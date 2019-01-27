النزاهة تضبط مخالفات بنحو مليون دولار في مطار النجف

إعتقال متهمين بإرتكاب جريمة النهوة العشائرية بذي قار

بغداد – الزمان

صدقت محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة استئناف محافظة ذي قار اقوال متهمين اثنين لارتكابهما جريمة ما يسمى النهوة العشائرية ومنع زواج احدى الفتيات في المحافظة . ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار قوله إن (المحكمة صدقت أقوال متهمين اثنين لارتكابهما جريمة النهوة العشائرية لمنع زواج إحدى الفتيات في المحافظة)، وأضاف أن (المتهمين القي القبض عليهما بعد قيامهما بمنع زواج إحدى الفتيات وهما من أقاربها بناءً على شكوى أقيمت من قبل الفتاة)، واشار بيرقدار الى ان (المحكمة اتخذت الإجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اعترافاتهما وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون الاحوال الشخصية)، وتعد النهوة عرفا عشائريا قديما يقضي بمنع الفتاة من الزواج برجل غريب عن العشيرة ويُمكن هذا العرف ابن العم او العم بالنهي على الفتاة ومنعها من الزواج. وقرر مجلس القضاء تشكيل دار تابع لرئاسة استئناف بغداد الكرخ . وقال بيان امس ان (المجلس قرر تشكيل دار للقضاء تابعة لرئاسة استئناف الكرخ الاتحادية لتضم محاكم البداءة والجنح والتحقيق)، لافتا الى ان (محكمة الأحوال الشخصية في ذات السلاسل تنتقل إلى مقر دار القضاء المزمع تشكيله في الايام المقبلة)، مبينا ان (الاختصاص المكاني للدار يشمل مناطق حي النور و الصابيات و حي الجوادين)، وتابع البيان ان (دار القضاء الجديدة جاء تشكيله بناء على ما عرضته رئاسة استئناف الكرخ واستنادا إلى أحكام قانون التنظيم القضائي). واصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا أوقفت بموجبه إجراءات انتخاب محافظ جديد لواسط واستمرار محمد جميل المياحي في منصبه.وبحسب قرار المحكمة فانه (تقرر إيقاف إجراءات انتخاب محافظ لواسط بناء على طلب المدعي المياحي التي طلب فيها إلغاء قرار مجلس المحافظة بشأن تجميده كما تضمن القرار ايقاف اجراءات انتخاب وترشيح محافظ جديد لحين استكمال اجراءات الطعن المقدمة من المياحي واستمراره بعمله في تصريف اعمال المحافظة خلال المدد المذكورة). في تطور لاحق ، منح المياحي نائبه الاول عادل حمزة غريب إجازة مفتوحة. وجاء في الوثيقة الصادرة من المياحي بعنوان امر اداري إنه (استنادا إلى الصلاحيات المخولة الينا تقرر منح غريب إجازة مفتوحة ويقوم رشيد عيدان فريح النائب الثاني للمحافظ بإدارة الاعمال المناطة بـه). في غضون ذلك اعلن المفتش العام لوزارة العدل كريم الغزي عن إصدار حكم بحق موظف في إحدى دوائر التسجيل العقاري بالحبس الشديد لمدة سنتين .وقال الغزي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكمت حضورياً على المدان م.س.م الذي يعمل مساحاً بالحبس الشديد لمدة سنتين)، لافتا الى (قيام المتهم بكشف غير دقيق وغير أصوالي وقدر العقار مع لجنة الكشف بمبلغ مغالى فيه على العقار المستخدم كضمان لصرف قرض من المصرف الزراعي وقدره مليار و500 مليون دينار)، وأضاف أن (صرف المبلغ جاء إستناداً الى سند عقار تم تحريف محتوياته لغرض رفع قيمته واستخدامه ضماناً يغطي قيمة القرض)، مبينا ان (الحكم تضمن أيضاً إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض). فيما ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أصل مستندات صرف سلف صادرة عن إدارة مطار النجف الدولي السابقة بمبلغ مليون دولار إلى عدد من الشركات.وقالت الدائرة في بيان امس ان (فريقا من مكتب تحقيق النجف التابع للهيئة تمكن من ضبط أصل مستندات صرف السلف الصادرة إلى ثلاث شركات بمبلغ إجمالي مقداره مليون دولار)، مشيرا الى ان (المبلغ لم يتم إيداعه في المصرف كما لم تنظمْ وصولات قبض أو قيود بشأنه)، وتابع البيان ان (التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق الذي انتقل إلى المطار كشفت عن أن وحدة الإيرادات في حسابات المطار التي قامت بصرف المبلغ لم توضح الأسباب والآليات التي تمت على أساسها عمليـة الصرف وهذا يعد مخالفا للسياقات والأنظمة).