام رئيس جامعة المثنى بالوكالة ولمدة ثلاثة اشهر لحين اختيار رئيس جامعة جديد. فيما قررت دائرة التعليم الجامعي الأهلي في الوزارة إعفاء عميد كلية التراث الجامعة ومعاونه العلمي من منصبيهما. وقال مدير الدائرة إيهاب ناجي عباس أن (قرار الإعفاء جاء بعد إيعاز وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور قصي السهيل بتشكيل لجنة تحقيقيه خلال زيارته لكلية التراث الجامعة).

اخلال بالواجب

وأضاف أن (اللجنة قررت إعفاء عميد الكلية والمعاون العلمي من منصبيهما لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية في ادارة العملية الامتحانية وعدم اتخاذ الإجراءات الأصولية لإحكامها وتنظيم سجلات الدرجات الأساس الماستر شيت، مؤكدا انه (سيتم متابعة تقويم الإجراءات من قبل دائرة التعليم الجامعي الأهلي وجهاز الأشراف والتقويم العلمي). وعقدت كلية الصيدلة بجامعة الكوفة حلقة نقاشية عن تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية الحيوية لبعض مشتقات البيريمدين الجديدة، بمشاركة تدريسيي الكلية وطلبة الدراسات العليا. وتضمنت الحلقة محاضرة القتها رنا نعمة تناولت فيها طرق تحضير مشتقات جديدة للبيريميدين من حامض الميلدرم الذي يتميز بكيمياء ممتعة في التحضير العضوي لقابليته على التفاعل مع الالكتروفيل والنيوكلوفايل. وتناولت الحلقة الطرق الطيفية المستعملة في اثبات التراكيب الكيميائية للمشتقات المحضرة كمطيافية الاشعة تحت الحمراء والرنين النووي المغناطيسي وطيف الكتلة حيث اثبتت جميعها توافقا مع التراكيب المقترحة للمشتقات. كما نظم مركز الدنا العدلي للبحث والتدريب في جامعة النهرين، دورة تدريبية عن تصميم البادئات، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين. وتهدف الدورة الى تدريب الباحثين والمختصين في مجالات الصحة والعلوم العدلية لغرض الكشف عن الامراض الوراثية وتقديم البحوث العلمية لغرض الدراسات والبحث العلمي. وتناولت الدورة، القواعد النتروجينية المصممة كقالب لبدء عملية تضاعف الحامض النووي في تفاعلات البلمرة اللحظي حيث يعدّ من التفاعلات المهمة التي تستعمل في تشخيص الامراض الوراثية والكشف عن الجينات وتشخيص الإصابات الفيروسية كالتهاب الكبد الفيروسي والانفلاونزا والأمراض السرطانية وفي اختبارات الأبوة والبصمة الوراثية في العلوم العدلية.

وقضت محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال حكما بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة مع غرامة مالية مقدارها مليون دينار بحق مدير مدرسة تلاعب بدرجات الطلبة مقابل مبلغ مالي. وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى تلقته (الزمان) امس أن (مدانا ارتكب ما يخالف واجباته الوظيفته من خلال تلاعبه بدرجات بعض الطلبة الراسبين وتغيير درجاتهم مقابل مبالغ مالية). وأضاف أن (المحكمة عدت الادلة كافية لتجريمه وفقا لاحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي).