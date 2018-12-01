إعتقال متهمين بممارسة السحر والشعوذة في بغداد

الانبار – نور الدين حميد

بغداد – صباح الخالدي

اعتقلت مديرية مكافحة اجرام بغداد ثلاثة اشخاص اثنين بتهمة ممارسة السحر والاخر لقيامه بخطف واغتصاب فتاة . وقال بيان امس ان (قوة من مكافحة اجرام بغداد القت القبض على متهمين اثنين لقيامهم بممارسة اعمال السحر والشعوذة والنصب والاحتيال على النساء في مدينة الكاظمية)، واضاف ان (قوة اخرى تمكنت من اعتقال متهم لقيامه بخطف واغتصاب فتاة في حي العامل). وتمكنت القوات الامنية من اعتقال مشتبه به وتفجير 83 عبوة ناسفة في محافظة الانبار .وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان امس ان (القوات الأمنية في قيادة عمليات الانبار القت القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في مخيم العامرية)، واضاف (كما القت القبض على مشتبه به في ناحية الوفاء، في حين تمكنت من تفجير 40 عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش في تقاطع السلام )، واوضح رسول (كما فجرت 32 عبوة ناسفة أخرى خلال عملية تفتيش في منطقة البو حسان، وفجرت ايضا 11 عبوة ناسفة عبارة عن جليكان مفخخ سعة 20 لتر في منطقة البو عبيد).وأعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، عن اعتقال متهم بجريمة الدكة العشائرية في العاصمة بغداد.وقال بيان لقيادة الشرطة ان (قوة من الفوج الثالث اللواء السادس الفرقة الثانية التابع الى الشرطة الاتحادية، ألقت القبض على متهم بجريمة – الدكة العشائرية- في منطقة حي الجهاد/ الحسين في بغداد)، وأضاف انه (ضُبط بحوزة المتهم سلاح بي كي سي وهو يقوم باطلاق النار على احد المنازل)، وتابع البيان (كما تم تسليم المتهم أصولياً الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفقا لقانون مكافحة الارهاب). وأعلنت في سوريا عن القبض على أسامة عويد الصالحمن تنظيم داعش ومساعد زعيمه أبو بكر البغدادي. وقال بيان ان (الصالح بأنه أحد أخطر عناصر داعش والمسؤول الأمني للتنظيم في عدة مناطق، بما فيها الرقة ودير الزور)، مؤكدا (تورطه في التخطيط والتنفيذ لأكثر من 40 عملية انتحارية في مختلف مناطق محافظة دير الزور). واعلنت وزارة الداخلية، عن اعتقال ثلاثة من (داعش) كانوا يعملون بمفارز جوالة في محافظة كركوك. وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان ان (مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة وبجهود استخبارية عالية المستوى ضمن قواطع المسؤولية القت القبض على ثلاثة متهمين في كركوك كانوا يعملون مع عصابات داعش مفارز جوالة لاستهداف المواطنين)، واضاف ان (هؤلاء المتهمين قد صدرت بحقهم مذكرات قبض بقضايا إرهابية). وعثر اللواء 313 في الحشد الشعبي على مشجب للأسلحة تابع لعصابات داعش في منطقة الرگة التابعة لقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين. وقال بيان لاعلام الحشد انه (بناء على معلومات استخبارية نفذ اللواء 313 في الحشد الشعبي عملية امنية ضمن قاطع المسؤولية اسفر عن العثور على مخزنٍ للأسلحة في منطقة الرگة)، واضاف ان (العملية تمت بمساندة فوج التدخل وفرق الهندسة والاستخبارات التابعين للواء). من جهة اخرى القت قوة امنية في بغداد القبض على مطلوب يلقب بـ (الدعلج). وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ان (قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت واجباً وفق معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عصابة للخطف والقتل ضمن منطقة سبع البور شمال بغداد)، موضحة ان (العملية نتج عنها القاء القبض على متهم يدعى – عباس دعلج – ضبط بحوزته مسدس كاتم للصوت مع بندقية أي كي و3 رمانات يدوية وجهاز اتصال وبدلات عسكرية وكتب صادرة من هيئة الحشد الشعبي، وباجات وهويات أحوال مدنية مزيفة و3 عجلات).