الحبس لمدة عام بحق مدير بلدية الحلة السابق

إعتقال سجين هارب وأربعة متهمين بالإنتماء

لداعش في البتاويين

بغداد – الزمان

اعتقلت القوات الامنية في بغداد عددا من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم سجين هارب. وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان امس إن (القوات الأمنية في اللواء الخامس شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم ضمن منطقة الشعلة هارب من سجن بادوش محكوم عليه بالمؤبد وبحوزته متمسكات مزورة)، مؤكدة ان (قوة من اللواء 44 فرقة المشاة السادسة تمكنت ايضا من اعتقال اثنين اخرين ضمن سريع محمد القاسم لقيامهما بسرقة حقيبة نسائية من احدى المواطنات بالإضافة الى اعتقال اربعة متهمين من احد فنادق منطقة البتاوين اعترفوا بانتمائهم الى داعش ولاية نينوى تم تسليمهم الى الجهات المختصة).

وافاد مصدر بمقتل مدني بهجوم مسلح نفذه مجهولون شمالي بغداد. وقال المصدر في تصريح امس ان (مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه شخص مدني في الحي الصناعي ضمن قضاء التاجي ما أسفر عن مقتله في الحال)، لافتا الى ان (المسحلين كانوا يحملون اسلحة كاتمة للصوت). وألقت القوات الأمنية القبض على مسؤول عمليات اغتيال المخاتير في داعش غرب مدينة الموصل.

وقال مركز الإعلام الأمني إن (مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى العاملة ضمن وكالة الاستخبارات ألقت القبض على متهم ينتمي لداعش غرب المدينة يعمل مسؤول عمليات اغتيال المخاتير تم التوصل له من خلال اعترافات متهمين)، وأضاف أنه (تم عرضه أمام أنظار القضاء و توقيفه وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب).واعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن القبض على عنصر امني جاسوس لداعش ينقل تحركات القطعات الامنية في الموصل.وقالت في بيان امس إن (مفارز المديرية وبالتعاون مع استخبارات الفوج الاول لواء المشاة 43 تمكنت من استدراج عنصر امني للدواعش عبر كمين نصب له في منطقة حمام العليل بالموصل)، لافتا الى ان ( القوة تمكنت من القبض عليه). كما تمكنت قوة اخرى من اعتقال مطلوبين اثنين في محافظة صلاح الدين .

ونقل البيان عن المركز الامني قوله إن (القوات الأمنية في قيادة عمليات سامراء تمكنت من تفجير 3 عبوات ناسفة وجلكان وقنبرة هاون عيار120 ملم ورمانة وقذيفة مدفع عيار 155 ضمن قاطع المسؤولية)، مبينا ان (مقر مسيطر الدجيل تمكن من إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين وفق مواد قانونية). الى ذلك أفاد مصدر في محافظة بابل بصدور قرار قضائي يقضي بحبس مدير بلدية الحلة السابق لادانته بقضايا تتعلق بالمال العام.وقال المصدر في تصريح امس إن (محكمة جنح الحلة قررت حبس مدير بلدية الحلة السابق لمدة سنة واحدة لادانته بقضايا تتعلق بالمال العام)، واضاف ان (المحكمة اوصت بإحالة القضية إلى محكمة البداءة لتضمين المبلغ المسجون بسببه).

وضبطت هيئة المنافذ الحدودية حاويتين تحملان أدوية بختم مزور في ميناء أم قصر. وقال إعلام الهيئة في بيان امس إنه (تم ضبط حاويتين محملتين بأدوية طبية متنوعة ومن مناشئ عالمية مختلفة مخالفة للضوابط وبدون موافقات رسمية من وزارة الصحة في المنفذ بمحافظة البصرة)، مشيرا الى ان (ذلك جاء بعد تدقيق المعاملة الكمركية حيث اتضح تزوير الختم الخاص بالوزارة الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية وبجهود وتعاون بين جهاز الأمن الوطني وشعبة البحث والتحري)، واضاف انه (تم إحالة الموضوع إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية).

وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط ثلاث شاحنات محملة بسلع ومواد غذائية مستوردة ومهربة قادمة من شمال البلاد باتجاه بغداد. وقالت الوزارة في بيان امس إن (مكتب المفتش العام للوزارة ضبط ثلاث شاحنات محملة بسلع ومواد غذائية مستوردة ومهربة قادمة من المحافظات الشمالية باتجاه بغداد)، واضاف ان (عملية الضبط جاءت على خلفية صدور أوامر حكومية بمنع استيراد عدد من البضائع والسلع الغذائية لكفاية المنتوج المحلي ودعمه وتشجيع الصناعة والزراعة الوطنية).